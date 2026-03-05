Publicidad

Economía

Openbank: “El respaldo de Santander es nuestra ventaja frente a otros neobancos"

Juan José Galnares, director de Openbank en México, afirma que el banco apostará por crecer en tarjetas y consolidar su presencia en el país con una estrategia de largo plazo.
jue 05 marzo 2026 03:50 PM
Openbank tiene una ventaja frente a su competencia: así puede enfocarse en su plan a largo plazo
Openbank confía en que la baja penetración de tarjetas de crédito ayude al negocio a crecer. (Anylú Hinojosa-Peña)

En la batalla de los bancos digitales, Openbank considera que su ventaja competitiva es el respaldo de Santander, por lo que buscará crecer el negocio enfocándose en la bancarización.

De cara a la 89 Convención Bancaria -que se celebrará en Cancún, Quintana Roo- el director general de Openbank en México, Juan José Galnares, dijo que Openbank tomará decisiones de negocio con visión de largo plazo.

Vamos con una visión de largo plazo en el país; eso nos da una ventaja contra otros jugadores que tienen una necesidad de enseñar resultados más rápido
Juan José Galnares, director de Openbank en México

Galnares, que se incorporó al banco desde finales del año pasado, dijo en entrevista que el banco ya tiene más de medio millón de clientes a quienes busca ofrecer una buena experiencia de usuario en tarjetas de débito y crédito.

Los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 muestran que el 23% de la población sigue sin un producto financiero.

“El hecho de que en México haya todavía un gran porcentaje de la población que está sub bancarizada es la gran oportunidad”, dijo Galnares. “El hecho de que haya jugadores que están metiéndose en este segmento es confirmatorio de que estamos en un mercado atractivo”.

Openbank es uno de los dos bancos que tiene el respaldo de un banco más grande detrás (como Hey Banco que estuvo respaldado por Banregio) y para evitar lo que pasó con Bineo, que tuvo que ser vendido, Galnares dice que ellos tienen un banco independiente con su consejo y equipo aparte.

El edificio de Openbank, aunque está a escasos metros de Santander, alberga a empleados que trabajan en el desarrollo y mejora de las tarjetas de crédito y débito del banco.

Openbank ha otorgado hasta 335 millones de pesos en tarjetas, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Al preguntarle sobre cuándo podrían obtener la rentabilidad del negocio, ya que en 2025 reportaron pérdidas de 1,402 millones de pesos, de acuerdo con la CNBV, Galnares reconoce que el reto de un banco digital es comprobar que tiene la capacidad para generar sus propios ingresos y su balance.

“Es parte del reto: cada quien está está con una estrategia distinta y habrá unos que sobreinvierten en un área, pero no creo que haya una bala de plata que te dé la respuesta correcta y la estrategia correcta”, dijo.

El plan de Openbank es que los millones de mexicanos que siguen sin tener una cuenta de banco accedan también a una cuenta con rendimientos, como ya lo ofrecen otras instituciones digitales.

Destacó que no extenderán el catálogo de productos con hipotecas o financiamiento de automóviles. “Hoy nuestra filosofía es menos productos con una mayor profundidad y vamos a seguir innovando en estos productos”, dijo.

Pese a tener un bajo número de productos, Openbank considera que hay espacio para que todos los jugadores ganen terreno en los siguientes tres años con resultados positivos.

“En nuestro caso, el último juez es el consumidor y una métrica grande del consumidor es que seas capaz de atraer clientes, que esos clientes se queden contigo y que estén utilizando tus productos”.

