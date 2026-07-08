FMI rebaja su previsión de crecimiento para México a 1.2% en 2026

El FMI también recortó nuevamente su previsión de crecimiento para la economía mundial en 2026, ya que el auge de la inteligencia artificial (IA) no logró compensar por completo las repercusiones de la guerra en Medio Oriente.

El organismo estima que el crecimiento económico global será del 3% este año, frente al 3.1% pronosticado en abril.

América Latina se mantendrá estable, con un crecimiento en torno al 2.4% en 2026, para subir al 2.7% el año que viene, aunque con comportamientos desiguales según los países.

"Se prevé que el crecimiento en Brasil se mantenga resiliente en 2026, aunque se desacelere algo el próximo año", indicó este nuevo informe del Fondo Monetario Internacional, que le da al gigante sudamericano una subida del 2.4% para este año.

"Nuestras previsiones se mantienen globalmente sin cambios(...). Tenemos una recuperación en forma de V, que simplemente será más marcada de lo que habíamos anticipado hasta ahora", explicó a la AFP Deniz Igan, responsable dentro del departamento de investigación del Fondo.

El FMI considera que las décimas de punto de crecimiento perdidas este año deberían verse compensadas por las décimas adicionales que se ganen el año próximo.

Medio Oriente golpeado

La mayor parte de las variaciones se producen en la región de Medio Oriente y Asia Central, en primera línea durante la guerra que enfrentó a Estados Unidos, Israel e Irán.

El Fondo ha seguido revisando a la baja el crecimiento previsto para 2026 en la región.

La economía de esa zona solo debería crecer 0.7% este año, pero registrará una fuerte aceleración en 2027, hasta el 6.5%, es decir, casi dos puntos más que la estimación del pasado mes de abril.

Entre los países más afectados a corto plazo figuran Irak y Qatar, detalló Igan, quien subrayó que sufrieron principalmente "la ausencia de alternativa (para la exportación de hidrocarburos) una vez cerrado el Estrecho de Ormuz".

Al mismo tiempo, Arabia Saudita ha resistido y debería cerrar este año con un crecimiento de 1.7%. Las perspectivas para Irán han mejorado, pero su economía debería seguir sumida en recesión en 2026 (-5.4%).