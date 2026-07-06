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Economía

Las revisiones del T-MEC obligan a México a destrabar la inversión interna

La continuidad del tratado protege las exportaciones a Estados Unidos, pero especialistas advierten que el país debe reducir su incertidumbre local para no perder atractivo frente a otros destinos.
lun 06 julio 2026 05:55 AM
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Aunque el T-MEC seguirá vigente hasta 2036 y las exportaciones mexicanas conservarán el acceso preferencial al mercado de Estados Unidos, Oxford Economics prevé una caída de 1.6% en la inversión este año por la incertidumbre asociada a las revisiones anuales. (Molly Darlington/Getty Images)

La decisión de Estados Unidos de no extender por ahora el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) abrió un periodo de revisiones anuales que, si bien mantiene intacto el acceso preferencial de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense, obliga al país a evitar que la incertidumbre comercial se traduzca en una parálisis todavía más prolongada de la inversión.

El consenso entre analistas es que el principal riesgo para la economía mexicana radica en que las empresas continúen posponiendo proyectos de largo plazo mientras persista un proceso de negociación permanente.

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"El principal costo para empresas e inversionistas no sería la pérdida del acceso preferencial al mercado estadounidense, sino la persistencia de incertidumbre regulatoria y comercial durante los próximos años", resumió en un análisis BBVA Research. Por lo tanto, economistas de distintas instituciones coinciden en que existen medidas para amortiguar esta "certeza negativa"., que implicaría revisiones anuales durante la próxima década.

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Mantener el diálogo con Estados Unidos

La primera recomendación compartida por los especialistas es evitar que las revisiones anuales se conviertan en una confrontación política. Los especialistas consideran que el nuevo esquema debe entenderse como un mecanismo permanente de negociación y no como el inicio del desmantelamiento del acuerdo. Hasta el momento, Estados Unidos utilizará las revisiones para negociar temas específicos —como reglas de origen, regulación, seguridad económica y barreras no arancelarias—, mientras mantiene vigente el tratado hasta 2036.

La incertidumbre tiene rendimientos decrecientes; eventualmente quedará internalizada por el mercado
Óscar Ocampo, director de desarrollo económico del IMCO

Alejandro Saldaña, economista en jefe de Ve por Más, explicó que uno de los principales aciertos del gobierno mexicano ha sido mantener abierto el diálogo con Washington. "Esto debe continuar así para poder acotar las propuestas más agresivas y proteccionistas de la administración Trump", señaló.

El economista considera que la negociación dejó de ser exclusivamente comercial para incorporar temas de seguridad nacional, por lo que mantener canales de comunicación permanentes será fundamental.

Por otro lado, Iván Arias, director de estudios económicos de Banamex, aceptó que "uno de los riesgos que contemplamos es que el efecto fuera mayor al que estamos estimando; que hubiera empresarios que estaban esperando el anuncio para detonar inversiones y que, al encontrarse con que no se dio esta extensión, disminuyan sus planes de inversión".

Reducir la incertidumbre interna

Oscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO, afirmó que la incertidumbre derivada de las revisiones anuales del T-MEC difícilmente desaparecerá en el corto plazo, por lo que la estrategia debe centrarse en reducir los factores de incertidumbre que sí dependen de México. "Lo importante es observar cómo evolucionan las exportaciones. de México, las inversiones y que México mantenga su ventaja relativa contra sus competidores", añade.

Saldaña identifica tres prioridades en términos de políticas: fortalecer el Estado de derecho; mejorar la certidumbre regulatoria y acelerar proyectos de infraestructura, particularmente en energía y logística.

Ello se debe a que la debilidad de la inversión no obedece únicamente al T-MEC, sino también al deterioro de la percepción institucional y a cuellos de botella que limitan la capacidad productiva del país.

Gerónimo Ugarte, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa, coincide con ese diagnóstico. Aunque considera que México mantiene ventajas relevantes frente a otros mercados emergentes —como estabilidad macroeconómica, una política monetaria creíble, tasas reales atractivas y una integración manufacturera única con Estados Unidos—, advierte que esas fortalezas deberán complementarse con mayor certidumbre para la inversión.

"Para traducir esas fortalezas en un crecimiento estructural más elevado será fundamental reducir la incertidumbre asociada al T-MEC y generar un entorno que incentive mayores niveles de inversión privada", afirmó.

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BBVA Research también destaca que el país continúa gozando de uno de los menores niveles de protección comercial entre los principales socios de Estados Unidos, lo que mantiene una ventaja relativa para las exportaciones mexicanas. Además, recuerda que las mercancías que cumplen las reglas de origen del T-MEC continúan exentas de los aranceles generales aplicados por Washington a otros socios comerciales.

Oxford Economics considera poco probable una ruptura del T-MEC porque tendría altos costos para la industria automotriz de Estados Unidos, afectaría a estados clave como Texas y Michigan, y enfrentaría obstáculos legales y políticos; más bien, la amenaza de salida funcionaría como presión negociadora.

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Para México, señala el instituto, el mayor golpe no estaría en las exportaciones, que siguen resistentes por las exenciones del tratado, la integración productiva y el dinamismo de bienes ligados a IA, sino en la inversión. De hecho, prevé una contracción de 1.6% este año, un nivel permanente 1.8% menor y un recorte de 0.3 puntos al PIB de 2027, a 1.7%.

Los temas a vigilar serán reglas de origen, contenido estadounidense, acero, aluminio, China, electrónica, farmacéuticos, agricultura y energía, entre ellos posibles acuerdos sectoriales y la revisión anual prevista para julio de 2027.

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Infraestructura y sectores estratégicos

El experto de Valmex señaló que la estrategia para compensar la incertidumbre comercial también pasa por acelerar proyectos de infraestructura. Ugarte considera que los sectores con mayor potencial para atraer capital durante los próximos años incluyen construcción, logística, transporte por ductos, servicios inmobiliarios, seguros e infraestructura asociada a energía, puertos, carreteras, salud y agua, impulsados además por la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar.

En contraste, advierte que la manufactura y algunos sectores ligados al consumo permanecen rezagados, aunque podrían recuperar dinamismo conforme disminuya la incertidumbre comercial.

Exportaciones y Plan México deberán reforzar al país

Banamex plantea que uno de los principales amortiguadores frente al nuevo entorno será preservar la estabilidad macroeconómica. En su escenario base prevé una recuperación gradual de la economía apoyada por una mayor inversión pública, menores tasas de interés reales y una eventual estabilización del entorno de incertidumbre, factores que permitirían reactivar paulatinamente la inversión privada.

"Las empresas que ya están aquí están dispuestas a mantener su dinero y reinvertir sus ganancias, pero no estamos viendo un crecimiento fuerte y sostenido de nuevas inversiones", explicó Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex.

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En un documento, el banco también anticipa que las exportaciones seguirán siendo uno de los principales motores del crecimiento, aunque advierte que la revisión del T-MEC seguirá siendo uno de los riesgos para sus pronósticos.

Ocampo propone amortiguar la incertidumbre del T-MEC con dos vías, por un lado, implementar en serio el Plan México, sobre todo en energía, gas natural, ductos e infraestructura logística como puertos, y mejorar la confianza interna mediante señales de piso parejo, reguladores imparciales, apertura real a la inversión privada y una relación menos confrontativa entre el SAT y las empresas; por otro lado, plantea diversificar “en el margen” hacia Europa y Asia-Pacífico, sin pretender sustituir a Estados Unidos como mercado de exportación.

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