SpaceX cae en la bolsa: sus acciones en Wall Street se desploman tras la publicación de resultados

El gigante espacial SpaceX retrocedía en la Bolsa de Nueva York este miércoles al día siguiente de la publicación de sus primeros resultados trimestrales, ya que los gastos en inteligencia artificial reavivaron el escepticismo de los inversores.
Tras desplomarse más de 12% en los primeros intercambios, la acción de la joya de Elon Musk caía 8.35% a 114.84 dólares hacia las 14H10 GMT, es decir, unos 140,000 millones de dólares de capitalización bursátil evaporados.
La empresa superó ampliamente las expectativas con sus primeros resultados públicos desde su salida a bolsa en junio.