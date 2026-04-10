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Fitch ratifica calificación crediticia de México, pero ve riesgos por deuda creciente y Pemex

México mantiene el grado de inversión en ‘BBB-’, pero Fitch advierte que el aumento de la deuda, el débil crecimiento y la carga de Pemex presionan su perfil fiscal.
vie 10 abril 2026 01:43 PM
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La deuda del gobierno general de México alcanzó 54.6% del PIB en 2025 y podría superar el 58% en 2027, presionada por déficits elevados y apoyos recurrentes a Pemex, según Fitch. (Foto: Anylú Hinojosa-Peña)

Fitch Ratings ratificó la calificación crediticia de México en ‘BBB-’ con perspectiva estable, aunque alertó sobre el deterioro fiscal, el aumento de la deuda y los riesgos asociados a Pemex.

La agencia señaló que la deuda del gobierno alcanzó 54.6% del PIB en 2025 y prevé que supere el 58% hacia 2027, impulsada por déficits elevados, bajo crecimiento y transferencias recurrentes a la petrolera estatal.

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Aunque México mantiene fortalezas como finanzas externas sólidas y una economía diversificada, Fitch advirtió que la consolidación fiscal será más compleja, ante ingresos limitados, mayor gasto social y poco margen para recortar inversión.

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En este contexto, el apoyo a Pemex seguirá siendo necesario, pues si bien la empresa recibió alivio en 2025 y redujo pérdidas en refinación, Fitch considera incierto que sus nuevos proyectos logren estabilizar la producción.

En el frente macroeconómico, la calificadora proyecta un crecimiento de 1.7% para 2026, aún débil, mientras que la inflación repuntó a 4.59% anual en marzo, en un entorno donde Banco de México ha comenzado a relajar la política monetaria.

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Fitch advirtió que un mayor deterioro fiscal o un aumento más acelerado de la deuda podrían derivar en una baja de calificación, especialmente si se materializan pasivos contingentes ligados a Pemex.

“Esperamos que el apoyo soberano a Pemex sea recurrente, y las perspectivas de un aumento significativo en la producción son limitadas sin el interés de las grandes petroleras globales”, expresó la calificadora en un comunicado .

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