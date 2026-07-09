Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Inflación baja a 3.37% en junio por desplome del jitomate, huevo y chiles

La inflación sorprendió a la baja frente a lo esperado por analistas. El alivio vino de frutas, verduras y productos agropecuarios, aunque servicios y alimentos procesados aún reflejan presiones.
jue 09 julio 2026 06:46 AM
Añadir Expansión en Google
inflacion-mexico-junio-2026-super-jitomate-huevo-precios
La inflación bajó a 3.37% anual en junio, impulsada principalmente por menores precios del jitomate, huevo y chiles, aunque los servicios y alimentos procesados aún muestran presiones. (Foto: Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images)

La inflación en México dio un respiro mayor al esperado en junio, luego que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) cayó 0.27% mensual y la inflación anual bajó a 3.37%, su menor nivel reciente y dentro del rango objetivo de Banco de México, de 3% +/- un punto porcentual, informó el Inegi.

La baja se explicó principalmente por un fuerte descenso en productos agropecuarios, sobre todo frutas y verduras. El jitomate, por ejemplo, cayó 38.98% mensual, el huevo 7.21%, el chile serrano 26.88% y el chile poblano 40.43%, productos que tuvieron algunas de las mayores incidencias a la baja en el índice general.

Publicidad

El dato fue mejor al anticipado por el mercado, en la Encuesta Citi de Expectativas, los analistas esperaban una inflación mensual general de -0.15% para junio, pero el dato observado fue de -0.27%. También la inflación subyacente, considerada la parte más estable del indicador porque excluye precios muy volátiles como agropecuarios y energéticos, resultó menor a lo previsto y avanzó 0.24% mensual, frente al 0.32% estimado por el consenso.

A tasa anual, la inflación general pasó de 4.32% en junio de 2025 a 3.37% en junio de 2026. La comparación muestra que el aumento de precios se moderó de forma importante en el último año, aunque no todos los componentes avanzan al mismo ritmo. Además, la inflación anual de junio de 2026 es la más baja desde diciembre de 2020, cuando fue de 3.15%.

El componente no subyacente, donde se agrupan agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, fue el principal responsable del alivio. Este índice bajó 2.04% mensual y su tasa anual se ubicó en apenas 1.11%. Dentro de ese grupo, los agropecuarios cayeron 4.59% mensual, mientras que frutas y verduras retrocedieron 8.99%.

Lee más

efecto del super niño en inflacion
Economía

El 'Súper Niño' amenaza con presionar la inflación de alimentos hacia 2027

Sin embargo, la inflación subyacente todavía se mantiene en 4.03% anual, ligeramente por encima del límite superior del rango de Banxico. Este dato refleja presiones más persistentes en la economía, como servicios, vivienda, restaurantes, colegiaturas y alimentos procesados.

Dentro de la inflación subyacente, las mercancías subieron 0.18% mensual y los servicios 0.30%. En particular, los alimentos procesados, bebidas y tabaco aumentaron 0.35% mensual y 5.08% anual. Los servicios también siguen siendo una fuente de presión, pues avanzaron 4.49% anual, con aumentos en vivienda, restaurantes, fondas, loncherías y otros servicios de consumo cotidiano.

Por productos, los principales aumentos del mes vinieron de vivienda propia, con un alza de 0.31%; papa y otros tubérculos, con 9.32%; aguacate, con 24.53%; otros alimentos cocinados, con 1.31%; y loncherías, fondas, torterías y taquerías, con 0.38%.

La canasta de consumo mínimo, que da seguimiento a 170 bienes y servicios básicos definidos junto con Coneval, también mostró alivio: bajó 0.66% mensual y tuvo una inflación anual de 3.04%, por debajo del 4.62% registrado en el mismo mes del año pasado.

El dato llega en un momento clave para Banco de México. En su decisión del 25 de junio, la Junta de Gobierno mantuvo la tasa de referencia en 6.50% y señaló que, hacia delante, sería apropiado conservarla en ese nivel. El banco central reconoció que la inflación general había disminuido por menores presiones tanto en la subyacente como en la no subyacente, pero advirtió que los riesgos para la inflación siguen sesgados al alza.

Entre esos riesgos, Banxico mencionó la persistencia de la inflación subyacente, posibles afectaciones climáticas, presiones de costos, una eventual depreciación del peso y choques externos derivados de conflictos geopolíticos o políticas comerciales.

Publicidad

Tags

Inflación Economía

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad