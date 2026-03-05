Openbank tiene una ventaja frente a su competencia: así puede enfocarse en su plan a largo plazo

Vamos con una visión de largo plazo en el país; eso nos da una ventaja contra otros jugadores que tienen una necesidad de enseñar resultados más rápido Juan José Galnares, director de Openbank en México

Galnares, que se incorporó al banco desde finales del año pasado, dijo en entrevista que el banco ya tiene más de medio millón de clientes a quienes busca ofrecer una buena experiencia de usuario en tarjetas de débito y crédito.

Los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 muestran que el 23% de la población sigue sin un producto financiero.

“El hecho de que en México haya todavía un gran porcentaje de la población que está sub bancarizada es la gran oportunidad”, dijo Galnares. “El hecho de que haya jugadores que están metiéndose en este segmento es confirmatorio de que estamos en un mercado atractivo”.

Openbank es uno de los dos bancos que tiene el respaldo de un banco más grande detrás (como Hey Banco que estuvo respaldado por Banregio) y para evitar lo que pasó con Bineo, que tuvo que ser vendido, Galnares dice que ellos tienen un banco independiente con su consejo y equipo aparte.

El edificio de Openbank, aunque está a escasos metros de Santander, alberga a empleados que trabajan en el desarrollo y mejora de las tarjetas de crédito y débito del banco.

Openbank ha otorgado hasta 335 millones de pesos en tarjetas, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Al preguntarle sobre cuándo podrían obtener la rentabilidad del negocio, ya que en 2025 reportaron pérdidas de 1,402 millones de pesos, de acuerdo con la CNBV, Galnares reconoce que el reto de un banco digital es comprobar que tiene la capacidad para generar sus propios ingresos y su balance.

“Es parte del reto: cada quien está está con una estrategia distinta y habrá unos que sobreinvierten en un área, pero no creo que haya una bala de plata que te dé la respuesta correcta y la estrategia correcta”, dijo.