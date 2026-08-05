SpaceX cae en la bolsa: sus acciones en Wall Street se desploman tras la publicación de resultados

Acciones de SpaceX caen

Publicado el martes tras el cierre de Wall Street, su balance financiero mostró una facturación de prácticamente el doble en el segundo trimestre.

La pérdida neta se redujo a 541 millones de dólares, mucho mejor de las previsiones de los analistas.

Pero, al mismo tiempo, en el trimestre invirtió 18,400 millones de dólares de los cuales 15,800 millones se destinaron a IA.

"Estos gastos de inversión parecen encaminados a experimentar una fuerte expansión en 2027", señalan los analistas de Deutsche Bank en una nota.

Esta perspectiva inquieta a algunos inversores preocupados por las sumas colosales necesarias para el desarrollo de la inteligencia artificial y las incertidumbres en torno a los retornos de inversión.

Tras una salida a bolsa el 12 de junio en una operación récord que le reportó 85,700 millones de dólares, la acción de SpaceX perdió aproximadamente la mitad de su valor desde su máximo de junio