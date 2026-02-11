"Llevo meses tratando de cancelar mi tarjeta y no puedo": Los obstáculos que ponen los bancos

"El problema es que, cuando hablé para realizar el trámite, me pidieron cancelar primero el seguro. Para hacerlo, tuve que enviar un correo con una serie de documentos y sigo esperando respuesta; todo esto me genera frustración y un costo doble, porque continúo pagando la anualidad”, comparte Valentina Lara a Expansión.

Casos como el de Valentina son comunes entre quienes buscan cancelar una tarjeta de crédito en México, un trámite que en teoría es sencillo, pero que en la práctica suele estar lleno de obstáculos, cargos ocultos y procesos que se alargan por meses.

Su testimonio es similar al que se enfrentan decenas de mexicanos, pues enfrentan trámites engorrosos que los llevan a cometer errores que terminan retrasando la cancelación del producto, y que les significa una pérdida de dinero.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) señala que en octubre de 2025 el número de tarjetas de crédito en circulación otorgadas por los bancos privados superó los 40 millones.

Al cierre de ese mes, los bancos reportaron 40.368 contratos de tarjetas de crédito, 3.8 millones más que el mismo mes de 2024.

Aunque la ley dice proteger el derecho del tarjetahabiente a dar por terminada su relación contractual en cualquier momento, existen implicaciones técnicas y estratégicas que pueden afectar la salud financiera a largo plazo.

“Puedes cancelarla incluso al día siguiente de que la contrataste”, afirma Elizabeth Mondragón, asesora financiera y agente de seguros.