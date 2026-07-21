Banorte anticipa segundo semestre más dinámico y apunta a crecer 9% el crédito

"Cuando se empiece a ver un poco más de luz, (las empresas) ya pueden hacer planes a más largo plazo y por ende a la banca pedirle (crédito) a largos plazos", dijo el director general de Banorte, Marcos Ramírez.

El banquero destacó que en estos momentos las empresas piden financiamiento pero de corto plazo y aunque el panorama no luce desalentador, podría mejorar en la segunda mitad del año en la medida en que los tres países logren un acuerdo.

Alejandro Padilla, economista en jefe del banco, destacó que en los siguientes trimestres la economía puede crecer en rangos de entre 1.2% y 2.2%. Con ello, se mantiene el pronóstico de crecimiento de 1.4% para todo el 2026.

Con estas expectativas, Banorte estima que pueda aumentar el financiamiento entre 8.5 y 9% este año, desde 8% que tenían previsto al arranque de año.

"Esperamos un segundo semestre mejor que el primero aunque no espectacularmente un brinco o un salto cuántico", aseguró.

En el segundo trimestre del año, Banorte registró 1.2 billones de pesos en créditos, lo que significa un crecimiento de 8% en comparación con el año pasado.

Destacó el crecimiento de la cartera de consumo, que aglomera a las tarjetas de crédito, las hipotecas, los créditos de auto y los de nómina, con una cartera de 554,118 millones de pesos, un aumento de 10% en comparación con el segundo trimestre de 2025.

La cartera de crédito automotriz tuvo un aumento de 26% con 76,924 millones de pesos colocados mientras que los créditos de nómina aumentaron 14% a 98,822 millones de pesos.

La colocación de tarjetas de crédito aumentó 12% a 80,647 millones de pesos y las hipotecas tuvieron un crecimiento de 5% a 297,725 millones .

El índice de morosidad se incrementó a 1.5% aunque el banco aseguró que se trata de un nivel aceptable y por debajo de sus competidores.