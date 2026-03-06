Publicidad

Internacional

Los alimentos suben en todo el mundo y la comida básica se vuelve un lujo para millones

Más de 2 millones de personas en Somalia pasaron de la categoría de "emergencia", un nivel por debajo de la situación "catastrófica", equivalente a la hambruna, advirtió la ONU.
vie 06 marzo 2026 11:54 AM
alimentos-caros-mundo-fao.jpg
Hay alimentos que muestran una tendencia al alza a nivel mundial, de acuerdo con datos de la FAO. (Foto: iStock)

El precio de los alimentos a nivel mundial aumentó en febrero por primera vez en cinco meses, impulsado por el trigo, los aceites vegetales y las carnes, según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En cambio, los precios del azúcar y del queso siguieron bajando.

El índice de precios de los alimentos de la FAO, que sigue la evolución de los precios internacionales de un conjunto de productos alimentarios, subió 0.9% en un mes, pero se mantiene 1% por debajo de su nivel de hace un año.

El índice de los cereales aumentó un 1.1% interanual, debido a episodios de heladas en Europa y Estados Unidos, así como a perturbaciones logísticas en Rusia y en la región del mar Negro.

Dado que el precio del trigo sigue siendo bajo, las siembras para 2026 deberían reducirse en comparación con previsiones anteriores en la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia, estima también la FAO.

Según sus nuevas previsiones, la producción de trigo de este año debería, sin embargo, mantenerse por encima de la media de los últimos cinco años, con buenas perspectivas también en India y China.

En cuanto a los aceites, el índice mensual de precios subió 3.3% en febrero, alcanzando su nivel más alto desde junio de 2022. Tanto el aceite de palma, impulsado por una fuerte demanda de importación y una menor producción estacional, como el aceite de soja, impulsado por la perspectiva de medidas estadounidenses favorables a los biocombustibles.

Por el contrario, los precios del aceite de girasol bajaron ligeramente debido a una mayor oferta de exportación procedente de Argentina.

Los precios de la carne están sostenidos por la carne de vacuno, pero también por la carne de ovino, que alcanzó un nivel récord.

precios-queso-azucar
El queso y la azúcar muestran precios a la baja. (Foto: iSTock )

Al contrario, el índice de productos lácteos bajó 1.2% debido a la caída del queso, y el del azúcar retrocedió 4.1% (27.3% en un año) debido a las expectativas de un alto nivel de producción.

Hambruna en Somalia

El número de personas en Somalia que padecen niveles críticos de inseguridad alimentaria casi se duplicó en el último año hasta alcanzar los 6.5 millones, advirtieron expertos respaldados por la ONU el 24 de febrero pasado.

El país del Cuerno de África se ha visto afectado por conflictos y también sufrió dos temporadas consecutivas de lluvias insuficientes, además de una reducción de la ayuda alimentaria disponible debido a recortes de financiación.

La población clasificada en situación de "crisis o peor" casi se duplicó entre febrero-marzo de 2026 hasta una cifra alarmante de 6.5 millones de personas desde principios de 2025, según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), iniciativa respaldada por la ONU que mide el hambre y la malnutrición en todo el mundo.

Esto incluye a más de dos millones de personas que se encuentran ahora en la Fase 4, la categoría de "emergencia", un nivel por debajo de la situación "catastrófica", equivalente a la hambruna.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtió en febrero que tendría que suspender la ayuda humanitaria en Somalia a partir de abril si no recibe nuevos fondos.

