"Llevo tratando de cancelar mi tarjeta de crédito desde hace seis u ocho meses. La contraté hace años porque incluía un seguro de gastos médicos mayores, al que destinaba 180 pesos mensuales, pero ya no la uso. Decidí cancelarla porque me genera un gasto doble: el pago del seguro y una anualidad de aproximadamente 2,000 pesos.
"Llevo meses tratando de cancelar mi tarjeta y no puedo": Los obstáculos que ponen los bancos
"Llevo tratando de cancelar mi tarjeta de crédito desde hace seis u ocho meses. La contraté hace años porque incluía un seguro de gastos médicos mayores, al que destinaba 180 pesos mensuales, pero ya no la uso. Decidí cancelarla porque me genera un gasto doble: el pago del seguro y una anualidad de aproximadamente 2,000 pesos.
"El problema es que, cuando hablé para realizar el trámite, me pidieron cancelar primero el seguro. Para hacerlo, tuve que enviar un correo con una serie de documentos y sigo esperando respuesta; todo esto me genera frustración y un costo doble, porque continúo pagando la anualidad”, comparte Valentina Lara a Expansión.
Casos como el de Valentina son comunes entre quienes buscan cancelar una tarjeta de crédito en México, un trámite que en teoría es sencillo, pero que en la práctica suele estar lleno de obstáculos, cargos ocultos y procesos que se alargan por meses.
Su testimonio es similar al que se enfrentan decenas de mexicanos, pues enfrentan trámites engorrosos que los llevan a cometer errores que terminan retrasando la cancelación del producto, y que les significa una pérdida de dinero.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) señala que en octubre de 2025 el número de tarjetas de crédito en circulación otorgadas por los bancos privados superó los 40 millones.
Al cierre de ese mes, los bancos reportaron 40.368 contratos de tarjetas de crédito, 3.8 millones más que el mismo mes de 2024.
Aunque la ley dice proteger el derecho del tarjetahabiente a dar por terminada su relación contractual en cualquier momento, existen implicaciones técnicas y estratégicas que pueden afectar la salud financiera a largo plazo.
“Puedes cancelarla incluso al día siguiente de que la contrataste”, afirma Elizabeth Mondragón, asesora financiera y agente de seguros.
¿Qué hacer antes de contratar una tarjeta de crédito?
1. Elección de la tarjeta de crédito:
• Antes de adquirir una tarjeta, se debe investigar qué beneficios ofrece, la tasa de interés y el CAT (Costo Anual Total), que suma todas las comisiones e intereses.
Elizabeth Mondragón recomienda comparar opciones en al menos tres instituciones distintas (bancos o fintech).
• Lo ideal es tener dos tarjetas para demostrar a las instituciones de crédito que se es un usuario confiable y con buen manejo.
2. Manejo responsable y fechas clave:
• El endeudamiento no debería pasar del 30% o 40% de los ingresos; superar este límite enciende alertas de probabilidad de impago.
• Es vital distinguir entre la fecha de corte (fin del periodo de compras) y la fecha de pago (límite para liquidar lo consumido).
• Se recomienda ser "totalero" (pagar el total para no generar intereses), ya que el crédito de las tarjetas es el dinero más caro que existe.
El director de Asuntos Públicos del banco B×+, Adolfo Ruiz Guzmán, coincide en tener dos tarjetas de crédito básicas para evitar comisiones altas y mantener el control financiero. Una se puede destinar para pagos de servicios y gastos constantes, mientras que otra se puede destinar para viajes en el extranjero o bienes inmuebles de mayor costo.
“Tampoco es bueno tener muchas tarjetas de crédito porque eso puede afectar tu capacidad de pago porque existe el riesgo de que te la puedes llevar financiando una con otra y nunca vas a acabar”, dice en entrevista con Expansión.
Ambos especialistas coinciden en que la mejor edad para tramitar la tarjeta de crédito es a los 18 años comenzando con una de bajo crédito para evitar comisiones altas o bien, cuando se tenga el primer empleo formal.
Focos rojos para decidir cancelar tu tarjeta de crédito
Se estima que el 24% de las quejas ante la Condusef están relacionadas con instituciones que impiden o dificultan la cancelación de servicios financieros, por lo que los clientes bancarios deben tomar en cuenta que la decisión no debe ser impulsiva, sino basada en indicadores de eficiencia financiera. Los expertos señalan los siguientes "focos rojos":
1. Incumplimiento de condiciones: Cuando la institución no respeta promociones pactadas, como la exención de anualidad.
2. Vulnerabilidad de seguridad: Cargos recurrentes no reconocidos que sugieran fallas en los sistemas de protección o clonación constante de las tarjetas.
3. Opacidad en comisiones: Cobros por conceptos no informados al inicio del contrato.
4. Cambio de perfil económico: Ante la pérdida de empleo o reducción de ingresos, se recomienda bajar de gama o cancelar tarjetas de alta anualidad (CAT elevado) para evitar costos financieros innecesarios.
El error fatal al cancelar una tarjeta de crédito: cerrar la primera
Una de las revelaciones más críticas para los usuarios es el impacto en el Buró de Crédito. Cancelar la primera tarjeta de crédito obtenida (usualmente la de mayor antigüedad) es un error estratégico.
Al hacerlo, el sistema recalcula la experiencia crediticia del usuario; por ejemplo, alguien con 10 años de historial podría ver reducida su "edad" crediticia a la mitad si elimina su cuenta más antigua.
Lo ideal es mantener ese primer plástico con un uso mínimo o domiciliando un pago pequeño para conservar la antigüedad, lo cual es fundamental para acceder a créditos de mayor envergadura, como los automotrices o hipotecarios.
“No importa si tu primera tarjeta tiene pocos beneficios, lo ideal es mantenerla a lo largo del tiempo, a menos que la anualidad está demasiado alta y ya no sea posible mantenerla, a lo mejor haciendo una compra, domiciliar algún pago con tal de seguir teniendo la experiencia crediticia”, recomienda Elizabeth Mondragón.
¿Por qué un banco puede rechazar la cancelación de tu tarjeta de crédito?
El principal requisito para cancelar tu tarjeta es que verifiques que la cuenta esté en estricto saldo cero.
Un error común, señalan los entrevistados, es ignorar que el banco no permitirá la cancelación de la tarjeta no solo si existe una deuda, sino también si hay un saldo a favor, es decir, un exceso de pago por parte del cliente.
Debes considerar factores como cargos en proceso realizados un fin de semana antes, los meses sin intereses pendientes o domiciliaciones activas de servicios (luz, agua, telefonía), ya que estos pueden retrasar el proceso de cancelación del trámite.
Adolfo Ruiz Guzmán explica que las instituciones bancarias no te pueden obligar a contratar productos o condicionar una tarjeta a que tengas un seguro; situación que sí ocurrió con Valentina Lara.
A pesar de ser un trámite que debería resolverse con una simple llamada, las trabas bancarias son una realidad persistente. Anualmente se cancelan entre 2 y 2.3 millones de tarjetas en México.
Para aquellos que enfrentan dificultades, la recomendación es contactar a la Condusef para que los acompañe en el proceso y la tarjeta quede debidamente cerrada.
Valentina Lara seguirá con el trámite de cancelación en el que ha invertido más de medio año.