Empresas de EU rechazan endurecer las reglas de origen para desplazar a China

En una carta dirigida recientemente al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, el United States Council for International Business (USCIB) pidió extender el tratado hasta 2042 y rechazó un endurecimiento generalizado de las reglas de origen, una de las principales medidas que analiza la administración de Donald Trump para la revisión del acuerdo.

La organización —que representa al sector privado estadounidense ante organismos como la OCDE y la Cámara de Comercio Internacional (ICC) y reúne empresas de prácticamente todos los sectores de la economía— coincide con la Casa Blanca en un objetivo: producir más dentro de Norteamérica y reducir la dependencia de China. Sin embargo, advierte que modificar ampliamente las reglas de origen podría terminar por debilitar precisamente esa estrategia.

"Cualquier ajuste a las reglas de origen debe realizarse en estrecha consulta con las empresas estadounidenses para garantizar que sigan siendo comercialmente viables, administrables para las autoridades aduaneras y compatibles con cadenas de suministro integradas", señala la carta enviada al representante comercial.

La batalla

Hace apenas unos días, Greer confirmó en una entrevista que Estados Unidos y México ya trabajan en una revisión de las reglas de origen. La intención, explicó, es elevar el contenido regional no solo para la industria automotriz, sino también para sectores como electrónica y farmacéuticos, con el objetivo de reducir la presencia de insumos asiáticos dentro de las cadenas productivas norteamericanas.

"Probablemente debamos endurecerlas aún más", afirmó.

Aunque todavía no presenta una propuesta formal ni para vehículos u otros sectores, distintas discusiones apuntan a elevar el contenido regional requerido para los automóviles del 75% actual al 82%, además de incorporar un requisito para que al menos la mitad del contenido provenga de Estados Unidos.

La carta de USCIB constituye la primera respuesta pública de una de las principales organizaciones empresariales estadounidenses frente a ese escenario.

Y su principal argumento no gira alrededor de la política, sino del funcionamiento cotidiano de la manufactura regional.

Una fábrica compartida

Cuando un automóvil, un equipo médico o un servidor sale de una planta en México, pocas veces se trata de un producto completamente mexicano.

Antes de convertirse en un bien terminado, motores, componentes electrónicos, acero especializado, sensores, maquinaria y miles de piezas cruzan varias veces las fronteras entre México, Estados Unidos y Canadá. Esa circulación permanente explica por qué la integración manufacturera de Norteamérica se convirtió en una de las más profundas del mundo.

Un análisis del Instituto Económico de Corea (KEI) muestra hasta qué punto esa relación es hoy inseparable.

Casi tres de cada cuatro importaciones que Estados Unidos compra a México (72.2%), corresponden a bienes intermedios y de capital, es decir, piezas, componentes, maquinaria e insumos que alimentan nuevos procesos productivos. Del otro lado de la frontera ocurre algo similar: 77% de las exportaciones estadounidenses hacia México pertenece a esas mismas categorías.

Con Canadá, el patrón prácticamente se repite, ya que los bienes intermedios y de capital representan 70.2% de las importaciones estadounidenses desde ese país y 71.5% de las exportaciones dirigidas al mercado canadiense, según el mismo estudio.

En otras palabras, Norteamérica comercia mucho menos productos terminados de lo que intercambia piezas para fabricarlos.

Por eso USCIB considera que endurecer las reglas de origen de forma generalizada podría elevar costos en prácticamente toda la industria regional.