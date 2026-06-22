La estrategia busca aprovechar la capilaridad de OXXO, cuya presencia se extiende tanto en zonas urbanas como rurales, para acercar el trámite a millones de usuarios que aún no han completado la vinculación de sus líneas.

Al escanear el código QR, los usuarios son dirigidos a un portal que concentra a las distintas empresas de telefonía móvil del país. En la plataforma aparecen desde operadores tradicionales como Telcel, AT&T México, Bait y Movistar, hasta diversos Operadores Móviles Virtuales (OMV).

El sitio funciona como una puerta de acceso al registro, ya que redirige a los usuarios hacia las plataformas específicas de cada operador, así como a páginas para consultar información o reportar problemas relacionados con la vinculación.

Los materiales colocados en las tiendas destacan que el trámite puede completarse en menos de cinco minutos y recuerdan que el plazo concluye el próximo 30 de junio. El mensaje también advierte que no realizar el proceso podría derivar en la pérdida del servicio móvil.

Expansión solicitó información adicional a la CRT sobre los alcances de la colaboración con FEMSA, pero el organismo indicó que revisaría el tema.

La ofensiva en OXXO se suma a una campaña de comunicación que el regulador intensificó desde abril en medios tradicionales y redes sociales. La autoridad ha reiterado que no contempla otorgar prórrogas, una postura que mantiene abierta la posibilidad de una desconexión masiva de líneas a partir del 1 de julio .

Al 13 de junio, la CRT reportó que 60.6 millones de personas habían completado la vinculación de sus líneas telefónicas. Esto representa apenas el 37.6% del universo estimado, por lo que aún permanecen pendientes 100.4 millones de números.

El rezago resulta significativo si se considera que el proceso ha estado disponible durante casi seis meses. De mantenerse el calendario previsto, las líneas suspendidas a partir del 1 de julio enfrentarían restricciones. Los usuarios podrían acceder a algunas aplicaciones únicamente mediante conexiones de internet fijo o redes WiFi, pero perderían la conectividad móvil al salir a espacios públicos.

La interrupción también tendría implicaciones para servicios digitales que dependen de mensajes SMS. Entre ellos figuran los códigos de verificación de plataformas, alertas bancarias, recordatorios de pago, notificaciones de paquetería y otros mecanismos de autenticación utilizados diariamente por millones de personas.