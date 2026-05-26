Datos de Banco de México muestran que los Cetes a 28 días pasaron de 8.15% el 22 de mayo de 2025 a 6.45% el 21 de mayo de 2026. En cambio, los Cetes a 728 días se ubicaron en 8.37% en la última subasta disponible, por encima del 7.54% observado a finales de febrero.

Además, la expectativa de los especialistas para el Bono M a 10 años también apunta a tasas elevadas. La media esperada para el cierre de 2026 subió de 8.11% en diciembre de 2025 a 8.51% en abril de 2026, de acuerdo con la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado de Banxico.

El Banco de México recortó el 7 de mayo su tasa de referencia en 25 puntos base, a 6.50% , con efectos a partir del 8 de mayo y señaló que hacia adelante será apropiado mantener la tasa en su nivel actual, en congruencia con el panorama inflacionario.

Mayor inflación y prima de riesgo

Para Yazmín Matus, analista en renta fija de Valmex, el mercado de bonos está reaccionando a dos presiones. La primera es la expectativa de que la inflación limite los recortes de los bancos centrales. La segunda es la mayor prima por riesgo que piden los inversionistas cuando aumenta la incertidumbre.

“La principal razón por la cual los mercados de renta fija han estado presionados es por la incertidumbre que estamos viviendo en el tema geopolítico, sobre todo por esta incertidumbre sobre el Estrecho de Ormuz, donde se está presionando el precio del petróleo y por ende hay expectativas de mayor inflación”, dijo Matus en entrevista.

La especialista explicó que el impacto no es igual para todos los países. Europa y Reino Unido enfrentan una presión mayor porque dependen más de las importaciones de energía. Estados Unidos también resiente el ajuste, porque el mercado empieza a incorporar la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga tasas elevadas por más tiempo o incluso vuelva a subirlas hacia finales de este año o en 2027.