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Trump anuncia que retira la tasa del 20% para los barcos que crucen el Estrecho de Ormuz

La tasa será sustituida por "acuerdos de comercio e inversión que los diversos Estados del Golfo realizarán en los Estados Unidos" aseguró Trump en su plataforma Truth Social.
mar 14 julio 2026 09:50 AM
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Estados Unidos da reinicio al bloqueo naval contra los puertos iraníes
El Estrecho de Ormuz, vía marítima clave por la que pasa una quinta parte de la producción petrolera mundial, "está abierto a TODO el tráfico marítimo excepto para Irán", advirtió el presidente estadounidense Donald Trump. (Amirhossein KHORGOOEI/ISNA/AFP)

Washington - El presidente Donald Trump anunció este martes que renuncia a la tasa del 20% que pretendía cobrar a los barcos que crucen el Estrecho de Ormuz, donde Estados Unidos mantiene un duro pulso militar con Irán.

La tasa será sustituida por "acuerdos de comercio e inversión que los diversos Estados del Golfo realizarán en los Estados Unidos" aseguró Trump en su plataforma Truth Social.

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"Esas inversiones serán ENORMES pero, al mismo tiempo, extraordinariamente buenas para ellos y para su futuro" añadió.

El Estrecho de Ormuz, vía marítima clave por la que pasa una quinta parte de la producción petrolera mundial, "está abierto a TODO el tráfico marítimo excepto para Irán", advirtió.

Trump anunció ese peaje del 20% el lunes, tras ordenar que continúen los ataques contra las fuerzas armadas iraníes, que a su vez siguen atacando objetivos militares estadounidenses y de sus aliados en Medio Oriente.

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El mandatario, que dice que se le acabó la paciencia con Teherán, anunció además que a partir de las 20:00 GMT de este martes volverá a imponer un bloqueo de los puertos iraníes.

Irán, por su parte, insiste en que tiene potestad para controlar el estrecho, y que es su derecho cobrar peaje a los transportistas internacionales.

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Economía Trump, la amenaza comercial

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