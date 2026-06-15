China 'recupera' a sus talentos: el plan que le da ventaja en la guerra tecnológica frente a Estados Unidos

Entre las razones por las que los expertos en IA chinos vuelven a las empresas en su continente son varias. Una de ellas es el objetivo que el gobierno fijó para la tasa de desempleo en ciudades, la cual no debe pasar del 5.5%, según el anuncio del gobierno de marzo.

Ascencio también señala un asunto relacionado con los objetivos personales de los investigadores. “Los científicos suelen tomar decisiones considerando factores como acceso a infraestructura, oportunidades de investigación, financiamiento, calidad de vida y posibilidad de repercutir (en la sociedad)”, comenta, algo que ya se garantiza en China, de acuerdo con su experiencia colaborando con grupos de científicos internacionales.

“China ha realizado un esfuerzo sostenido para construir capacidades científicas propias”, agrega el especialista. “Hace algunas décadas muchos investigadores buscaban salir porque los mejores laboratorios estaban fuera. Hoy encontramos centros de investigación, universidades y empresas tecnológicas de enorme nivel dentro del propio país”.

Incluso este factor de desarrollo científico y de oportunidades tiene más peso que el económico. Si bien el salario de un ingeniero de IA es menor en China que en EU, en realidad no se trata de un problema debido al ecosistema que se ha hecho alrededor de la tecnología en el gigante asiático.

Según datos de la plataforma de empleo en línea Zhilian, un sueldo mensual promedio en esta área es de 20,035 yuanes (unos 2,900 dólares). Anualmente, esto equivale a un salario de unos 35,000 dólares, casi 10 veces menos de lo que suele ofrecerse en Silicon Valley. Sin embargo, el costo de vida es mucho más alto en Estados Unidos, especialmente en San Francisco, donde las rentas pueden ser superiores por más del 50-70% respecto de Beijing.