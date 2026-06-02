Desde 2021, mientras el Banco de México (Banxico) subía las tasas de interés a niveles máximos históricos, los mexicanos voltearon hacia los Cetes como un recurso de inversión. Los modelos digitales, principalmente las Sofipos, ofrecieron a sus clientes desde entonces cuentas con rendimientos que replicaban la tasa de Banxico.

Pero ahora que Banxico cerró el ciclo de recortes y plantea dejar la tasa de interés en 6.5% al menos por este año , los mexicanos buscan alternativas para hacer crecer su dinero.

"En Estados Unidos y Europa hay soluciones que dan más de ese rendimiento de entre un 8% hasta un 15% alcanzan a dar", aseguró. "Eso es precisamente a través de las inversiones en el mercado de valores y creemos que los mexicanos también merecen obtener más por su dinero y es por eso que presentamos Plata Inversiones".

Las inversiones en ETFs y acciones se suman a las cuentas con rendimientos de 11% que ya ofrece el banco a sus clientes y por el momento descartan ofrecer instrumentos de deuda gubernamental.

Para ofrecer estas alternativas de inversión, Banco Plata se asoció con una casa de bolsa estadounidense regulada por la SEC que toma las órdenes de inversión en México y las retransmite a la casa de bolsa estadounidense para su ejecución.

Plata Inversiones está diseñada para dos tipos de clientes: aquellos que ya invierten en fondos de inversión y buscan mejores rendimientos con menores comisiones, y aquellos que son nuevos en el mundo de las inversiones. Para estos últimos, la plataforma incorpora inteligencia artificial que guía al usuario con análisis fundamental y técnico de los activos, y monitorea el portafolio para ayudar a rebalancearlo.

Jáuregui añadió que a finales de 2024, Banco Plata solicitó a los reguladores una licencia nueva de Casa de Bolsa, el proceso está avanzado y se encuentra en las últimas etapas. Una vez que el regulador les dé la licencia, Plata ofrecerá instrumentos de inversión que coticen en la Bolsa de Nueva York y en las dos Bolsas de México: la BMV y BIVA.

El directivo dijo que optaron por una licencia nueva y no la adquisición de una ya existente para evitar problemas de riesgos o fraudes. "Nos gusta la vida difícil y y hacer todo a nuestra manera", explicó. "A pesar de que existen tres o cuatro jugadores que están buscando vender su Casa de Bolsa y sí hablamos con ellos, decidimos seguir el camino limpio y hacerlo de cero".

El proceso de obtención de la licencia de casa de bolsa está muy avanzado y se encuentra en las últimas etapas. Plata es optimista de que la licencia será otorgada pronto, posiblemente para finales de este año, con un inicio de operaciones estimado entre seis y siete meses después de recibir la licencia.

Plata considera que tener su propia Casa de Bolsa en México es clave para fomentar la inversión en pesos y en empresas mexicanas, lo que representa un "win-win" tanto para los inversionistas como para el mercado local.