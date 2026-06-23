Hacienda recompra bonos de deuda externa por 6,300 millones de dólares

Los recursos obtenidos serán destinados a financiar la recompra de bonos de corto plazo de deuda externa, como parte de la estrategia del gobierno federal para mejorar el perfil de vencimientos y mitigar riesgos de refinanciamiento, a través de la recompra del 100 por ciento de los bonos de mercado externo en dólares que vencen en los años 2027 y 2028, y la disminución de los vencimientos de los bonos en euros para 2029, informó la institución encargada de las finanzas públicas.

"La operación no representa contratación de deuda adicional y alcanzó una demanda máxima de 20,693 millones, equivalente a 3.3 veces el monto colocado, y contó con la participación aproximada de 266 inversionistas institucionales a nivel global", detalló. El total del monto colocado fue por 6,300 millones de dólares.

La SHCP detalló que con el fin de dar continuidad a su plan de refinanciamiento, realizó una nueva emisión y, a la vez, reabrió un bono de reciente emisión para iniciar un proceso de recompra anticipada de cuatro bonos con vencimiento en el corto plazo que representan el 37% de las amortizaciones para los próximos tres años:

El primero, por un monto aproximado de 1,891 millones de dólares, con vencimiento en marzo de 2027;

el segundo, por un monto de 1,610 millones de dólares, con vencimiento en enero de 2028;

el tercero, por un monto de 1,188 millones de dólares, con vencimiento en febrero de 2028,

y el cuarto, por un monto de 1,182 millones de euros con vencimiento en abril de 2029.

"Estas operaciones permiten eliminar las amortizaciones de deuda externa en dólares previstas para 2027 y 2028, disminuir las amortizaciones en euros para 2029, lo que contribuye a eficientar el manejo de la liquidez y extender la vida media del portafolio de deuda externa", informó la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora.

Afirmó que estas acciones contribuyen a mantener una curva de rendimientos en dólares líquida y eficiente, que sirve como referencia para facilitar el acceso de otros emisores de los sectores público y privado de México a los mercados internacionales.

Aseveró que la operación se ejecutó en estricto apego al límite de endeudamiento autorizado por el Congreso para este año, asegurando la continuidad de una gestión fiscal responsable y prudente.