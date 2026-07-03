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Economía

¿Por qué siguen creciendo los créditos hipotecarios aunque las tasas permanecen altas?

El sector financiero prevé un repunte en dicho sector rumbo al cierre de 2026, revirtiendo la tendencia negativa de inicio de año.
vie 03 julio 2026 03:37 PM
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¿Por qué siguen creciendo los créditos hipotecarios aunque las tasas permanecen altas en México?
El sector privado prevé un repunte en créditos hipotecarios hacia el cierre de 2026. (Jeff Greenberg/Jeffrey Greenberg/Universal Imag)

El sector de la banca comercial en México prevé un repunte en materia de crédito hipotecario para el segundo semestre de 2026, a pesar del aumento en las tasas de interés e incertidumbre en el inicio del año.

Durante la primera parte del año se registró un bajo crecimiento en los créditos para la vivienda, pero el mercado registró una reactivación desde marzo pasado, gracias a diferentes factores.

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¿Por qué hay un repunte en la adquisición de créditos hipotecarios?

Cybel Magaña, directora nacional comercial de SOC Asesores Financieros , informó a través de un comunicado que la banca comercial mexicana espera una expansión de crédito financiero, de entre 3% y 5%, para el cierre del año, a pesar del aumento en las tasas de interés.

De acuerdo con la ejecutiva, durante el primer semestre de 2026 se registró un ritmo bajo en el crecimiento de créditos para vivienda, pero a partir de marzo el mercado comenzó a reactivarse debido a diferentes factores, como el aumento de la demanda vertical cercana a centros de trabajo, que también es la de mayor costo.

En 2025, la banca colocó alrededor de 236,000 millones de pesos en créditos hipotecarios, por lo que se espera que para el cierre de este año, el crecimiento sea de entre el 3 al 5%, señaló la especialista.

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¿El Mundial 2026 impactó en la demanda de vivienda?

Magaña señaló que sobre un posible aumento en la demanda, vinculado con el Mundial 2026, las plataformas de renta temporal ampliaron su oferta de casas y departamentos.

Además, también hay un notable cambio en las preferencias de compra, con las viviendas usadas alcanzando el 50% de las adquisiciones.

En el ámbito de los inversionistas, la compra de inmuebles para renta en zonas céntricas se mantiene atractiva, aunque se espera que gobiernos locales avancen en regulaciones ante el avance del fenómeno de la gentrificación y así evitar que estallen crisis de vivienda como las que han ocurrido en otros países, como España.

aumento créditos hipotecarios
Diferentes factores dispararon el aumento en solicitudes de créditos hipotecarios. (Ginger Jabbour)

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Morosidad se mantiene en índices bajos

Magaña destacó que en el ámbito de cartera vencida de banca comercial, el índice de morosidad se mantuvo cercano al 3.11%, una cifra a la que calificó como “bastante buena”, destacando que no se observan señales de posibles riesgos.

Para finalizar, destacó que el cierre de crecimiento del 5% en las solicitudes de créditos podría mantenerse con miras a 2027, algo alentador para dicho sector financiero.

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Vivienda crédito hipotecario

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