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Los precios de los alimentos en el mundo bajan, aunque el fenómeno El Niño amenaza

El índice de precios internacionales de los alimentos de la FAO, que sigue la evolución de una cesta de productos, bajó en junio un 0.3% en un mes.
vie 03 julio 2026 11:32 AM
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En junio, el índice de precios de los cereales retrocedió 3.5%, bajo la influencia de las cotizaciones mundiales del trigo, en plena cosecha, y del maíz, marcado por una abundante producción sudamericana. (cyano66/Getty Images)

París - Los precios de los alimentos retrocedieron ligeramente en todo el mundo en junio respecto al mes anterior, debido a la caída de los cereales, de los productos lácteos y del azúcar, señaló este viernes la FAO, que no obstante advirtió sobre los "crecientes riesgos" vinculados a El Niño.

El índice de precios internacionales de los alimentos de la FAO, que sigue la evolución de una cesta de productos, bajó en junio 0.3% en un mes.

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Sin embargo, aumentó 2.2% en un año, principalmente debido a las perturbaciones relacionadas con la guerra en Medio Oriente, en particular el aumento del costo de la energía.

En un mes, el precio de los cereales y del azúcar descendió, pero el de los aceites vegetales y la carne aumentó.

"Los mercados de materias primas reaccionan de manera diferente", explicó Bubaker Ben Belhasen, director de la División de Mercados y Comercio de la FAO.

En junio, el índice de precios de los cereales retrocedió 3.5%, bajo la influencia de las cotizaciones mundiales del trigo, en plena cosecha, y del maíz, marcado por una abundante producción sudamericana.

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El del azúcar bajó 5.7% en junio, debido al retroceso del etanol en Brasil, pero esta caída sigue limitada por los temores a un impacto del fenómeno climático El Niño en la producción de la India y Tailandia.

El precio de los aceites vegetales, en cambio, aumentó 3.8%, sobre todo los de palma y de colza, impulsados por la demanda de biocombustibles.

La carne, con un +0.5%, alcanzó un récord, gracias al empuje de la avicultura.

Para este año, la FAO prevé cosechas importantes, aunque persiste la incertidumbre vinculada a El Niño.

Según la entidad, la producción de cereales de 2026 debería ser la segunda más importante jamás registrada, con 2,983 millones de toneladas (un 1.9% por debajo del récord de 2025).

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Se espera, no obstante, que el trigo retroceda, hasta algo más de 800 millones de toneladas, ya que El Niño afecta particularmente a la cosecha australiana.

La producción de arroz, en tanto, debería situarse un 1.8% por debajo del récord del año pasado.

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Economía Precios Alimentos Industria de bebidas y alimentos

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