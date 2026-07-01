El futuro del T-MEC se decide hoy: el tratado que Trump odia pero que él mismo revivió con sus aranceles

Lo que comenzó en 2020 como un tratado para facilitar el libre comercio se transformó, antes incluso de sentarse a revisarlo, en una herramienta para reorganizar la producción de América del Norte. La prioridad ya no es únicamente cuánto comercian los tres países, sino qué producen, dónde lo fabrican, con qué insumos y bajo qué reglas. Detrás de ese cambio no hubo una renegociación del texto ni una reforma jurídica. El detonante fue la estrategia de aranceles de Donald Trump.

Una política comercial ampliamente cuestionada por su impacto sobre la economía estadounidense terminó por revitalizar el propio tratado que el presidente ha criticado en distintas ocasiones. Los aranceles modificaron los incentivos de las empresas y llevaron a que miles de empresas recurrieran al T-MEC como nunca antes.

Las cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos ilustran esa transformación. En 2024, únicamente 49% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos ingresó bajo las preferencias del T-MEC. En 2025, con el regreso de Donald Trump y la aplicación de nuevos aranceles, esa proporción aumentó a casi 80%. Entre enero y abril de 2026 volvió a subir hasta 88%.

Canadá recorrió prácticamente el mismo camino. En 2024 solo 38% de sus exportaciones hacia Estados Unidos utilizaba las preferencias del T-MEC. En 2025 la participación ascendió a 75% y durante los primeros cuatro meses de 2026 alcanzó 81%, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Cambió el incentivo

Durante años, el T-MEC funcionó por debajo de su potencial. Muchas empresas simplemente decidían no utilizarlo.

La explicación era sencilla. Para una gran cantidad de productos industriales resultaba más barato pagar el arancel de Nación Más Favorecida (NMF) que Estados Unidos aplica conforme a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) —generalmente de entre 2% y 3%— que asumir el costo administrativo de demostrar el cumplimiento de las reglas de origen exigidas por el T-MEC.

En la práctica, numerosas exportaciones cruzaban la frontera sin acogerse al acuerdo porque hacerlo no representaba una ventaja económica suficiente.