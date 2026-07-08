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"Digitalizar todo no es inteligente": saber usar la IA puede ahorrar hasta 5,000 dólares al año a una startup

Aunque existe una fiebre por implementar IA en los procesos de pymes y startups, especialistas señalan que el gran error en torno a esta tecnología es implementarla sin estrategia.
mié 08 julio 2026 03:00 PM
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"Digitalizar todo no es inteligente": el error que impide a las startups ahorrar hasta 5,000 dólares con IA
Pamela Cerdeira, Gabriela Estrada, Sofía Gasque e Irma Wilde participaron en el panel de eNovadoras 2026, iniciativa impulsada por AT&T México, donde analizaron los retos del crecimiento empresarial, el uso estratégico de la inteligencia artificial y las decisiones de financiamiento para las emprendedoras. Foto: Jimena Fuentes / Expansión. (DAYAN JIMENEZ)

“Digitalizar todo no es inteligente”, afirma Irma Wilde, vicepresidenta y directora general del Negocio Empresarial de AT&T México y directora general de WIM —la marca digital de AT&T 100% en línea. “Primero hagamos una pausa y reflexionemos: ¿cuáles son los procesos que se tienen que mejorar? Luego hablemos de digitalización”.

La inteligencia artificial es la apuesta por la que han optado las pequeñas empresas (pymes), pero incorporarla sin una estrategia puede terminar generando más gastos y procesos innecesarios, apunta la especialista.

Su planteamiento coincide con el informe Small Business Now: An AI Awakening elaborado por la consultora Constant Contact, que encontró que el 91% de las pymes que ya utilizan IA considera que esta ha contribuido al crecimiento de su negocio. Además, el 20% espera ahorrar al menos 5,000 dólares durante los próximos 12 meses gracias al uso de la IA y la automatización, mientras que el 60% menciona que ya trabaja de forma más eficiente y ha reducido tiempos operativos.

La encuesta también encontró que el 33% de las empresas han logrado ahorrar más de 40 minutos por semana únicamente en actividades de marketing mediante herramientas de inteligencia artificial.

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La IA que no reemplaza la estrategia

Para Wilde, el reto no se encuentra únicamente en adoptar todas las herramientas disponibles, sino en identificar el problema que se necesita resolver.

En entrevista con Expansión menciona que “para poder explotar la tecnología necesitas saber hacer las preguntas correctas”. En otras palabras, incorporar ChatGPT, Gemini, Copilot o cualquier otra herramienta de IA no garantiza mejores resultados por sí misma. La clave está en utilizarlas donde verdaderamente generan valor.

Un análisis reciente de la consultora McKinsey va de acuerdo con esta idea al encontrar que las organizaciones que implementan IA de forma estratégica pueden obtener hasta 3 dólares de retorno por cada dólar invertido, particularmente cuando concentran la tecnología en áreas prioritarias del negocio en vez de intentar digitalizar toda la organización.

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El error de las startups

La discusión sobre inteligencia artificial conecta con otro de los retos del ecosistema emprendedor: buscar la inversión. Para empresarias como Sofía Gasque e Irma Wilde, muchas startups siguen creyendo que el dinero resolverá problemas operativos que en realidad requieren estrategia.

“El dinero acelera lo que ya eres”, explica Sofía Gasque, directora general de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI). Si una empresa aún no encuentra su mercado, no tiene procesos claros o no sabe ejecutar su crecimiento, conseguir inversión únicamente hará más grandes esas deficiencias. Por ello, la especialista recomienda “no utilizar una ronda de capital para averiguar qué vas a hacer con tu empresa”.

Para Gasque, el riesgo de la IA es el mismo. Antes de automatizar procesos o invertir en nuevas plataformas, una empresa debe tener claro qué necesita mejorar y cuál será el retorno esperado.

La adopción de IA entre las pymes sigue creciendo. De acuerdo con Constant Contact, 74% de las pequeñas empresas está interesada en incorporar IA o automatización a sus operaciones. Sin embargo, el 46% reconoce que apenas tiene un conocimiento básico sobre sus beneficios, mientras que las principales preocupaciones siguen siendo la seguridad de los datos, el costo y la curva de aprendizaje.

Para Wilde, por lo tanto, el desafío no consiste en digitalizar todo el negocio, sino en hacerlo con criterio. La tecnología, concluye, #debe ser una ventaja para cada empresa".

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Tags

AT&T ciberseguridad, internet, nube, tecnología gestión empresarial, capacitación,startups

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