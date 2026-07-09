Inflación baja a 3.37% en junio por desplome del jitomate, huevo y chiles

El dato fue mejor al anticipado por el mercado, en la Encuesta Citi de Expectativas, los analistas esperaban una inflación mensual general de -0.15% para junio, pero el dato observado fue de -0.27%. También la inflación subyacente, considerada la parte más estable del indicador porque excluye precios muy volátiles como agropecuarios y energéticos, resultó menor a lo previsto y avanzó 0.24% mensual, frente al 0.32% estimado por el consenso.

A tasa anual, la inflación general pasó de 4.32% en junio de 2025 a 3.37% en junio de 2026. La comparación muestra que el aumento de precios se moderó de forma importante en el último año, aunque no todos los componentes avanzan al mismo ritmo. Además, la inflación anual de junio de 2026 es la más baja desde diciembre de 2020, cuando fue de 3.15%.

El componente no subyacente, donde se agrupan agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, fue el principal responsable del alivio. Este índice bajó 2.04% mensual y su tasa anual se ubicó en apenas 1.11%. Dentro de ese grupo, los agropecuarios cayeron 4.59% mensual, mientras que frutas y verduras retrocedieron 8.99%.

Sin embargo, la inflación subyacente todavía se mantiene en 4.03% anual, ligeramente por encima del límite superior del rango de Banxico. Este dato refleja presiones más persistentes en la economía, como servicios, vivienda, restaurantes, colegiaturas y alimentos procesados.

Dentro de la inflación subyacente, las mercancías subieron 0.18% mensual y los servicios 0.30%. En particular, los alimentos procesados, bebidas y tabaco aumentaron 0.35% mensual y 5.08% anual. Los servicios también siguen siendo una fuente de presión, pues avanzaron 4.49% anual, con aumentos en vivienda, restaurantes, fondas, loncherías y otros servicios de consumo cotidiano.

Por productos, los principales aumentos del mes vinieron de vivienda propia, con un alza de 0.31%; papa y otros tubérculos, con 9.32%; aguacate, con 24.53%; otros alimentos cocinados, con 1.31%; y loncherías, fondas, torterías y taquerías, con 0.38%.

La canasta de consumo mínimo, que da seguimiento a 170 bienes y servicios básicos definidos junto con Coneval, también mostró alivio: bajó 0.66% mensual y tuvo una inflación anual de 3.04%, por debajo del 4.62% registrado en el mismo mes del año pasado.

El dato llega en un momento clave para Banco de México. En su decisión del 25 de junio, la Junta de Gobierno mantuvo la tasa de referencia en 6.50% y señaló que, hacia delante, sería apropiado conservarla en ese nivel. El banco central reconoció que la inflación general había disminuido por menores presiones tanto en la subyacente como en la no subyacente, pero advirtió que los riesgos para la inflación siguen sesgados al alza.

Entre esos riesgos, Banxico mencionó la persistencia de la inflación subyacente, posibles afectaciones climáticas, presiones de costos, una eventual depreciación del peso y choques externos derivados de conflictos geopolíticos o políticas comerciales.