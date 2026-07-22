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Los millennials y la generación Z lideran las inversiones en CetesDirecto

La plataforma suma 2.9 millones de inversionistas y más de un millón tiene entre 26 y 35 años, impulsando el relevo generacional en el ahorro en valores gubernamentales.
mié 22 julio 2026 10:36 AM
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Cetes cambió de público: los millennials y la gen Z desplazan a las generaciones mayores a la hora de invertir
Cetes Directo administra más de 223,000 millones de pesos en inversiones. (Luz Elena Marcos)

Los millennials y la generación Z muestran un interés por invertir su dinero en instrumentos seguros. La plataforma Cetes Directo registra que de los 2.9 millones de usuarios totales, más de un millón tienen entre 26 y 35 años.

José Ballesteros, director de Venta de Títulos en Directo al Público de la plataforma, dijo en entrevista con Expansión que esta dinámica ocurre porque los jóvenes buscan explorar y probar diferentes opciones de inversión de manera segura y por encima de lo que ofrecen los bancos.

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El grupo de 36 a 45 años es el segundo que más invierte en la plataforma con 751,348 personas, es decir, el 26% de los inversionistas totales.

¿Qué son los Cetes?

Los Cetes se crearon en 1978 bajo la administración del expresidente José López Portillo pero fue hasta el 2010 cuando se creó la plataforma de CetesDirecto con el objetivo de democratizar las inversiones sin necesidad de intermediarios y sin cobro de comisiones.

Pese a que las personas mayores fueron quienes vieron nacer este método de inversión, las personas de 56 años en adelante representan el 10% de los inversionistas totales.

Hasta el 14 de julio, la plataforma CetesDirecto administraba más de 223,000 millones de pesos y el saldo promedio de los usuarios es de 75,000 pesos, de acuerdo con Ballesteros.

Los Cetes son deuda gubernamental, por lo que se consideran el instrumento de inversión más seguro y se ofrecen plazos de 1, 3, 6, 12 y 24 meses. Aunque Ballesteros destaca que el plazo preferido de los inversionistas es el de 28 días con casi el 80% de las inversiones.

"A los mexicanos nos gusta invertir, tener siempre disponible el producto", apuntó. "El 79% de los clientes invierten en Cetes a 28 días.

Ballesteros destaca que a pesar de que el Banco de México ha reducido la tasa de interés en el último año, dejando atrás los altos rendimientos que competían con las Sofipos, las personas prefieren tener su dinero en CetesDirecto debido a que poseen un título gubernamental, mientras que en las Sofipos se tratan de instrumentos que solo replican el comportamiento de los Cetes.

El interés de los mexicanos por las inversiones ya se puede medir: la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 ya señala que 1% de la población ya invierte su dinero. Aunque la cifra pareciera muy baja, se trata de la primera vez desde que se levanta esta encuesta en que el dato aparece.

Se acercan a los 3 millones de clientes

Ballesteros estima que para agosto o septiembre próximo, la plataforma alcanzará los 3 millones de clientes. Ballesteros confía en que las Sofipos no lograrán arrebatarle a los clientes, ya que estas instituciones suelen condicionar las tasas altas con requisitos como transacciones o consumos mínimos al mes.

"En CetesDirecto si inviertes 100 pesos o 5 millones, la tasa de rendimiento es la misma", dijo.

Sobre la plataforma y aplicación, Ballesteros no reveló cifras de cuánto dinero destinan al mantenimiento o actualización pero dijo que los sistemas se actualizan todos los días y que aunque se ha analizado la posibilidad de cambiar de plataforma para hacerla más amigable, prefieren mantenerlo simple, con pocos botones.

Hacia adelante, estima el lanzamiento de un nuevo producto de inversión en el área de fondos, el cual estará siempre relacionado con productos del gobierno.

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Cetes Banco de México Inversiones

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