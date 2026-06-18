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Mexicanos deben trabajar tres y hasta seis veces más que aficionados en EU y Canadá para comprar un boleto del Mundial

Los 310 pesos que cuesta una cerveza Michelob en el Estadio Ciudad de México equivalen a 8 horas trabajadas en México; 2.4 horas en Estados Unidos, y 1.3 horas en Canadá.
jue 18 junio 2026 10:00 AM
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Mexicanos deben trabajar hasta seis veces más que turistas de EU y Canadá para ir al Mundial en el Estadio Azteca
Los precios para pasear e ir al fútbol en la capital mexicana son poco accesibles, al menos, para el 82% de las personas que trabajan en el país. Cifras del Inegi, el cierre del primer trimestre, refieren que 47% de los trabajadores perciben ingresos de hasta un salario mínimo (hasta 9,583 pesos al mes), y 35% entre uno y dos salarios mínimos (desde 9,584 hasta 19,168 pesos al mes). (Foto: Carl Recine/Getty Images)

En 2026, un mexicano debe trabajar el triple que un estadounidense, y hasta seis veces más que un canadiense, para asistir a un partido en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), como parte de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Asistir a un partido del Mundial en la capital mexicana tiene un costo mínimo de 63,670 pesos, el cual incluye pagos por boleto para el Estadio (50,000 pesos), más comida, hospedaje, transporte, regalos y diversión (13,670 pesos), por una estancia de cinco días en la Ciudad de México, de acuerdo a estimaciones de Expansión, con cifras del IMEF y la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (CDMX).

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El costo promedio por 63,670 pesos se traduce a 3,699 dólares de Estados Unidos y a 5,180 dólares canadienses.

Para obtener más de 63,000 pesos, un mexicano debe trabajar 1,599 horas o 200 días; un aficionado de Estados Unidos 505 horas o 63 días, y en Canadá 282 horas o 35 días, refieren estimaciones de Expansión con datos del Banco de México y los entes federales relacionados con el salario mínimo en cada país.

En México, en promedio, el pago por hora de una persona que gana el salario mínimo es de 39.38 pesos; en Estados Unidos 7.25 dólares (124.7 pesos), y en Canadá 18.15 dólares (223 pesos).

Los precios para pasear e ir al futbol en la capital mexicana son poco accesibles, al menos, para 82% de las personas que trabajan en el país. Cifras del Inegi, el cierre del primer trimestre, refieren que 47% de los trabajadores perciben ingresos de hasta un salario mínimo (hasta 9,583 pesos al mes), y 35% entre uno y dos salarios mínimos (desde 9,584 hasta 19,168 pesos al mes).

Ingresos y gastos de los turistas

Los turistas extranjeros que visitan la Ciudad de México tienen un ingreso promedio de 57,658 pesos mensuales, el promedio de los nacionales es de 18,325 pesos. Un turista internacional en la Ciudad de México gasta hasta 3,185 pesos diarios, el promedio es de 2,734, mientras el nacional gasta 2,570 pesos, distribuidos en comida (20%), diversión (20%), hospedaje (20%), transporte (20)% y regalos (10%).

Hospedaje y transporte

Hospedarse cinco días y cuatro noches en la Ciudad de México tiene un costo de entre 2,000 y hasta 8,000 pesos en inmuebles en renta por plataformas como Airbnb; entre 116-163 dólares de EU, y hasta 651 dólares de Canadá. Los precios para hospedarse en hoteles parten de los 3,600 y hasta 20,000 pesos en Coyoacán, de acuerdo con búsquedas en Booking.com

Según información de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, 49% de los turistas en la capital se mueven en transporte público, 19.3% por plataformas de transporte, 13% en taxi y 4.8% en auto particular; por transportación turística solo 1.5%.

Moverse en la Ciudad de México en transporte público puede ir desde los 50 pesos y hasta los 100 pesos diarios si uno se mueve por las redes de transporte Metro, Metrobús, Cablebús y Trolebús. Los precios por moverse en transporte de plataformas y taxis van desde los 100 y hasta los 500 pesos diarios en promedio. Un viaje en Uber para mañana de 24 kilómetros al Estadio Ciudad de México se encuentra a partir de los 300 pesos.

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Bebidas y alimentación

La Sectur de la Ciudad de México refiere que el 20% del gasto de un turista en la capital mexicana lo destina al pago de alimentos y bebidas, lo que significa hasta 514 pesos de los visitantes nacionales, y hasta 637 pesos diarios de visitantes extranjeros, con picos el día que se acude al Estadio.

Precios de las cervezas en el estadio

Una cerveza Michelob Ultra de 710 mililitros en el Estadio Ciudad de México cuesta 310 pesos; lo equivalente a 17.4 dólares de EU, y 24.41 dólares de Canadá. Son ocho horas trabajadas en México; 2.4 horas en Estados Unidos, y 1.3 horas en Canadá.

Con lo de una cerveza Michelob Ultra en el Estadio Ciudad de México se compran nueve en el Walmart, de a 34 pesos cada una. Con lo de una Corona de 710 mililitros por 290 pesos se compran también nueve latones de esta marca, a 31 pesos cada una. Con 80 pesos que cuesta poco más de medio litro de agua, afuera del inmueble alcanza para un garrafón de hasta 20 litros.

En tanto, unos tacos de cochinita pibil costaban 200 pesos por orden, y un hot dog 380 pesos.

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Mundial de Futbol 2026 Salario mínimo

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