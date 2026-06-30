Medellín, Colombia. Durante décadas, las agencias de marketing cobraron por acceso a herramientas y capacidad de producción. Hoy una empresa unipersonal puede generar estrategias de contenido, diseñar campañas, traducir materiales a cinco idiomas y recuperar carritos abandonados en WhatsApp sin contratar a nadie gracias a la inteligencia artificial, la cual redujo el costo de entrada al marketing digital y, con ello, cambió la naturaleza de la competencia. Si la tecnología que antes te daba ventaja ahora está disponible para cualquiera, muchas veces gratis, ¿qué te queda para diferenciarse?
Neil Patel, cofundador de NP Digital y uno de los referentes globales del marketing digital, lleva años advirtiendo sobre el riesgo de confundir producción con creación. En entrevista exclusiva para Expansión, el especialista sostiene que la IA tiende a "generar información regurgitada"; es decir, el problema no es que produzca contenido, sino que termina produciendo el mismo tipo de contenido para todos.