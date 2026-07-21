Fiserv y su socio Clover, que fueron dos habilitadores de la tecnología dentro del estadio Ciudad de México, instalaron un centro de monitoreo en tiempo real en el que supervisaban los consumos como la cantidad de refrescos, tacos, donas, palomitas o frituras que se vendían así como los niveles de aprobación de las transacciones. Octavio Gómez, gerente de producto y adquiriencia del Norte de Fiserv, contó en entrevista que este monitoreo permitía saber con claridad en qué zonas se estaban agotando los productos y así identificar las áreas con alta demanda para enviar personal y reforzar las ventas.

Los tres productos que más se vendieron en el estadio fueron cerveza, refresco de cola y comida, de acuerdo con el directivo y en cada partido se hicieron hasta 146,000 pagos con tarjeta en promedio, lo que multiplicado por los cinco juegos realizados en el Estadio Ciudad de México suman 730,000 pagos.

"Era interesante ver que cuando México anotaba goles, se incrementaban las ventas; increíble ver que cuando se cantaba el Himno Nacional, estas se detenían", contó.

De los más de 730,000 pagos, cerca de un 50% de ellos fueron la compra de cerveza, un 20% fue de refrescos y el 30% restante de comida. La cerveza dentro del estadio tuvo un costo de entre 280 y 310 pesos mientras que la comida variaba desde 150 pesos para la compra de una marquesita, 200 pesos las papas fritas o 380 pesos un hot dog.

El Mundial de futbol también marcó un récord para los pagos con tarjeta. Durante los cinco partidos que se disputaron en el estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), el 80% de las ventas se hizo con pagos contactless, lo que marca un hito ya que en todo el país un 30% de los pagos se hace de esta manera.

Los pagos contactless se refieren a aquellos en los que el consumidor solo acerca su tarjeta a la terminal de pago sin necesidad de digitar el NIP de seguridad; una forma más rápida y sencilla de hacer los pagos.

Fiserv señaló que el estadio Ciudad de México se ubicó en el top 3 de los estadios con más ventas a nivel global, contabilizando un máximo de 25 transacciones por segundo y Gómez destacó que la tasa de adopción de contactless se dio por la alta afluencia de personas ya que los vendedores necesitaban atender a los clientes de la manera más ágil posible.

Los bancos se imponen a las fintechs en el Mundial

El Mundial también mostró la brecha entre los usuarios de la banca y las fintech, ya que los grandes bancos y emisores de tarjetas fueron los líderes en los pagos.

Las tarjetas más usadas dentro del estadio fueron BBVA, Banamex, Banorte, American Express, Santander y Scotiabank. Nu, la firma de origen brasileño, apareció en el séptimo lugar.

El directivo de Fiserv destacó que la menor presencia de los neobancos frente a la banca tradicional se debía probablemente al perfil de los asistentes al evento, quienes pertenecían mayoritariamente a un segmento medio-alto y a rangos de edad que suelen utilizar más la banca tradicional.

La presencia de plásticos de origen mexicano tuvieron entre el 80 y 85% de la participación mientras que el resto fueron tarjetas emitidas en el extranjero. Los bancos extranjeros que aparecieron en el top fueron: JP Morgan, Bank of America, Chase, Capital One y Wells Fargo.