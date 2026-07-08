"Digitalizar todo no es inteligente": el error que impide a las startups ahorrar hasta 5,000 dólares con IA

“Digitalizar todo no es inteligente”, afirma Irma Wilde, vicepresidenta y directora general del Negocio Empresarial de AT&T México y directora general de WIM —la marca digital de AT&T 100% en línea. “Primero hagamos una pausa y reflexionemos: ¿cuáles son los procesos que se tienen que mejorar? Luego hablemos de digitalización”.

La inteligencia artificial es la apuesta por la que han optado las pequeñas empresas (pymes), pero incorporarla sin una estrategia puede terminar generando más gastos y procesos innecesarios, apunta la especialista.

Su planteamiento coincide con el informe Small Business Now: An AI Awakening elaborado por la consultora Constant Contact, que encontró que el 91% de las pymes que ya utilizan IA considera que esta ha contribuido al crecimiento de su negocio. Además, el 20% espera ahorrar al menos 5,000 dólares durante los próximos 12 meses gracias al uso de la IA y la automatización, mientras que el 60% menciona que ya trabaja de forma más eficiente y ha reducido tiempos operativos.

La encuesta también encontró que el 33% de las empresas han logrado ahorrar más de 40 minutos por semana únicamente en actividades de marketing mediante herramientas de inteligencia artificial.