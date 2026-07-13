Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

EU cobrará una tasa del 20% para proteger los barcos en el Estrecho de Ormuz

"El Estrecho de Ormuz está ABIERTO y permanecerá ABIERTO, con o sin Irán" aseguró Donald Trump, en referencia a ese paso marítimo por donde circula cerca de 20% del crudo mundial en tiempos de paz.
lun 13 julio 2026 09:32 AM
Añadir Expansión en Google
Por qué el Estrecho de Ormuz es la manzana de la discordia entre Estados Unidos e Irán
El ejército iraní indicó, por su parte, que no permitirá que Estados Unidos "interfiera" en la gestión del Estrecho de Ormuz, tras la reanudación de las hostilidades entre ambos países. (FOTO: MARINETRAFFIC.CO/AFP)

Washington - El presidente Donald Trump anunció este lunes que Estados Unidos cobrará una tasa del 20% sobre la carga transportada a todos los barcos bajo su protección en el Estrecho de Ormuz, ruta clave del comercio mundial de hidrocarburos y sus derivados.

Trump anunció igualmente en su plataforma Truth Social la reinstauración del bloqueo de los puertos iraníes.

Publicidad

Estados Unidos será "el guardián del Estrecho de Ormuz" y por ello cobrará "una tasa del 20% sobre toda la carga transportada, por todos y cada uno de los costos necesarios para hacer el trabajo de proporcionar seguridad y protección a esta sección tan volátil del mundo", indicó el mandatario.

"El Estrecho de Ormuz está ABIERTO y permanecerá ABIERTO, con o sin Irán" aseguró Trump, en referencia a ese paso marítimo por donde circula cerca de 20% del crudo mundial en tiempos de paz.

"Estamos restableciendo el BLOQUEO IRANÍ, llamado así porque solo impide que los barcos de Irán o sus clientes entren o salgan. Todos los demás países tendrán un uso justo y libre del Estrecho", añadió.

El ejército iraní indicó por su parte que no permitirá que Estados Unidos "interfiera" en la gestión del Estrecho de Ormuz, tras la reanudación de las hostilidades entre ambos países.

Lee más

Esta toma de fotogramas tomada de las imágenes de vídeo de AFPTV del 12 de julio de 2026 muestra a los buques de carga anclados cerca del Estrecho de Ormuz, frente a la costa este de los Emiratos Árabes Unidos en Khor Fakkan
Internacional

Irán anuncia cierre del estrecho de Ormuz y bombardea el Golfo en respuesta a ataques de EU

Cualquier colaboración de un país del Golfo con Washington será considerado un "acto de guerra", amenazó.

En una entrevista televisiva, Trump aseguró que Estados Unidos está "tomando el control del estrecho".

"No tienen nada. No tienen nada", dijo Trump en una entrevista con Fox News, en alusión a la supuesta vulnerabilidad militar iraní.

Publicidad

Tags

Economía Irán Estados Unidos Comercio exterior

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad