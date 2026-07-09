México enfrenta la revisión del T-MEC con la protección a inversionistas en la mira

Ese compromiso quedó plasmado desde el antiguo TLCAN mediante el mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados, conocido como ISDS por sus siglas en inglés. Gracias a este esquema, una empresa extranjera podía acudir a tribunales internacionales cuando consideraba que una decisión gubernamental dañaba su inversión.

Sin embargo, esa protección cambió de forma importante con la llegada del T-MEC. El nuevo tratado eliminó el mecanismo entre Estados Unidos y Canadá y lo redujo de manera considerable para México, dejando su aplicación completa únicamente en sectores estratégicos como petróleo, gas, generación eléctrica, telecomunicaciones, infraestructura y transporte.

Ahora, cuando Estados Unidos y México se preparan para la revisión del acuerdo comercial, ese tema vuelve a colocarse sobre la mesa.

Un viejo debate

Desde hace años, el mecanismo ISDS divide opiniones en Estados Unidos. Sus defensores sostienen que ofrece seguridad jurídica para que las empresas inviertan en otros países sin temor a cambios arbitrarios de reglas.

Sus críticos piensan exactamente lo contrario. Argumentan que las compañías extranjeras obtienen derechos procesales adicionales que no tienen las empresas nacionales y que, incluso sin presentar una demanda, la simple amenaza de acudir a un arbitraje internacional puede frenar decisiones de política pública relacionadas con salud, medio ambiente o regulación económica.

Durante la renegociación del TLCAN, incluso el entonces representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, expresó dudas sobre mantener intacto ese sistema. Cuestionó por qué un inversionista extranjero debía tener más herramientas legales que una empresa estadounidense y llegó a afirmar que el mecanismo funcionaba, en algunos casos, como un "seguro contra el riesgo político" que incentivaba trasladar inversiones al extranjero.

Pero no todos compartían esa visión, ya que congresistas estadounidenses, asociaciones empresariales e industrias como la petrolera presionaron para conservar las protecciones que existían bajo el TLCAN, al considerar que eran fundamentales para inversiones multimillonarias de largo plazo.