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La CRT recurre a las tiendas OXXO para acelerar el registro telefónico en su recta final

A ocho días del vencimiento del plazo, el regulador recurre a las más de 20,000 tiendas OXXO para impulsar el registro telefónico, mientras más de 100 millones de líneas permanecen pendientes.
lun 22 junio 2026 02:40 PM
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Quedan pocos días para el registro de línea y ahora puedes hacerlo en Oxxo: la estrategia de última hora de la CRT
La recta final del proceso se perfila como una prueba para la capacidad operativa de la industria y para la estrategia de comunicación del regulador. (Pedro Pardo/AFP)

La cuenta regresiva para registrar más de 160 millones de líneas móviles entró en su fase más crítica. Con apenas ocho días antes de que venza el plazo fijado para el 30 de junio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) recurrió a las más de 20,000 tiendas OXXO operadas por FEMSA⁠, una de las redes comerciales con mayor alcance en el país.

En un intento por acelerar la vinculación de números telefónicos, la autoridad comenzó a desplegar material informativo en las sucursales de la cadena de conveniencia. En recorridos realizados por Expansión en diversos puntos de la Ciudad de México, se constató que en las cajas de pago se exhiben tarjetones de la CRT acompañados de códigos QR que permiten iniciar el proceso de registro.

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La estrategia busca aprovechar la capilaridad de OXXO, cuya presencia se extiende tanto en zonas urbanas como rurales, para acercar el trámite a millones de usuarios que aún no han completado la vinculación de sus líneas.

Al escanear el código QR, los usuarios son dirigidos a un portal que concentra a las distintas empresas de telefonía móvil del país. En la plataforma aparecen desde operadores tradicionales como Telcel, AT&T México, Bait y Movistar, hasta diversos Operadores Móviles Virtuales (OMV).

El sitio funciona como una puerta de acceso al registro, ya que redirige a los usuarios hacia las plataformas específicas de cada operador, así como a páginas para consultar información o reportar problemas relacionados con la vinculación.

Los materiales colocados en las tiendas destacan que el trámite puede completarse en menos de cinco minutos y recuerdan que el plazo concluye el próximo 30 de junio. El mensaje también advierte que no realizar el proceso podría derivar en la pérdida del servicio móvil.

CRT coloca tarjetones en tiendas OXXO para la vinculación de líneas móviles

Expansión solicitó información adicional a la CRT sobre los alcances de la colaboración con FEMSA, pero el organismo indicó que revisaría el tema.

La ofensiva en OXXO se suma a una campaña de comunicación que el regulador intensificó desde abril en medios tradicionales y redes sociales. La autoridad ha reiterado que no contempla otorgar prórrogas, una postura que mantiene abierta la posibilidad de una desconexión masiva de líneas a partir del 1 de julio .

Al 13 de junio, la CRT reportó que 60.6 millones de personas habían completado la vinculación de sus líneas telefónicas. Esto representa apenas el 37.6% del universo estimado, por lo que aún permanecen pendientes 100.4 millones de números.

El rezago resulta significativo si se considera que el proceso ha estado disponible durante casi seis meses. De mantenerse el calendario previsto, las líneas suspendidas a partir del 1 de julio enfrentarían restricciones. Los usuarios podrían acceder a algunas aplicaciones únicamente mediante conexiones de internet fijo o redes WiFi, pero perderían la conectividad móvil al salir a espacios públicos.

La interrupción también tendría implicaciones para servicios digitales que dependen de mensajes SMS. Entre ellos figuran los códigos de verificación de plataformas, alertas bancarias, recordatorios de pago, notificaciones de paquetería y otros mecanismos de autenticación utilizados diariamente por millones de personas.

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Pequeños comercios, en alerta por el registro telefónico

La preocupación por las consecuencias del registro telefónico no se limita a usuarios y operadores. Pequeños comercios dedicados a la venta de teléfonos celulares, chips y recargas también comenzaron a prepararse para un eventual escenario de bloqueos masivos.

Pequeños negocios que realizan recargas móviles colocan información sobre las posibles afectaciones del registro telefónico.

Durante recorridos realizados por Expansión, se observó que diversos establecimientos colocaron avisos informativos para deslindarse de posibles reclamaciones relacionadas con líneas suspendidas. Los mensajes advierten que cualquier problema derivado del bloqueo deberá ser atendido directamente en los centros de atención de cada operador.

“Si no vinculas tu línea antes del 30 de junio las reclamaciones son en el Centro de Atención a Clientes”, señala uno de los avisos colocados en estos negocios.

Para este segmento comercial, el riesgo también es económico. Una parte importante de sus ingresos proviene de las recargas de telefonía móvil, especialmente en esquemas de prepago. Si millones de líneas quedan inhabilitadas para operar, la demanda de recargas podría disminuir de manera significativa.

Con más de 100 millones de líneas aún pendientes de registro, la recta final del proceso se perfila como una prueba tanto para la capacidad operativa de los operadores como para la estrategia de difusión de la CRT. El resultado de la política no solo podría definir el nivel de adopción de la medida, sino también el impacto que tendrán sobre usuarios, comercios y servicios que dependen diariamente de la conectividad móvil.

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Telecomunicaciones

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