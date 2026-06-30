La solución que propone Patel se articula en el acrónimo EEAT (Experience, Expertise, Authority and Trust), que en español se refiere a experiencia, conocimiento especializado, autoridad y confianza. Estos cuatro atributos son, desde su perspectiva, los que la IA no puede fabricar desde cero.

Patel pone como ejemplo a un periodista con quince años cubriendo una industria. Esa experiencia le permite entender el contexto no escrito de una declaración, evaluar la credibilidad relativa de una fuente, distinguir entre lo que alguien dijo y lo que realmente quiso comunicar, y desarrollar un criterio propio sobre qué vale la pena contar.

"Ese gusto, saber cuándo estar de acuerdo con la IA y cuándo cuestionarla, es difícil de reemplazar", afirma. Desde su visión, sin ese criterio humano al volante, el contenido generado termina siendo indistinguible del de cualquier competidor que también dejó trabajar al modelo sin intervención.

La IA necesita tu potencial para funcionar

Pero ese diagnóstico plantea una paradoja, pues si el verdadero diferenciador será el pensamiento crítico y la capacidad de decidir cuándo confiar en la IA y cuándo cuestionarla, el uso indiscriminado de esa misma tecnología podría terminar debilitando justamente esas habilidades.

Pilar Durán Hernández, académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, documentó con respaldo neurocientífico que la actividad cerebral disminuye durante el uso de inteligencia artificial y que, cuando esta se utiliza de forma acrítica, pueden verse afectadas capacidades como el pensamiento crítico y la curiosidad por desarrollar nuevo conocimiento.