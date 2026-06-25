Los contribuyentes Resico llegan a 4.4 millones, casi lo mismo que la población de Panamá

De acuerdo con registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el total de los Resicos es mayor a los contribuyentes reportados en los cierres de programas similares anteriores; Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repeco) que estuvo vigente de 2010 a 2013 y que registró 3.8 millones, y el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) vigente desde 2014 y que llegó a 3.5 millones de contribuyentes, al cierre de diciembre de 2021, el último mes que estuvo vigente de manera independiente, ya que ahora coexiste con el Resico, que inició en 2022.

El programa resulta atractivo para los contribuyentes se unan a la formalidad, pero aún tiene áreas de mejora, pues aplica un ISR de hasta 3% mensual sobre ingresos, para personas físicas que realizan actividades empresariales, ofrecen servicios profesionales, se dedican al arrendamiento o sector primario, y que perciben ingresos anuales menores a 3.5 millones de pesos en un año, no obstante deben cobrar, retener y enterar el IVA de 16%, una condición a la que aún los contribuyentes muestran resistencia, explicó Santiago Vélez, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

La tarifa aplica a ingresos, no a ganancias, y va de 1% y máximo el 2% de impuestos. El régimen resulta atractivo frente a otros, como una persona asalariada, que termina pagando tasas efectivas de 28-32%, además el proceso para declarar es bastante simplificado, detalló el integrante del CCPM.

“Donde está la problemática es en el IVA, porque se paga completo, entonces bajo esta circunstancia, si un cliente requiere factura el prestador de servicios debe cobrar el IVA, entonces el cliente, decide mejor, pagar en efectivo y no pagar el impuesto, entonces el objetivo de terminar con la informalidad se cumple parcialmente”, explicó Vélez.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refieren que desde 2010, año en que se lanzó el Repeco, al cierre de abril de 2026, la tasa de informalidad pasó apenas del 59.5% a 54.8%. Del primer trimestre de 2022, primer año del Resico, al primer cuarto de 2026 retrocedió apenas de 55.2% a 54.8%.