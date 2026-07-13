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El costo invisible que está frenando a las empresas mexicanas

Evidence Technology advierte que la ineficiencia operativa representa un gasto silencioso que, además de afectar la productividad, limita el acceso a tecnologías como la inteligencia artificial.
lun 13 julio 2026 10:47 AM
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Presentado por: Evidence Technology
Aproximadamente el 30% de las empresas que inician la implementación de un ERP tradicional abandona el proceso antes de terminarlo.
Aproximadamente el 30% de las empresas que inician la implementación de un ERP tradicional abandona el proceso antes de terminarlo.
 (Cortesía)

Hay un gasto que suele pasar desapercibido en los estados de resultados. Su registro no aparece en cuenta contable, no genera una alerta en el sistema y nadie lo firma al final del mes.

Este costo está oculto en las horas dedicadas a cruzar información en tres hojas de Excel, en la decisión de compra ejecutada basándose en el inventario del mes pasado o en la cuenta por cobrar que lleva semanas sin seguimiento porque nadie tenía visibilidad de su existencia.

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Las empresas mexicanas que todavía operan con un sistema manual y desconectado entre sí pagan dicho costo diariamente. Por ello es primordial identificarlo y, para lograrlo, se requiere hacer algunas preguntas incómodas.

Por ejemplo, ¿qué pasaría si la persona que sabe cómo cerrar el mes contable se va de vacaciones dos semanas? o ¿cuántas versiones distintas del inventario están circulando en este momento en las áreas de ventas, compras y almacén?

Asimismo, vale la pena investigar con qué datos del mes tomó su última decisión de compra el director de operaciones. Si las respuestas incomodan, el diagnóstico ya está hecho.

Este fenómeno se conoce en la industria tecnológica como fragmentación operativa y su costo no es menor. De hecho, diversos estudios muestran que un elevado porcentaje de los proyectos se cancelan por sobrecostos, retrasos o por no cubrir las necesidades de la empresa. Por ejemplo, la firma Lumenia Consulting citó un análisis de Gartner en el cual se expone que entre el 55% y el 75% de las implementaciones de ERP presentan algún tipo de fracaso. Por otra parte, en el reporte anual The ERP Report de 2026, publicado por Panorama Consulting Group , se indica que más de una cuarta parte de las organizaciones informaron que su proceso de adopción excedió el presupuesto.

Esta realidad coincide con la experiencia de Evidence Technology , donde han observado que muchos proyectos de ERP tradicional se detienen antes de concluir.

La decisión de declinar la adopción de la herramienta no quiere decir que ya no se necesite; en realidad, ello es provocado por los modelos convencionales que son demasiado lentos, costosos y complejos para la realidad de las empresas medianas en México.

Para Evidence Technology , lo paradójico es que la conversación suele delimitarse en el costo de migrar, cuando el análisis financiero relevante apunta en dirección contraria. La integración de la tecnología tiene un costo puntual y beneficios que se extienden por años; la ineficiencia, en cambio, cobra todos los meses.

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El reto rumbo a 2030

Hay un tercer factor que hace más urgente la decisión de poner en marcha un ERP. La inteligencia artificial (IA) depende de los datos centralizados, limpios y estructurados, como los modelos predictivos, la automatización de cobranza y el estudio de demanda en tiempo real.

Una empresa que sigue trabajando con información fragmentada, pierde eficiencia y cierra las puertas a herramientas que definirán la competitividad de los próximos años. La base que alimentará a un agente de IA en 2030 se construye con las decisiones operativas del presente.

En ese contexto es donde Evidence Technology tiene un argumento sólido con su solución, Evidence ERP, que integra finanzas, ventas, compras, inventarios y administración en un solo sistema. Todo bajo un modelo de implementación directa, en donde el propio fabricante acompaña sin intermediarios desde el día uno.

De este modo, la plataforma mexicana elimina el cuello de botella del modelo convencional que involucra un consultor externo, un cronograma de meses y presupuestos crecientes conforme pasa el tiempo.

Para Evidence Technology el objetivo no es vender software, sino eliminar el costo que nadie está midiendo, pero que todas las empresas están pagando.

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Tecnologías de la Información pymes

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