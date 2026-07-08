México llevará seis prioridades y 13 reclamos a la revisión del T-MEC: ¿cuáles son?

Para México, esa reunión ya tiene una hoja de ruta. La Secretaría de Economía informó que el gobierno llegará con seis prioridades: impedir la aplicación de medidas comerciales unilaterales, eliminar los aranceles al acero, preservar la competitividad de la industria automotriz, construir un marco de seguridad económica, atender los temas bilaterales pendientes y elevar la certidumbre para la inversión.

De acuerdo con el informe que envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre el estado que guarda el proceso de revisión del tratado, las prioridades buscan consolidar las ventajas comerciales de México dentro del nuevo entorno internacional, marcado por una política comercial estadounidense más proteccionista y por el reacomodo de las cadenas globales de suministro.

Además, el gobierno mexicano impulsará inversiones en sectores considerados estratégicos, como semiconductores, medicamentos, cómputo y electrónica, con el objetivo de fortalecer la producción regional y reducir la dependencia de insumos provenientes de Asia.

La reunión del 20 de julio también servirá para definir los siguientes pasos de la revisión del tratado y comunicar los acuerdos alcanzados una vez concluida la ronda de trabajo. Del lado estadounidense, la agenda se concentra en cinco temas: la pérdida de empleos manufactureros, la dependencia de proveedores de terceros países, el déficit comercial, las reglas de origen y la seguridad económica.

De acuerdo con Economía, las conversaciones han registrado avances importantes, ya que en los últimos meses los asuntos pendientes entre ambos gobiernos pasaron de 54 a 14, reflejo del trabajo técnico realizado antes del inicio formal de la revisión. México sostiene que muchas de las preocupaciones de Estados Unidos pueden resolverse mediante una estrategia regional que fortalezca la producción de América del Norte en lugar de recurrir a mayores restricciones comerciales.

Al mismo tiempo, el gobierno mexicano llevará a la negociación 13 preocupaciones comerciales propias. Entre ellas figuran los aranceles que Estados Unidos mantiene sobre industrias estratégicas bajo la Sección 232, las tarifas aplicadas a productos no originarios del tratado, diversas restricciones sectoriales, el uso del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y barreras comerciales impuestas por algunos estados estadounidenses. Según Economía, estas medidas representan obstáculos que afectan el equilibrio de la relación comercial bilateral y requieren atención durante la negociación.