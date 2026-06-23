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El aguacate de Michoacán ya no será sólo famoso, ahora estará protegido

La Secretaría de Economía otorgó la indicación geográfica "Franja Michoacán", un sello que fortalecerá la competitividad del aguacate mexicano en un mercado donde más de 70 países producen este fruto.
mar 23 junio 2026 12:53 PM
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México protege su 'oro verde': el aguacate de Michoacán ya es un producto protegido con sello de origen
Tras tres años de trabajo, productores y autoridades buscan que el sello impulse la competitividad del principal cultivo de exportación de Michoacán. (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

El producido en la Franja Michoacán contará con una nueva protección legal que busca preservar su origen, calidad y prestigio en los mercados internacionales.

La Secretaría de Economía entregó la Indicación Geográfica Aguacate Franja Michoacán, un reconocimiento que permitirá distinguir al fruto cultivado en una zona específica del estado y ofrecer herramientas legales para defenderlo frente a imitaciones o productos similares provenientes de otros países.

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La medida llega en un momento en el que el mercado mundial del aguacate se ha vuelto cada vez más competitivo. Actualmente, alrededor de 70 países producen aguacate, por lo que diferenciar el origen se vuelve un factor clave para mantener el liderazgo de México.

"Michoacán es la capital mundial del aguacate", afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al destacar que tan sólo en 2024 el estado produjo más de dos millones de toneladas del fruto.

¿Qué protege la indicación geográfica?

A diferencia de una marca comercial, una indicación geográfica reconoce que las características de un producto están directamente vinculadas con el territorio donde se produce.

En este caso, el reconocimiento protege el aguacate cultivado en 31 municipios de la denominada Franja Michoacán, una región con condiciones de suelo volcánico, clima, altitud y conocimientos agrícolas que, según los productores, hacen único al fruto.

La declaratoria permitirá que el nombre "Aguacate Franja Michoacán" quede asociado oficialmente a ese origen y pueda defenderse legalmente tanto en México como en el extranjero.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que el objetivo no es demostrar que el aguacate proviene de Michoacán, sino dotar al producto de una protección jurídica más sólida.

Hay 70 países que producen lo mismo. Si no tienes bien organizada tu indicación geográfica, cualquiera puede intentar apropiarse de ese nombre
Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Agregó que este tipo de reconocimientos funciona de manera similar a productos como el tequila, el champagne, el coñac o el queso Roquefort, cuya reputación está ligada al lugar donde se elaboran.

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Más valor para productores y exportaciones

De acuerdo con el gobierno de Michoacán, la nueva indicación geográfica beneficiará directamente a 48,000 productores, 94 empacadores y a una agroindustria que genera más de 150,000 empleos directos.

Además de proteger el origen, el distintivo busca convertirse en una herramienta comercial para fortalecer la presencia del aguacate mexicano en el exterior.

Para Claudio Méndez Fernández, secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, el reconocimiento también busca proteger uno de los motores económicos del estado. Señaló que Michoacán mantiene el liderazgo mundial en la producción de aguacate y genera una derrama por exportaciones de más de 3,600 millones de dólare.

Marcelo Ebrard adelantó que la siguiente etapa será promover el nuevo reconocimiento entre compradores internacionales, particularmente en Estados Unidos, principal destino de las exportaciones mexicanas de aguacate.

"Ahora tenemos que ir a tocar las puertas para decirles que ya existe esta indicación geográfica y explicar qué significa", comentó.

El funcionario planteó incluso realizar acciones de promoción en ese país para dar a conocer que el sello garantiza estándares ambientales, laborales y de calidad.

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Un sello ligado a la sustentabilidad

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que la indicación geográfica forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la competitividad de la industria aguacatera. Como parte de ella, destacó la implementación de Verde Laboral, una plataforma desarrollada junto con el IMSS y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para impulsar mejores prácticas laborales en toda la cadena de valor.

También resaltó la puesta en marcha de Guardián Forestal, una herramienta que utiliza imágenes satelitales e inteligencia artificial para monitorear el cambio de uso de suelo, así como la certificación ProForest Avocado, que acredita la producción libre de deforestación. Según el mandatario, actualmente cerca del 95% del aguacate de exportación ya cuenta con garantías de producción bajo esquemas de conservación forestal.

Bedolla aseguró que estas acciones permiten a la industria cumplir con los compromisos establecidos en el T-MEC, al tiempo que fortalecen la protección de los recursos naturales y promueven mejores condiciones laborales para los trabajadores del sector aguacatero. Además, sostuvo que la nueva indicación geográfica contribuirá a consolidar la confianza de los compradores internacionales en el aguacate de Michoacán.

Tres años para construirlo

El presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), Rafael Paz Vega, recordó que el proyecto arrancó en octubre de 2022 con la intención de diferenciar al aguacate de Michoacán frente a la creciente producción de otras regiones del mundo.

Para ello, la asociación buscó una institución con experiencia en la protección de productos de origen y eligió al Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ), organismo que ha participado en trabajos relacionados con la denominación de origen del tequila.

El resultado fue un expediente técnico de 216 páginas, en el que se documentaron la historia del cultivo, las características del fruto, el suelo, el clima, los procesos de producción, el manejo de poscosecha, la comercialización y las reglas de uso que exige el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para otorgar este tipo de reconocimientos.

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Aguacate

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