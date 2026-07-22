Banorte toma el volante frente a Inbursa en crédito automotriz

En mayo, el banco que dirige Marcos Ramírez alcanzó una cartera de crédito automotriz de 76,067 millones de pesos y sumó dos meses consecutivos por encima de Inbursa, encabezado por Javier Foncerrada, cuya cartera ascendió a 75,099 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

BBVA México se mantiene como líder en la colocación de crédito automotriz, con una cartera de 83,076 millones de pesos.

Marcos Ramírez dijo en conferencia que las alianzas comerciales con marcas como BYD, Hyundai y Jetour han impulsado este crecimiento.

"Hemos hecho muchas alianzas y están dando mucho fruto", aseguró. "Más de la mitad de los créditos ya viene por las alianzas que estamos firmando y también hemos mejorado muchísimo los procesos".

Entre enero y junio, Jetour vendió 3,039 unidades, lo que representó un aumento de 447% respecto al mismo periodo del año pasado. Hyundai, la décima marca más vendida en el país, comercializó 26,434 unidades durante el primer semestre de 2026.

En el segundo trimestre del año, Banorte reportó un crecimiento de 26% en su cartera de crédito automotriz y estima que este segmento crecerá entre 15 y 20% al cierre del año.

El buen desempeño de la venta de vehículos en México también impulsa la colocación de crédito automotriz en la banca. En mayo, los bancos registraron una cartera de 372,975 millones de pesos en financiamiento para la adquisición de vehículos, un crecimiento de 15.3% respecto al mismo mes del año anterior.

Inbursa, que en 2023 adquirió la Sofom Cetelem, se había mantenido como el segundo banco con la mayor cartera de crédito automotriz.

El banco de Carlos Slim tiene entre sus principales aliados comerciales a la automotriz china MG, que durante la primera mitad del año vendió cerca de 27,000 unidades.

