¿Cómo es la economía en Senegal?

Cuando escuchamos el nombre de África o de alguno de los países que engloban a este continente, la mente se nos pone en blanco al pensar en el tipo de economía que tienen dichas naciones.

Senegal cuenta con una población de 19 millones de habitantes y se ha mantenido con una economía creciente desde la última década. Entre 2014 y 2019, se registraron tasas de crecimiento cercanas al 5% y 6% anual, estas fueron impulsadas por inversiones en infraestructura, telecomunicaciones, servicio y comercio.

Además, tras el impacto que tuvo el país en la pandemia, Senegal retomó la senda de su crecimiento, de acuerdo con datos del medio Economy World, su Producto Interno Bruto (PIB) avanzó 6.5% en 2021, el siguiente años creció en 3.9% y en 2023 alcanzó 4.3% de crecimiento.

Cuando Senegal sorprendió al mundo al derrotar a Francia en el Mundial de 2002, su economía tenía un PIB de apenas unos 7 mil millones de dólares. Hoy supera los 32 mil millones, es decir, la economía senegalesa es más de cuatro veces mayor que hace dos décadas.

Por otra parte, la inflación cayó de 5.9% en 2023 a apenas 0.8% en 2024, una de las más bajas del continente africano, de acuerdo con datos del Banco Mundial.

El crecimiento de la economía de Senegal tiene que ver principalmente por el inicio de la producción y comercio de gas natural y petroleo desde el 2024.

Estos recursos han comenzado a atraer inversiones extranjeras y a fortalecer las perspectivas de crecimiento para los próximos años.

Además, Senegal forma parte de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental y utiliza el CFA (XOF), una moneda compartida por ocho países de la región y vinculada al euro mediante un tipo de cambio fijo. Este sistema ha contribuido a mantener una inflación relativamente baja y una mayor estabilidad financiera en comparación con otras economías africanas.