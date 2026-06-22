Con esta actualización, Finsus busca que entre el proceso de obtención de licencia bancaria y el permiso para iniciar operaciones ocurra de manera más "tersa".

Decidimos robustecer nuestro expediente para entrar con el pie derecho Carlos Marmolejo, director general de Finsus.

Desde el cuarto trimestre de 2024 hasta el primer trimestre de este año, Finsus ha incrementado sus activos en 72% hasta 24,980 millones de pesos y el número de clientes se incrementó en 154%, de acuerdo con cifras de la CNBV.

Además, al cuarto trimestre de 2024, Finsus reportaba pérdidas en sus utilidades, una tendencia que revirtió desde el primer trimestre de 2025 y, desde entonces, la Sofipo ha registrado utilidades de manera consecutiva.

"Cuando ingresamos la solicitud, ésta reflejaba un Finsus de mucho menos de la mitad del tamaño de hoy y de menos clientes. Entonces, lo que más nos conviene es complementar el expediente para que refleje el Finsus actual", explicó.

Finsus ha implementado desde meses atrás controles de gobierno corporativo y estándares bancarios, por lo que esperan que el cambio a banco será como un "switch" operativo y administrativo, manteniendo el mismo modelo de negocio.

El directivo reconoció que las autoridades han hecho un trabajo más estricto en los procesos de autorización, aunque celebró esa rigurosidad para el beneficio del sistema y sus clientes. Destacó que el análisis minucioso ha sido para todas las empresas que desean obtener una licencia ya sea como banco, como Sofipo o como IFPE (fintech).

"Entiendo perfecto los requerimientos que solicitan las autoridades, así debe ser", reconoció Marmolejo. "No deben ser licencias que puedan emitirse de manera más rápida".

La mira está en la Bolsa y Estados Unidos

Desde el año pasado, la firma ha puesto la mira en Estados Unidos. Finsus dio a conocer en abril pasado que busca operar, levantar capital y listarse en el mercado accionario de ese país.

El plan es ofrecer servicios a los hispanos que viven en Estados Unidos para que accedan a un servicio más eficiente en el envío de remesas.

Finsus recibió un premio por parte del gobierno británico por su modelo de inclusión financiera en 2025 y fueron invitados a emitir una Oferta Pública Inicial (OPI) en la Bolsa de Londres, pero estos planes estarán esperando hasta que la empresa no obtenga su licencia como banco.