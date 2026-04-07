Cómo funcionan las tarjetas RFID y cuáles son los riesgos de seguridad

Las tarjetas con tecnología RFID (Radio Frequency Identification) operan mediante campos electromagnéticos que permiten transmitir información entre el lector y la tarjeta sin necesidad de contacto físico. Esta comunicación inalámbrica es la base de sistemas de pago, transporte y control de acceso.

Dentro de este sistema, existen diferentes frecuencias de operación. La mayoría de las tarjetas de pago y NFC utilizan frecuencia alta (HF) de 13.56 MHz, mientras que otros sistemas pueden trabajar con frecuencia baja (LF) de 125–134 kHz o ultra alta frecuencia (UHF) de 860–960 MHz.

Ese mismo mecanismo que permite la interacción sin contacto también abre la posibilidad de accesos no autorizados. Entre los principales riesgos identificados se encuentran:

- Skimming : lectura remota de los datos mediante dispositivos portátiles.

- Clonación: duplicación de la información robada en otra tarjeta.

- Rastreo: seguimiento de patrones de movimiento a través de lecturas repetidas.

Comprender estos escenarios permite dimensionar por qué se necesitan medidas de protección para evitar que terceros capturen la información sin consentimiento.

¿El papel aluminio bloquea señales RFID?

De acuerdo con el portal oficial RFID TAG, especializado en tecnologías de identificación por radiofrecuencia , el uso de papel aluminio como barrera contra señales RFID tiene una base física clara. Al ser un material conductor, puede reflejar y absorber ondas electromagnéticas, lo que interfiere en la comunicación entre la tarjeta y el lector.

Sin embargo, su efectividad no es uniforme. En tarjetas que operan con frecuencia alta (HF), como las de pago sin contacto, el aluminio puede bloquear parcialmente la señal, pero en otros rangos como LF o UHF se requieren capas más gruesas o múltiples envolturas para lograr un efecto similar.

A esto se suman factores prácticos que reducen su confiabilidad:

- Cobertura incompleta: cualquier espacio abierto permite el paso de la señal

- Cantidad de material: una sola capa delgada no garantiza el bloqueo