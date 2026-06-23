México aprovecha el desplome chino en EU para ganar comercio en 22 industrias

Entre 2018 y 2025, México ganó participación en 22 de los 32 sectores manufactureros clasificados por el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), mientras que China perdió terreno en 29 de ellos, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El estudio muestra que el país no sólo conserva su fortaleza en industrias tradicionales, sino que comienza a consolidarse en actividades de mayor complejidad tecnológica, como computadoras, electrónicos, maquinaria industrial y manufacturas avanzadas.

Este cambio se debe a una transformación más amplia en las cadenas globales de suministro. Desde el inicio de la guerra comercial en 2018 y, especialmente, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025 con una política arancelaria más agresiva, las empresas estadounidenses han reducido su dependencia de proveedores chinos y han buscado alternativas más cercanas y confiables.

Mientras las importaciones estadounidenses procedentes de China cayeron 18.5% entre 2018 y 2024, las compras totales de Estados Unidos crecieron 22.4%, lo que abrió espacio para otros proveedores. En ese mismo periodo, la participación de China en las importaciones estadounidenses pasó de 21.2% a 13.4%, mientras que México aumentó de 13.6% a 15.5%.

Los sectores donde México gana terreno

El avance mexicano no ocurrió únicamente en sectores tradicionales, de acuerdo con el IMCO, los mayores incrementos de participación se registraron en bebidas y tabaco, equipo de transporte, manufacturas diversas, computadoras y equipo electrónico, muebles, maquinaria industrial, plásticos y hule, productos minerales no metálicos y productos metálicos.

Entre los casos más representativos destaca el sector de computadoras y productos electrónicos, cuya participación en las importaciones estadounidenses aumentó 4.5 puntos porcentuales entre 2018 y 2025. En valor, las exportaciones mexicanas prácticamente se duplicaron, al pasar de 59,300 millones de dólares a 129,900 millones.

La industria de equipo de transporte, que incluye automóviles, camiones y autopartes, también reforzó su posición. Su participación creció 6.4 puntos porcentuales y el valor exportado aumentó de 110,000 millones a 147,000 millones de dólares, reflejo de la integración que mantiene la industria automotriz de América del Norte.

También sobresalen los avances en maquinaria industrial, plásticos y hule, manufacturas diversas y productos minerales no metálicos, sectores donde México ha aprovechado parte del espacio que China ha ido perdiendo en el mercado estadounidense.