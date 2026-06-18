Mexicanos deben trabajar hasta seis veces más que turistas de EU y Canadá para ir al Mundial en el Estadio Azteca

El costo promedio por 63,670 pesos se traduce a 3,699 dólares de Estados Unidos y a 5,180 dólares canadienses.

Para obtener más de 63,000 pesos, un mexicano debe trabajar 1,599 horas o 200 días; un aficionado de Estados Unidos 505 horas o 63 días, y en Canadá 282 horas o 35 días, refieren estimaciones de Expansión con datos del Banco de México y los entes federales relacionados con el salario mínimo en cada país.

En México, en promedio, el pago por hora de una persona que gana el salario mínimo es de 39.38 pesos; en Estados Unidos 7.25 dólares (124.7 pesos), y en Canadá 18.15 dólares (223 pesos).

Los precios para pasear e ir al futbol en la capital mexicana son poco accesibles, al menos, para 82% de las personas que trabajan en el país. Cifras del Inegi, el cierre del primer trimestre, refieren que 47% de los trabajadores perciben ingresos de hasta un salario mínimo (hasta 9,583 pesos al mes), y 35% entre uno y dos salarios mínimos (desde 9,584 hasta 19,168 pesos al mes).

Ingresos y gastos de los turistas

Los turistas extranjeros que visitan la Ciudad de México tienen un ingreso promedio de 57,658 pesos mensuales, el promedio de los nacionales es de 18,325 pesos. Un turista internacional en la Ciudad de México gasta hasta 3,185 pesos diarios, el promedio es de 2,734, mientras el nacional gasta 2,570 pesos, distribuidos en comida (20%), diversión (20%), hospedaje (20%), transporte (20)% y regalos (10%).

Hospedaje y transporte

Hospedarse cinco días y cuatro noches en la Ciudad de México tiene un costo de entre 2,000 y hasta 8,000 pesos en inmuebles en renta por plataformas como Airbnb; entre 116-163 dólares de EU, y hasta 651 dólares de Canadá. Los precios para hospedarse en hoteles parten de los 3,600 y hasta 20,000 pesos en Coyoacán, de acuerdo con búsquedas en Booking.com

Según información de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, 49% de los turistas en la capital se mueven en transporte público, 19.3% por plataformas de transporte, 13% en taxi y 4.8% en auto particular; por transportación turística solo 1.5%.

Moverse en la Ciudad de México en transporte público puede ir desde los 50 pesos y hasta los 100 pesos diarios si uno se mueve por las redes de transporte Metro, Metrobús, Cablebús y Trolebús. Los precios por moverse en transporte de plataformas y taxis van desde los 100 y hasta los 500 pesos diarios en promedio. Un viaje en Uber para mañana de 24 kilómetros al Estadio Ciudad de México se encuentra a partir de los 300 pesos.