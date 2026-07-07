México es líder en en exportaciones a Estados Unidos a pesar de la incertidumbre por el T-MEC con 242,903 mdd

Datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos muestran que el dinamismo del comercio bilateral no se ha detenido. En los primeros cinco meses del año, México concentró 17% de todas las compras estadounidenses de bienes, muy por delante de Canadá, con 11.4% de participación. Taiwán continuó ganando terreno y alcanzó 8.1%, mientras China siguió perdiendo presencia hasta representar 7.3%.

El avance exportador también se reflejó en mayo, pues las importaciones de Estados Unidos desde México ascendieron a 54,180 millones de dólares, la cifra más alta registrada para un mes.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, atribuyó este desempeño a la posición preferente que mantiene México para acceder al mercado estadounidense. Afirmó que el país conserva las mejores condiciones de acceso a ese mercado a nivel mundial y destacó que el récord exportador se alcanzó en un contexto de mayores aranceles impuestos por Estados Unidos al resto del mundo.

Uno de los principales motores del crecimiento fue el comercio de productos de tecnología avanzada. Entre enero y mayo, México exportó 77,920 millones de dólares en esta categoría, un aumento anual de 42%.

Las estadísticas estadounidenses de comercio de tecnología avanzada abarcan bienes físicos de alto contenido tecnológico, como computadoras, servidores, semiconductores, equipos de telecomunicaciones, instrumentos médicos, componentes aeroespaciales y maquinaria automatizada. En el caso de México, una parte importante de esos envíos corresponde a equipo de cómputo, dispositivos electrónicos y componentes fabricados dentro de las cadenas de suministro de Norteamérica.

Las compras estadounidenses de equipos de transporte procedentes de México sumaron 67,834 millones de dólares entre enero y mayo, pero registraron una caída de 4.5% frente al mismo periodo de 2025. El descenso se debe a los aranceles aplicados por la administración de Donald Trump a ese sector.

El intercambio comercial también creció del lado de las ventas estadounidenses. Entre enero y mayo de 2026, exportó a México 161,664 millones de dólares, un incremento de 15.5%.

México se mantuvo como el principal destino de esos envíos, con una participación de 15.7%, por encima de Canadá, con 14%, mientras Reino Unido se ubicó en un distante tercer lugar con 5%.

Como resultado del mayor dinamismo de las exportaciones mexicanas, el déficit comercial de Estados Unidos con México ascendió a 81,239 millones de dólares durante los primeros cinco meses de 2026, el tercer saldo negativo más elevado entre sus socios comerciales.