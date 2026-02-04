Sabemos que el aguacate mexicano es el jugador más valioso en el Super Bowl en Estados Unidos, incluso se le llama el “oro verde” mexicano porque la cantidad que se exporta para ese evento demuestra que es un alimento predilecto de los fanáticos de este deporte.
No solo el aguacate mexicano en el Super Bowl, estos son los otros alimentos que exporta México a EU
El Banco de México (Banxico) reportó que al cierre de noviembre de 2025, las exportaciones de mercancías sumaron 604,186 millones de dólares, monto 6.8% mayor respecto al mismo periodo del 2024 y que fue resultado neto de un avance en las exportaciones no petroleras y de una reducción en las petroleras.
Las máquinas y unidades de procesamiento de datos, no especificados o incluidos en otro lugar, fueron los productos más vendidos al exterior.
Cerca del 80% de las exportaciones mexicana tienen como destino a EU, y entre los principales productos destacan:
La exportación de máquinas y unidades de procesamiento de datos, no especificados o incluidos en otro lugar representa el 22.7%.
Las partes y accesorios de vehículos automotores representan el 7.35%
Automóviles y otros vehículos automóviles diseñados con 4.81%
Vehículos de motor para el transporte de mercancías con 4.44%
Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles con 3.36%
Monitores y proyectores con el 3.24%
También destaca la venta de alimentos provenientes de la agricultura, como el aguacate, higos, piña, tomates, pepinos, pepinillos, melones, sandías, papaya, frutas y verduras secas y refrigeradas; además de alcohol etílico, chocolate, harinas y agua mineral.
¿Qué otros alimentos exporta EU a México?
El Panorama Agroalimentario 2025 de la Secretaría de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural detalla que los principales productos agrícolas que exportó México a EU en 2024 en valor de millones de dólares y son los siguientes:
1.- Cerveza 6,722
2.- Tequila 4,018
3.- Aguacate 3,927
4.- Berries 3,870
5.- Jitomate 2,358
6.- Carne de bovino 2,172
7.- Confitería 1,349
8.- Galletas dulces 1,331
9. Chile 1,309
10.- Ganado bovino 1,222
Para el Super Bowl LX, México prevé exportar aproximadamente 120,000 toneladas de aguacate Hass al mercado estadounidense, sobre todo para preparar el guacamole.
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) prevé que el evento deportivo también se traduzca en aumento de otros alimentos como totopos y botanas.
Un Super Bowl con sabor latino
Con Bad Bunny sobre el escenario y un buen puñado de jugadores latinos pugnando por el trofeo, el Super Bowl del domingo 8 de febrero ofrece más atracciones que nunca para las audiencias sudamericanas, un mercado que la NFL se ha lanzado a conquistar.
El football americano ya no se conforma con ser el deporte más popular y poderoso de Estados Unidos y en los últimos años viene ejecutando un cuidadoso plan de seducción internacional.
Sus redes se han desplegado principalmente en Latinoamérica y Europa, que albergarán nueve partidos de la próxima temporada regular.
Para acelerar esta estrategia, la NFL se atrevió este año a confiarle a la estrella puertorriqueña Bad Bunny su icónico espectáculo del medio tiempo, el primero que será principalmente en español.
La audaz apuesta se vio recompensada por la clasificación al Super Bowl de los New England Patriots, que chocarán contra los Seattle Seahawks en Santa Clara, California.
Los Patriotas, además de ser uno de los equipos más reconocidos por la pasada dinastía de Tom Brady, tienen en sus filas a dos jugadores, Christian González y Andy Borregales, que lucen con orgullo sus orígenes colombiano y venezolano.
La mesa está servida para que en estos países y otros como Brasil, el gran objeto de deseo de la NFL, este Super Bowl pueda romper barreras que históricamente han frenado su expansión en el continente.
Con información de AFP