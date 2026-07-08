Equifax compra Círculo de Crédito en 750 millones de dólares

"Círculo de Crédito será nuestra 17 adquisición en los últimos seis años, sumando cerca de 5,000 millones de dólares", detalló la firma en un comunicado.

Círculo de Crédito es una sociedad de información que da servicios a empresas y personas; cuenta con más de 80 millones de historiales crediticios, con el resguardo de 2,000 millones de referencias y más de 1,700 clientes.

La compañía es líder en datos alternativos, es decir, información no incluida en los reportes de crédito tradicionales, incluyendo transacciones de plataformas digitales, economía colaborativa e información de telcos.

"Estos datos alternativos permiten expandir el acceso al financiamiento de manera responsable y apoyar una economía más inclusiva, algo crítico en un país donde más de 33 millones de personas operan en la informalidad o son trabajadores independientes.

Juan Manuel Ruiz Palmieri y el equipo directivo de Círculo de Crédito continuarán al frente de la compañía, que se integrará a la unidad de negocios de Equifax International.

La transacción está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre y aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes, y se prevé que concluyan durante el cuarto trimestre de 2026.