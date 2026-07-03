¿Por qué siguen creciendo los créditos hipotecarios aunque las tasas permanecen altas en México?

¿Por qué hay un repunte en la adquisición de créditos hipotecarios?

Cybel Magaña, directora nacional comercial de SOC Asesores Financieros , informó a través de un comunicado que la banca comercial mexicana espera una expansión de crédito financiero, de entre 3% y 5%, para el cierre del año, a pesar del aumento en las tasas de interés.

De acuerdo con la ejecutiva, durante el primer semestre de 2026 se registró un ritmo bajo en el crecimiento de créditos para vivienda, pero a partir de marzo el mercado comenzó a reactivarse debido a diferentes factores, como el aumento de la demanda vertical cercana a centros de trabajo, que también es la de mayor costo.

En 2025, la banca colocó alrededor de 236,000 millones de pesos en créditos hipotecarios, por lo que se espera que para el cierre de este año, el crecimiento sea de entre el 3 al 5%, señaló la especialista.