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Economía

Más allá del futbol: la economía de Senegal crece al ritmo de sus ambiciones

Mientras Senegal enfrenta a Francia en el Mundial 2026, su economía vive uno de los mejores momentos de su historia.
mié 17 junio 2026 08:59 AM
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Economía de Senegal de frente a su participación en el Mundial 2026
Senegal tuvo una de las economías con más crecimiento en África. (Africa.com )

El Mundial de futbol con sede en México, Estados Unidos y Canadá no solo nos abre las puertas a conocer a las promesas del balompié, también nos acerca a culturas que son desconocidas por nuestra ubicación geográfica, específicamente en el caso de las naciones que son más pequeñas, tanto en territorio como en su economía, como es el caso de Senegal, la selección que se enfrentó a Francia este martes 16 de junio, sin dejar de lado que fue uno de los partidos más emocionantes por el marcador a cargo de Kylian Mbappé.

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¿Cómo es la economía en Senegal?

Cuando escuchamos el nombre de África o de alguno de los países que engloban a este continente, la mente se nos pone en blanco al pensar en el tipo de economía que tienen dichas naciones.

Senegal cuenta con una población de 19 millones de habitantes y se ha mantenido con una economía creciente desde la última década. Entre 2014 y 2019, se registraron tasas de crecimiento cercanas al 5% y 6% anual, estas fueron impulsadas por inversiones en infraestructura, telecomunicaciones, servicio y comercio.

Además, tras el impacto que tuvo el país en la pandemia, Senegal retomó la senda de su crecimiento, de acuerdo con datos del medio Economy World, su Producto Interno Bruto (PIB) avanzó 6.5% en 2021, el siguiente años creció en 3.9% y en 2023 alcanzó 4.3% de crecimiento.

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Estatua en Senegal causa controversia

Cuando Senegal sorprendió al mundo al derrotar a Francia en el Mundial de 2002, su economía tenía un PIB de apenas unos 7 mil millones de dólares. Hoy supera los 32 mil millones, es decir, la economía senegalesa es más de cuatro veces mayor que hace dos décadas.

Por otra parte, la inflación cayó de 5.9% en 2023 a apenas 0.8% en 2024, una de las más bajas del continente africano, de acuerdo con datos del Banco Mundial.

El crecimiento de la economía de Senegal tiene que ver principalmente por el inicio de la producción y comercio de gas natural y petroleo desde el 2024.

Estos recursos han comenzado a atraer inversiones extranjeras y a fortalecer las perspectivas de crecimiento para los próximos años.

Además, Senegal forma parte de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental y utiliza el CFA (XOF), una moneda compartida por ocho países de la región y vinculada al euro mediante un tipo de cambio fijo. Este sistema ha contribuido a mantener una inflación relativamente baja y una mayor estabilidad financiera en comparación con otras economías africanas.

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El gran reto de Senegal

Aunque la economía de Senegal ha ido creciendo con los años, o por lo menos en las últimas dos décadas desde que se enfrentó a Francia, los retos para ser un país sustentable también cambiaron.

El desempleo juvenil, la desigualdad entre zonas rurales y urbanas, así como la necesidad de continuar generando empleos formales, siguen siendo uno de los desafíos para las autoridades de dicho país.

Los organismos internacionales consideran que Senegal cuenta con una de las perspectivas económicas más favorables del continente africano que es respaldada por los recursos energéticos, su estabilidad institucional y su posición estratégica para el comercio en África Occidental.

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¿Cuántos senegalés viajaron para el Mundial?

Aunque la selección de Futbol fue una de las sorpresas de esta semana de partidos de la fase de grupos, su afición no pudo llegar a los estadios para ver la competencia.

A diferencia de otras naciones, Senegal llegó a su primer encuentro con una asistencia mínima de asistentes, esto debido a que Estados Unidos estuvo rechazando muchas de las solicitudes de visa que se expidieron.

Como consecuencia de esto, el apoyo a los Leones de Teranga tuvieron que ser apoyados por aquellos senegalés que ya se encontraban viviendo en Estados Unidos.

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