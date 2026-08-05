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SpaceX se desploma en Wall Street tras la publicación de sus resultados

La pérdida neta se redujo a 541 millones de dólares, mucho mejor de las previsiones de los analistas.
mié 05 agosto 2026 09:36 AM
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SpaceX cae en la bolsa: sus acciones en Wall Street se desploman tras la publicación de resultados
Tras desplomarse más de 12% en los primeros intercambios, la acción de la joya de Elon Musk caía 8.35% a 114.84 dólares hacia las 14H10 GMT, es decir, unos 140,000 millones de dólares de capitalización bursátil evaporados (Justin Sullivan/Getty Images)

El gigante espacial SpaceX retrocedía en la Bolsa de Nueva York este miércoles al día siguiente de la publicación de sus primeros resultados trimestrales, ya que los gastos en inteligencia artificial reavivaron el escepticismo de los inversores.

Tras desplomarse más de 12% en los primeros intercambios, la acción de la joya de Elon Musk caía 8.35% a 114.84 dólares hacia las 14H10 GMT, es decir, unos 140,000 millones de dólares de capitalización bursátil evaporados.

La empresa superó ampliamente las expectativas con sus primeros resultados públicos desde su salida a bolsa en junio.

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Acciones de SpaceX caen

Publicado el martes tras el cierre de Wall Street, su balance financiero mostró una facturación de prácticamente el doble en el segundo trimestre.

La pérdida neta se redujo a 541 millones de dólares, mucho mejor de las previsiones de los analistas.

Pero, al mismo tiempo, en el trimestre invirtió 18,400 millones de dólares de los cuales 15,800 millones se destinaron a IA.

"Estos gastos de inversión parecen encaminados a experimentar una fuerte expansión en 2027", señalan los analistas de Deutsche Bank en una nota.

Esta perspectiva inquieta a algunos inversores preocupados por las sumas colosales necesarias para el desarrollo de la inteligencia artificial y las incertidumbres en torno a los retornos de inversión.

Tras una salida a bolsa el 12 de junio en una operación récord que le reportó 85,700 millones de dólares, la acción de SpaceX perdió aproximadamente la mitad de su valor desde su máximo de junio

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