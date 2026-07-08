México llevará seis prioridades y 13 reclamos a la revisión del T-MEC: ¿cuáles son?

La revisión del T-MEC entrará el próximo 20 de julio en su primera negociación bilateral de fondo entre México y Estados Unidos. Después de que Washington rechazó renovar automáticamente el acuerdo comercial el pasado 1 de julio, ambos gobiernos volverán a la mesa con una agenda que buscará resolver los principales desacuerdos y definir el rumbo de las negociaciones durante los próximos años.
México llevará seis prioridades a la próxima ronda de revisión del T-MEC
La revisión del T-MEC entrará el próximo 20 de julio en su primera negociación bilateral de fondo entre México y Estados Unidos. Después de que Washington rechazó renovar automáticamente el acuerdo comercial el pasado 1 de julio, ambos gobiernos volverán a la mesa con una agenda que buscará resolver los principales desacuerdos y definir el rumbo de las negociaciones durante los próximos años.
Para México, esa reunión ya tiene una hoja de ruta. La Secretaría de Economía informó que el gobierno llegará con seis prioridades: impedir la aplicación de medidas comerciales unilaterales, eliminar los aranceles al acero, preservar la competitividad de la industria automotriz, construir un marco de seguridad económica, atender los temas bilaterales pendientes y elevar la certidumbre para la inversión.
De acuerdo con el informe que envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre el estado que guarda el proceso de revisión del tratado, las prioridades buscan consolidar las ventajas comerciales de México dentro del nuevo entorno internacional, marcado por una política comercial estadounidense más proteccionista y por el reacomodo de las cadenas globales de suministro.
Además, el gobierno mexicano impulsará inversiones en sectores considerados estratégicos, como semiconductores, medicamentos, cómputo y electrónica, con el objetivo de fortalecer la producción regional y reducir la dependencia de insumos provenientes de Asia.
La reunión del 20 de julio también servirá para definir los siguientes pasos de la revisión del tratado y comunicar los acuerdos alcanzados una vez concluida la ronda de trabajo. Del lado estadounidense, la agenda se concentra en cinco temas: la pérdida de empleos manufactureros, la dependencia de proveedores de terceros países, el déficit comercial, las reglas de origen y la seguridad económica.
De acuerdo con Economía, las conversaciones han registrado avances importantes, ya que en los últimos meses los asuntos pendientes entre ambos gobiernos pasaron de 54 a 14, reflejo del trabajo técnico realizado antes del inicio formal de la revisión. México sostiene que muchas de las preocupaciones de Estados Unidos pueden resolverse mediante una estrategia regional que fortalezca la producción de América del Norte en lugar de recurrir a mayores restricciones comerciales.
Al mismo tiempo, el gobierno mexicano llevará a la negociación 13 preocupaciones comerciales propias. Entre ellas figuran los aranceles que Estados Unidos mantiene sobre industrias estratégicas bajo la Sección 232, las tarifas aplicadas a productos no originarios del tratado, diversas restricciones sectoriales, el uso del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y barreras comerciales impuestas por algunos estados estadounidenses. Según Economía, estas medidas representan obstáculos que afectan el equilibrio de la relación comercial bilateral y requieren atención durante la negociación.
El tratado sigue vigente
El informe también hace un recuento del proceso iniciado el 1 de julio, cuando los tres socios realizaron la primera revisión sexenal prevista en el artículo 34.7 del T-MEC. Mientras México y Canadá respaldaron extender la vigencia del acuerdo por otros 16 años, Estados Unidos optó por no renovarlo en sus condiciones actuales y activar el mecanismo de revisiones anuales previsto en el propio tratado.
Con esa decisión, el acuerdo permanece vigente al menos hasta 2036. La Secretaría de Economía enfatiza que las revisiones anuales no implican la terminación del tratado ni la suspensión de sus beneficios, sino un mecanismo para evaluar su funcionamiento, resolver diferencias y ofrecer mayor certidumbre a la inversión.
También indica que la revisión ocurre en medio de una profunda reconfiguración del comercio internacional impulsada por la política comercial de Estados Unidos. Según Economía, las medidas arancelarias adoptadas por Washington durante los últimos meses han reducido la efectividad de la mayoría de sus tratados comerciales, mientras que el T-MEC conserva ventajas gracias a las reglas de origen y a las excepciones arancelarias que mantiene para buena parte del comercio regional.
El gobierno destaca que México mantiene libre de arancel alrededor de 85% de sus exportaciones hacia Estados Unidos, frente a competidores que enfrentan tarifas de entre 10% y 25%. Además, subraya que durante los últimos 12 meses las exportaciones mexicanas superaron los 550,000 millones de dólares, con lo que el país se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos. En abril de 2026, las ventas mexicanas crecieron 21% anual, alcanzaron una participación de 17% en el mercado estadounidense y enfrentaron una tasa arancelaria promedio de 3.6%, una de las más bajas entre los principales exportadores hacia ese país.