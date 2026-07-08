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Economía

Equifax compra Círculo de Crédito en 750 millones de dólares

Equifax es una empresa estadounidense que está interesada en ampliar su presencia en el mercado mexicano; Circulo de Crédito pertenecía a Afirme, BanCoppel, Elektra e inversionistas privados.
mié 08 julio 2026 02:38 PM
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circulo de crédito es comprado por equifax
Círculo de Crédito pertenecía a Afirme, BanCoppel y Grupo Elektra, además de otros inversionistas privados. (FG Trade Latin/Getty Images)

La empresa estadounidense de tecnología Equifax anunció la compra del 100% de Círculo de Crédito, una de las dos Sociedades de Información que opera en el país.

La transacción se dio por un monto de 750 millones de dólares y la empresa estadounidense destacó que con esta operación expandirá su presencia en la segunda mayor economía de América Latina. La compra se hizo a Grupo Financiero Afirme, banco Afirme, Coppel, Elektra y otros inversionistas privados.

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"Círculo de Crédito será nuestra 17 adquisición en los últimos seis años, sumando cerca de 5,000 millones de dólares", detalló la firma en un comunicado.

Círculo de Crédito es una sociedad de información que da servicios a empresas y personas; cuenta con más de 80 millones de historiales crediticios, con el resguardo de 2,000 millones de referencias y más de 1,700 clientes.

La compañía es líder en datos alternativos, es decir, información no incluida en los reportes de crédito tradicionales, incluyendo transacciones de plataformas digitales, economía colaborativa e información de telcos.

"Estos datos alternativos permiten expandir el acceso al financiamiento de manera responsable y apoyar una economía más inclusiva, algo crítico en un país donde más de 33 millones de personas operan en la informalidad o son trabajadores independientes.

Juan Manuel Ruiz Palmieri y el equipo directivo de Círculo de Crédito continuarán al frente de la compañía, que se integrará a la unidad de negocios de Equifax International.

La transacción está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre y aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes, y se prevé que concluyan durante el cuarto trimestre de 2026.

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