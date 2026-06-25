Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Los contribuyentes Resico llegan a 4.4 millones, casi lo mismo que la población de Panamá

El programa que busca reducir la informalidad en México, apenas está a 200,000 contribuyentes de distancia de la población total panameña.
jue 25 junio 2026 05:57 PM
Añadir Expansión en Google
pago impuestos
El régimen Resico resulta atractivo frente a otros, como una persona asalariada, que termina pagando tasas efectivas de 28-32%, además el proceso para declarar es bastante simplificado (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro. )

El Régimen Simplificado de Confianza (Resico), que busca incorporar a micro y pequeños empresarios a la formalidad en México, registró 4.4 millones de contribuyentes al finalizar abril pasado; una cifra que solo se distancia por 200,000 personas, al número de la población en Panamá: 4.6 millones.

Publicidad

De acuerdo con registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el total de los Resicos es mayor a los contribuyentes reportados en los cierres de programas similares anteriores; Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repeco) que estuvo vigente de 2010 a 2013 y que registró 3.8 millones, y el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) vigente desde 2014 y que llegó a 3.5 millones de contribuyentes, al cierre de diciembre de 2021, el último mes que estuvo vigente de manera independiente, ya que ahora coexiste con el Resico, que inició en 2022.

El programa resulta atractivo para los contribuyentes se unan a la formalidad, pero aún tiene áreas de mejora, pues aplica un ISR de hasta 3% mensual sobre ingresos, para personas físicas que realizan actividades empresariales, ofrecen servicios profesionales, se dedican al arrendamiento o sector primario, y que perciben ingresos anuales menores a 3.5 millones de pesos en un año, no obstante deben cobrar, retener y enterar el IVA de 16%, una condición a la que aún los contribuyentes muestran resistencia, explicó Santiago Vélez, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

La tarifa aplica a ingresos, no a ganancias, y va de 1% y máximo el 2% de impuestos. El régimen resulta atractivo frente a otros, como una persona asalariada, que termina pagando tasas efectivas de 28-32%, además el proceso para declarar es bastante simplificado, detalló el integrante del CCPM.

Donde está la problemática es en el IVA, porque se paga completo, entonces bajo esta circunstancia, si un cliente requiere factura el prestador de servicios debe cobrar el IVA, entonces el cliente, decide mejor, pagar en efectivo y no pagar el impuesto, entonces el objetivo de terminar con la informalidad se cumple parcialmente”, explicó Vélez.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refieren que desde 2010, año en que se lanzó el Repeco, al cierre de abril de 2026, la tasa de informalidad pasó apenas del 59.5% a 54.8%. Del primer trimestre de 2022, primer año del Resico, al primer cuarto de 2026 retrocedió apenas de 55.2% a 54.8%.

Publicidad

Si bien el SAT y Hacienda no desglosan en sus informes la recaudación de ISR e IVA por Resicos y RIF, sí publica las renuncias recaudatorias por incentivos a estos programas, es decir, el dinero que el fisco deja de recaudar por otorgar estos programas. Para 2025 se estimó en 2,654 millones de pesos, y para 2026 en 2,819 millones.

Cabe destacar que, al cierre de abril pasado, el RIF registró apenas 382,014 contribuyentes, esto es porque al inicio de este programa, que inició en 2014, se ofrecía un pago de impuestos progresivos; es decir, el primer año se pagaba 0%, y al siguiente 10%, incrementándose 10% cada año, hasta llegar a 100%.

Publicidad

Tags

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad