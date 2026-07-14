Trump anuncia que retira la tasa del 20% para los barcos que crucen el Estrecho de Ormuz

"Esas inversiones serán ENORMES pero, al mismo tiempo, extraordinariamente buenas para ellos y para su futuro" añadió.

El Estrecho de Ormuz, vía marítima clave por la que pasa una quinta parte de la producción petrolera mundial, "está abierto a TODO el tráfico marítimo excepto para Irán", advirtió.

Trump anunció ese peaje del 20% el lunes, tras ordenar que continúen los ataques contra las fuerzas armadas iraníes, que a su vez siguen atacando objetivos militares estadounidenses y de sus aliados en Medio Oriente.

El mandatario, que dice que se le acabó la paciencia con Teherán, anunció además que a partir de las 20:00 GMT de este martes volverá a imponer un bloqueo de los puertos iraníes.

Irán, por su parte, insiste en que tiene potestad para controlar el estrecho, y que es su derecho cobrar peaje a los transportistas internacionales.