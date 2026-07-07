México pierde su lugar como principal 'problema' comercial de EU: Taiwán y Vietnam lo superan el déficit

Sin embargo, las cifras más recientes muestran que el mapa del déficit estadounidense sigue en transformación. Ahora el problema ya no lo lidera China ni lo secunda México, sino que se desplaza hacia otros países de Asia, impulsado por el auge de la industria tecnológica.

Datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos muestran que entre enero y abril de 2026 el déficit comercial estadounidense con Taiwán alcanzó 71,536 millones de dólares, un incremento de 55% respecto al mismo lapso de 2025. Con Vietnam llegó a 70,066 millones, un aumento de 29%. Ambos países superaron a México, cuyo déficit se ubicó en 60,110 millones de dólares, con una reducción de 2%.

México descendió del segundo al tercer lugar entre los países con los que Estados Unidos mantiene su mayor déficit comercial. China, que durante años ocupó cómodamente la primera posición, cayó al cuarto sitio con 43,888 millones de dólares, una disminución de 50%, mientras Canadá, su otro socio T-MEC, se encuentra en la posición 11 con 12,345 millones, 45% menos que un año antes.

Carrera tecnológica

La diferencia entre México y los nuevos protagonistas del déficit estadounidense aparece al revisar qué productos explican esos saldos.

En el caso de Taiwán, el mayor déficit corresponde a equipos de computación y electrónicos, con 70,590 millones de dólares. Para Vietnam, el mismo sector genera un déficit de 42,282 millones en los primeros cuatro meses del año.

México también ganó terreno en esa industria durante el último año y los productos electrónicos ya representan uno de los principales motores de sus exportaciones. Sin embargo, su déficit con Estados Unidos en ese segmento asciende a 17,071 millones de dólares, muy por debajo del registrado por estas economías asiáticas.

El principal desequilibrio comercial entre México y Estados Unidos continúa concentrado en el equipo de transporte, donde se incluyen automóviles, autopartes y vehículos pesados. Ese rubro generó un déficit estadounidense de 36,500 millones de dólares.

Esta diferencia ayuda a explicar por qué el crecimiento del déficit estadounidense ya no responde únicamente a la producción manufacturera mexicana, sino al avance de Asia en sectores considerados estratégicos, como semiconductores, computadoras, componentes electrónicos y tecnologías de información.