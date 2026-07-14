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Economía

Invierten 10 millones de pesos para evitar que mipymes mueran por ataques cibernéticos

Mastercard, la AMITI y la Secretaría de Economía buscan que las empresas en México sufran menos ataques cibernéticos y que las consecuencias de estos las lleven a cerrar.
mar 14 julio 2026 07:08 PM
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pymes ciberseguras
La iniciativa busca que las pymes no sufran ataques. (Leon Neal/Getty Images)

La iniciativa privada y el gobierno buscan que las mipymes de México sufran menos ataques cibernéticos que los lleven a cerrar.

Mastercard, en alianza con la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), Capa 8 y KIO IT Services invertirán 10 millones de pesos para capacitar a las empresas de delitos cibernéticos.

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El objetivo es capacitar a más de 500,000 empresas en un año y la iniciativa ya arrancó con 500 empresas inscritas. La capacitación se da en un contexto en el que México ocupa el octavo lugar a nivel mundial en ventas online y un 83% de las empresas han sido víctimas de un ciberataque, de acuerdo con cifras la Secretaría de Economía.

La dependencia también dio a conocer que las pymes llegan a pagar hasta 6,500 dólares por recuperar su información cuando son víctimas de un ataque.

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En México existen 5.2 millones de mipymes, por lo que es una iniciativa que abarcará a un porcentaje pequeño, pero que las empresas confían en que podrán ser una iniciativa que, junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, podrán impulsar.

La iniciativa también busca generar reportes trimestrales para conocer el status de las empresas en materia de ciberseguridad.

Esto porque detectan que las amenazas como phishing, ransomware, robo de credenciales, fraude digital e ingeniería social continúan aprovechando brechas de capacitación, controles básicos insuficientes y errores humanos.

“Pondremos al servicio de las pymes una solución diseñada para hacer una evaluación de sus vulnerabilidades en el terreno digital, para decirles de forma muy sencilla cuáles son sus principales riesgos y qué acciones deberían tomar para fortalecer su operación”, dijo la presidenta de la División Norte de Mastercard, Silvana Hernández.

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Mastercard Secretaría de Economía pymes

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