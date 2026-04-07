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¿Proteger tus tarjetas con aluminio funciona o es un mito? Expertos lo explican

Riesgos como skimming, clonación y rastreo hacen necesario proteger las tarjetas con soluciones más confiables.
mar 07 abril 2026 12:50 PM
tarjeta de credito en aluminio
Aunque puede funcionar en ciertos casos, los especialistas advierten que su efectividad depende de distintos factores. (Expansión | Gemini)

El uso de tarjetas con tecnología RFID forma parte de la vida cotidiana, desde pagos sin contacto en terminales bancarias hasta accesos en transporte y sistemas electrónicos. Sin embargo, esa misma facilidad abre la puerta a riesgos como el robo de datos y cargos a la tarjeta.

Frente a este escenario, una solución casera ha ganado popularidad: envolver las tarjetas con papel aluminio. Aunque puede funcionar en ciertos casos, los especialistas advierten que su efectividad depende de distintos factores.

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Cómo funcionan las tarjetas RFID y cuáles son los riesgos de seguridad

Las tarjetas con tecnología RFID (Radio Frequency Identification) operan mediante campos electromagnéticos que permiten transmitir información entre el lector y la tarjeta sin necesidad de contacto físico. Esta comunicación inalámbrica es la base de sistemas de pago, transporte y control de acceso.

Dentro de este sistema, existen diferentes frecuencias de operación. La mayoría de las tarjetas de pago y NFC utilizan frecuencia alta (HF) de 13.56 MHz, mientras que otros sistemas pueden trabajar con frecuencia baja (LF) de 125–134 kHz o ultra alta frecuencia (UHF) de 860–960 MHz.

Ese mismo mecanismo que permite la interacción sin contacto también abre la posibilidad de accesos no autorizados. Entre los principales riesgos identificados se encuentran:

- Skimming : lectura remota de los datos mediante dispositivos portátiles.

- Clonación: duplicación de la información robada en otra tarjeta.

- Rastreo: seguimiento de patrones de movimiento a través de lecturas repetidas.

Comprender estos escenarios permite dimensionar por qué se necesitan medidas de protección para evitar que terceros capturen la información sin consentimiento.

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¿El papel aluminio bloquea señales RFID?

De acuerdo con el portal oficial RFID TAG, especializado en tecnologías de identificación por radiofrecuencia , el uso de papel aluminio como barrera contra señales RFID tiene una base física clara. Al ser un material conductor, puede reflejar y absorber ondas electromagnéticas, lo que interfiere en la comunicación entre la tarjeta y el lector.

Sin embargo, su efectividad no es uniforme. En tarjetas que operan con frecuencia alta (HF), como las de pago sin contacto, el aluminio puede bloquear parcialmente la señal, pero en otros rangos como LF o UHF se requieren capas más gruesas o múltiples envolturas para lograr un efecto similar.

A esto se suman factores prácticos que reducen su confiabilidad:

- Cobertura incompleta: cualquier espacio abierto permite el paso de la señal
- Cantidad de material: una sola capa delgada no garantiza el bloqueo

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- Forma de envoltura: la tarjeta debe quedar completamente cubierta

- Desgaste: doblar o manipular el aluminio puede afectar su capacidad de protección

Bajo estas condiciones, el papel aluminio puede funcionar como una solución temporal, pero no ofrece una protección constante ni adecuada para uso diario.

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Alternativas para proteger tarjetas RFID

Frente a las limitaciones del aluminio, existen soluciones diseñadas específicamente para bloquear señales RFID de manera más confiable.

Entre las opciones más utilizadas están las carteras y fundas con bloqueo RFID, que incorporan capas metálicas o materiales conductores integrados en su diseño. Estas permiten evitar la lectura no autorizada sin afectar la funcionalidad de la tarjeta.

También existen opciones pensadas para entornos con múltiples tarjetas, como cajas metálicas o gabinetes de almacenamiento, que crean una barrera completa contra las señales.

En todos los casos, la efectividad depende de dos elementos clave: el material utilizado y el diseño del producto. Una cobertura completa, sin espacios ni puntos débiles, es lo que realmente garantiza que la señal no pueda atravesar la protección.

A diferencia de soluciones improvisadas, estos productos están diseñados para un uso constante, lo que permite mantener la seguridad sin comprometer la durabilidad.

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Tags

Tarjeta de Crédito bancos, tarjetas de crédito, finanzas personales

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