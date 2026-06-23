La medida llega en un momento en el que el mercado mundial del aguacate se ha vuelto cada vez más competitivo. Actualmente, alrededor de 70 países producen aguacate, por lo que diferenciar el origen se vuelve un factor clave para mantener el liderazgo de México.

"Michoacán es la capital mundial del aguacate", afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al destacar que tan sólo en 2024 el estado produjo más de dos millones de toneladas del fruto.

¿Qué protege la indicación geográfica?

A diferencia de una marca comercial, una indicación geográfica reconoce que las características de un producto están directamente vinculadas con el territorio donde se produce.

En este caso, el reconocimiento protege el aguacate cultivado en 31 municipios de la denominada Franja Michoacán, una región con condiciones de suelo volcánico, clima, altitud y conocimientos agrícolas que, según los productores, hacen único al fruto.

La declaratoria permitirá que el nombre "Aguacate Franja Michoacán" quede asociado oficialmente a ese origen y pueda defenderse legalmente tanto en México como en el extranjero.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que el objetivo no es demostrar que el aguacate proviene de Michoacán, sino dotar al producto de una protección jurídica más sólida.

Hay 70 países que producen lo mismo. Si no tienes bien organizada tu indicación geográfica, cualquiera puede intentar apropiarse de ese nombre Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Agregó que este tipo de reconocimientos funciona de manera similar a productos como el tequila, el champagne, el coñac o el queso Roquefort, cuya reputación está ligada al lugar donde se elaboran.