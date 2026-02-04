No solo el aguacate mexicano en el Super Bowl, estos son los otros alimentos que exporta México a EU

Un Super Bowl con sabor latino

Con Bad Bunny sobre el escenario y un buen puñado de jugadores latinos pugnando por el trofeo, el Super Bowl del domingo 8 de febrero ofrece más atracciones que nunca para las audiencias sudamericanas, un mercado que la NFL se ha lanzado a conquistar.

El football americano ya no se conforma con ser el deporte más popular y poderoso de Estados Unidos y en los últimos años viene ejecutando un cuidadoso plan de seducción internacional.

Sus redes se han desplegado principalmente en Latinoamérica y Europa, que albergarán nueve partidos de la próxima temporada regular.

Para acelerar esta estrategia, la NFL se atrevió este año a confiarle a la estrella puertorriqueña Bad Bunny su icónico espectáculo del medio tiempo, el primero que será principalmente en español.

La audaz apuesta se vio recompensada por la clasificación al Super Bowl de los New England Patriots, que chocarán contra los Seattle Seahawks en Santa Clara, California.

Los Patriotas, además de ser uno de los equipos más reconocidos por la pasada dinastía de Tom Brady, tienen en sus filas a dos jugadores, Christian González y Andy Borregales, que lucen con orgullo sus orígenes colombiano y venezolano.

La mesa está servida para que en estos países y otros como Brasil, el gran objeto de deseo de la NFL, este Super Bowl pueda romper barreras que históricamente han frenado su expansión en el continente.

Con información de AFP