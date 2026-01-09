Cómo afecta una deuda de 100,000 pesos a tu buró de crédito y por cuántos años

Cuánto tiempo permanece una deuda de 100,000 pesos en el buró de crédito

(Expansión|Gemini)

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los registros negativos en las sociedades de información crediticia no se eliminan de inmediato, sino conforme a plazos específicos establecidos en la ley, los cuales dependen del monto del adeudo medido en Unidades de Inversión (UDIS).

En el caso de las deudas mayores a 1,000 UDIS, el registro puede mantenerse hasta seis años, siempre que no exista un proceso judicial ni se trate de un fraude. Un adeudo de 100,000 pesos rebasa ampliamente ese umbral, por lo que se ubica en el plazo máximo de permanencia dentro del buró de crédito.

Para montos menores, la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia establece que los adeudos de 500 a 1,000 UDIS (hasta cerca de 8,800 pesos) se conservan cuatro años en el historial. Aquellos que se ubican entre 25 y 500 UDIS (hasta aproximadamente 4,400 pesos) permanecen dos años.

Las deudas menores a 25 UDIS (alrededor de 220 pesos) se eliminan después de un año, conforme al mismo ordenamiento legal.

Ese conteo inicia a partir del último movimiento registrado en la cuenta, como el último pago realizado o el momento en que la deuda se reportó como vencida, y no desde la fecha en que se contrató el crédito.

Por qué una deuda no desaparece antes del plazo legal

La Condusef aclara que no existe un mecanismo legal para borrar anticipadamente un registro negativo. Todas las personas que han solicitado un crédito cuentan con un historial, y este no se elimina por completo, incluso cuando se liquida una deuda.

Lo que sí ocurre es la eliminación del registro negativo una vez que se cumple el plazo legal. Mientras ese periodo transcurre, el adeudo continúa visible para las instituciones financieras, lo que puede limitar el acceso a nuevos créditos o condiciones favorables.

Cualquier oferta que prometa eliminar una deuda del buró antes del plazo marcado por la ley carece de sustento legal y debe considerarse una señal de posible fraude.

Qué pasa si se liquida la deuda antes de que se elimine del buró

La Condusef señala que, al liquidar el adeudo, el historial se actualiza para reflejar que la cuenta fue cerrada o saldada, pero el antecedente de atraso permanece durante el tiempo que marca la ley.

Esa actualización puede mejorar la lectura del historial frente a futuros otorgantes de crédito, aunque el registro negativo continúe visible. La diferencia radica en que una deuda liquidada no tiene el mismo peso que una cuenta vencida sin resolver.

Negociar directamente con la institución financiera, ya sea mediante un convenio o un pago total, permite al menos cerrar la cuenta y evitar que el adeudo siga creciendo.

Qué es una quita y cómo afecta el historial crediticio

Entre las opciones que algunas personas consideran está la quita, un acuerdo mediante el cual el acreedor acepta recibir un monto menor al adeudo total para dar por cerrada la cuenta. La Condusef advierte que este mecanismo tiene consecuencias claras en el historial.

Cuando se aplica una quita, el crédito queda marcado con la clave 97, que indica quebranto. Ese registro reduce la puntuación crediticia y dificulta el acceso a nuevos financiamientos, incluso después de haber pagado.

Además, las quitas solo pueden ser ofrecidas por la institución financiera que otorgó el crédito. Ningún tercero tiene facultades para gestionar ese tipo de acuerdos.

Cómo verificar y corregir información en el buró de crédito

Antes de tomar cualquier decisión, la Condusef recomienda conocer la situación real del historial. Cada persona puede solicitar un reporte de crédito gratuito al año en el Buró de Crédito o en el Círculo de Crédito, las dos sociedades autorizadas en México.

Si se detecta información incorrecta, existe la opción de presentar una aclaración, la cual debe ser atendida en un plazo máximo de 29 días hábiles. Durante ese proceso, el registro queda marcado como en revisión.

Revisar el historial permite confirmar fechas, montos y estatus, además de evitar errores que puedan prolongar indebidamente un registro negativo.

Qué debes evitar mientras una deuda sigue registrada

La comisión advierte sobre empresas o personas que prometen “borrar el buró” a cambio de dinero. Esa práctica es ilegal y no tiene respaldo normativo. Ninguna entidad puede eliminar registros negativos antes de que se cumpla el plazo legal.

También recomienda evitar decisiones apresuradas sin revisar el impacto real en el historial, así como priorizar el contacto directo con la institución financiera en lugar de intermediarios.