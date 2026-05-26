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Banxico baja tasas, pero el mercado sigue castigando a los bonos mexicanos

La inflación, el deterioro fiscal y el recorte en la calificación soberana mantienen elevadas las tasas de largo plazo, pese al ciclo de recortes del banco central.
mar 26 mayo 2026 05:55 AM
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La inflación, las dudas fiscales y la baja en la calificación crediticia mantienen presionados a los bonos mexicanos, pese a los recortes de tasa de Banxico. (Foto: Anylú Hinojosa-Peña)

A pesar de que el Banco de México bajó su tasa de referencia , los bonos de largo plazo siguen presionados por la inflación, el petróleo, la tensión geopolítica y las dudas sobre las finanzas públicas de México, lo cual quiere decir que los inversionistas ven en el horizonte un golpe de la inflación que puede afectar los portafolios basados en renta fija. Y esto incluye a las personas que invierten en Cetes.

Expertos consultados por Expansión, señalaron que los Cetes de corto plazo han seguido el recorte de Banxico, pero los instrumentos de mayor plazo se mantienen en niveles más altos porque los inversionistas exigen un premio adicional para prestar dinero durante más años.

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Datos de Banco de México muestran que los Cetes a 28 días pasaron de 8.15% el 22 de mayo de 2025 a 6.45% el 21 de mayo de 2026. En cambio, los Cetes a 728 días se ubicaron en 8.37% en la última subasta disponible, por encima del 7.54% observado a finales de febrero.

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Además, la expectativa de los especialistas para el Bono M a 10 años también apunta a tasas elevadas. La media esperada para el cierre de 2026 subió de 8.11% en diciembre de 2025 a 8.51% en abril de 2026, de acuerdo con la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado de Banxico.

El Banco de México recortó el 7 de mayo su tasa de referencia en 25 puntos base, a 6.50% , con efectos a partir del 8 de mayo y señaló que hacia adelante será apropiado mantener la tasa en su nivel actual, en congruencia con el panorama inflacionario.

Mayor inflación y prima de riesgo

Para Yazmín Matus, analista en renta fija de Valmex, el mercado de bonos está reaccionando a dos presiones. La primera es la expectativa de que la inflación limite los recortes de los bancos centrales. La segunda es la mayor prima por riesgo que piden los inversionistas cuando aumenta la incertidumbre.

“La principal razón por la cual los mercados de renta fija han estado presionados es por la incertidumbre que estamos viviendo en el tema geopolítico, sobre todo por esta incertidumbre sobre el Estrecho de Ormuz, donde se está presionando el precio del petróleo y por ende hay expectativas de mayor inflación”, dijo Matus en entrevista.

La especialista explicó que el impacto no es igual para todos los países. Europa y Reino Unido enfrentan una presión mayor porque dependen más de las importaciones de energía. Estados Unidos también resiente el ajuste, porque el mercado empieza a incorporar la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga tasas elevadas por más tiempo o incluso vuelva a subirlas hacia finales de este año o en 2027.

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En México, el reflejo de ese entorno es una curva más "empinada", es decir, mientras las tasas de corto plazo bajan con las decisiones de Banxico, las de largo plazo se resisten a caer porque el mercado cobra más por el riesgo de prestar a más años.

“En el mundo estás viendo esos dos efectos: dependiendo del impacto que pueda tener la inflación y el precio del petróleo, y por otro lado estás viendo incertidumbre simplemente por el hecho de que no se sabe cuándo va a terminar este conflicto geopolítico”, señaló Matus.

La calificación crediticia mete más presión a los bonos mexicanos

La presión externa no llega sola, el mercado mexicano también enfrenta dudas por el deterioro fiscal y por los cambios recientes en la calificación soberana. Recientemente, S&P Global mantuvo la calificación en grado de inversión en México, pero cambió su perspectiva de estable a negativa , mientas Moody's realizó un recorte que dejó a los bonos mexicanos a un escalafón del grado especulativo.

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Ramsé Gutiérrez Hernández, cohead de inversiones México de Franklin Templeton, señaló en una respuesta escrita que el mercado de bonos de México mantiene presión por una combinación de deterioro fiscal y rebajas de la calificación soberana. Ambas decisiones apuntan a un bajo crecimiento económico, aumento de la deuda y un déficit fiscal que no se ha contenido como esperaba el mercado, de acuerdo con Gutiérrez.

El documento “¿Inversionistas sabios? El downgrade les da la razón”, elaborado por Franklin Templeton, sostiene que el recorte de Moody’s no creó el problema, sino que confirmó una preocupación que los inversionistas ya reflejaban en las tasas de largo plazo. El reporte señala que, mientras los Cetes han reflejado los recortes de Banxico, la deuda del gobierno a 10 y 30 años permanece con tasas altas de 9.3% y 9.8%, respectivamente.

Para la institución, el diferencial entre tasas cortas y largas aumentó por tres factores: riesgos fiscales, posibles choques inflacionarios y menor confianza de largo plazo. Para los inversionistas con horizonte largo, ese premio puede ser atractivo; para el gobierno, implica un costo mayor de financiamiento.

Matus coincidió en que parte del empinamiento de la curva mexicana responde al nerviosismo global, pero advirtió que el riesgo local puede ganar peso si no se corrige la trayectoria fiscal.

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“Si pudiéramos hacer una evaluación de qué tanto de este empinamiento de la curva viene por el riesgo local, lo que podríamos hacer es compararlo contra otros países emergentes. Sin embargo, lo que vemos de otros países emergentes, e incluso países desarrollados, es este empinamiento de la curva”, dijo.

La analista agregó que México todavía conserva grado de inversión, lo cual sigue siendo positivo para inversionistas globales que buscan exposición a mercados emergentes con deuda de calidad. El riesgo, dijo, aparece si el deterioro fiscal se prolonga y el mercado empieza a cobrar una prima más alta por México, como ocurrió en otros países que perdieron el grado de inversión.

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Inflación Mercados de deuda

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