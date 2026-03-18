México domina las exportaciones de aguacate, pero Perú y Colombia ya le pisan los talones

Si la tendencia se mantiene, hacia el final de la década cerca de 30 países exportarán más de 5,000 toneladas anuales, cuando hace apenas unos años eran muchos menos, de acuerdo con un análisis de RaboResearch, el brazo de estudios económicos y agroindustriales de Rabobank.

La OCDE y la FAO estiman que el aguacate será la fruta tropical más comercializada del mundo hacia 2030, con exportaciones cercanas a 3.9 millones de toneladas, por encima de productos como la piña y el mango. La producción global alcanzaría los 12 millones de toneladas, el triple de lo registrado en 2010.

Países que más exportan aguacate

América Latina se mantendrá como el corazón del negocio. Cerca de 74% de la producción seguirá concentrada en la región, impulsada por condiciones climáticas favorables y disponibilidad de tierra.

Pero ese mismo liderazgo regional abre la puerta a nuevos competidores.

En ese escenario, México conserva su posición dominante, sobre todo por su cercanía con Estados Unidos, el mayor importador del mundo. Durante la temporada 2024-2025, ese mercado mostró una demanda sólida y llevó los precios a máximos históricos ante la caída en los envíos mexicanos, afectados por calor y sequía .

La expectativa apunta a una recuperación en 2025-2026, con mayores volúmenes desde México y la mayor cosecha en California desde 2020. Sin embargo, el tablero ya cambia. Estados Unidos busca diversificar su abastecimiento en América Latina, mientras la Unión Europea se consolida como otro gran destino global.