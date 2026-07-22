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El Mundial no impulsó el consumo como esperaba Walmart y la minorista recorta su pronóstico para 2026

El Mundial impulsó ventas de pantallas, ropa y mercancía estacional, pero no logró reactivar el consumo de forma generalizada. Ante un primer semestre más débil de lo previsto, la empresa redujo su expectativa para 2026.
mié 22 julio 2026 05:04 PM
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Reporte trimestral de Walmart
La minorista halló en la diversificación de plataformas una vía para sostener su expansión más allá del formato tradicional de supermercados. (Especial)

El Mundial de Futbol no generó el impulso generalizado al consumo que Walmart de México y Centroamérica esperaba para la primera mitad del año. Aunque categorías como pantallas, ropa y productos estacionales registraron un mejor desempeño durante el torneo, el efecto fue insuficiente para dinamizar el resto de las ventas, lo que llevó a la compañía a ajustar a la baja sus expectativas de crecimiento para 2026.

La empresa informó que el comportamiento del consumo durante el segundo trimestre estuvo por debajo de sus previsiones, en un contexto en el que los hogares mantienen cautela en sus decisiones de gasto.

Si bien algunas categorías se beneficiaron por el Mundial de Fútbol, no observamos el impulso general al consumo que esperábamos”, reconoció la compañía durante la presentación de sus resultados trimestrales.

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Como consecuencia, Walmart de México y Centroamérica modificó su guía para 2026. Ahora prevé que sus ventas anuales crezcan entre 3.5 y 4.5% en moneda constante, además de anticipar un margen EBITDA ligeramente inferior al registrado en 2025.

La actualización responde al desempeño observado durante la primera mitad del año. En ese periodo, los ingresos consolidados crecieron 1.8% en cifras reportadas y 3.6% sin considerar las variaciones cambiarias, un ritmo que quedó por debajo de las expectativas de la empresa.

Entre abril y junio, Walmart de México y Centroamérica registró ingresos por 250,948 millones de pesos, lo que representó un crecimiento anual de 1.9%. Excluyendo el efecto del tipo de cambio, el avance fue de 3.2%.

El EBITDA aumentó 0.6%, para ubicarse en 23,641 millones de pesos. Sin embargo, el margen EBITDA retrocedió de 9.5 a 9.4%, reflejando una menor rentabilidad frente al mismo periodo del año anterior.

La utilidad neta también mostró una ligera contracción. Entre abril y junio descendió 0.7%, al pasar de 11,227 millones de pesos a 11,152 millones.

El comportamiento de los cliente mostró un patrón de mayor cautela. Durante el segundo trimestre, el ticket promedio aumentó 2.9%, pero el número de transacciones disminuyó 1.1% frente al mismo periodo del año anterior.

Durante el torneo, Walmart observó una mayor demanda en categorías estrechamente vinculadas con el evento deportivo, como pantallas, ropa y mercancía estacional. Sin embargo, ese mejor desempeño no logró extenderse al resto de los departamentos de la cadena.

Ventas en México crecen pero hubo menos visitas a las tiendas

En México, los ingresos aumentaron 3.1% durante el segundo trimestre y alcanzaron 209,188 millones de pesos. Las ventas mismas tiendas, correspondientes a unidades con más de un año en operación, crecieron 1.8%.

Walmart destacó que este resultado superó en 180 puntos base el desempeño de las ventas mismas tiendas de autoservicios y clubes afiliados a la ANTAD. La empresa también aseguró que ganó participación de mercado conforme avanzó el año, aunque reconoció que todavía tiene espacio para mejorar su desempeño.

Sam’s Club encabezó el crecimiento entre los formatos de la compañía. La cadena logró un aumento de doble dígito en la adquisición de socios, mejoró sus tasas de renovación y consiguió que más clientes migraran a la membresía Plus.

Walmart Supercenter capturó parte del gasto relacionado con el Mundial mediante una oferta de más de 400 artículos de ropa, mercancía licenciada, productos temáticos de Great Value y coleccionables. La marca propia ONN también aprovechó la demanda de pantallas durante el torneo.

Bodega Aurrera, en cambio, quedó por debajo de las expectativas de la empresa. El formato registró un menor tráfico y canastas más pequeñas, principalmente en las tiendas grandes del centro del país. La campaña Morralla consiguió un crecimiento de doble dígito, pero no compensó la debilidad general.

Los ingresos de Walmart en México crecieron, pero los gastos avanzaron a mayor velocidad. Los gastos generales aumentaron 4.6% y representaron 17.3% de las ventas, 20 puntos base más que un año antes.

La utilidad operativa aumentó 1.6%, a 14,673 millones de pesos. El EBITDA avanzó 3.2%, hasta 20,122 millones, y su margen se mantuvo en 9.6%.

La debilidad en las tiendas contrasta con el avance del ecosistema digital. Las ventas netas de comercio electrónico en México crecieron 16.2%, mientras que el valor bruto de las mercancías vendidas mediante este canal, conocido como GMV, aumentó 11.5%.

El GMV mide el valor total de los productos comercializados en la plataforma, incluidos los artículos vendidos por terceros en Marketplace. Por ello, permite dimensionar la actividad del canal digital, aunque no equivale a los ingresos que Walmart reconoce directamente.

El comercio electrónico representó 9.5% del GMV total de Walmart en México durante el trimestre, 70 puntos base más que un año antes. Dentro de este negocio, On Demand creció 21%.

Cerca de 70% de los pedidos se entregó el mismo día y casi una cuarta parte llegó en menos de dos horas. La cobertura del servicio alcanzó aproximadamente a 82% de los hogares del país.

Walmart Supercenter y Walmart Express entregaron alrededor de 290,000 pedidos en menos de 60 minutos, más del doble que en el primer trimestre. La compañía también comenzó a probar este servicio en Bodega Aurrera Express y Sam’s Club.

Marketplace mostró un desempeño distinto. Su GMV disminuyó 6.6% debido a problemas relacionados con los vendedores desde el trimestre anterior. A pesar de la caída, el catálogo de productos creció 26%.

Walmart Fulfillment Services procesó cerca de 45% de los pedidos de Marketplace y redujo el tiempo promedio de entrega a poco más de tres días. La empresa también disminuyó en más de la mitad el tiempo necesario para incorporar nuevos vendedores.

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Bait y la publicidad ganan terreno

Los negocios que rodean al supermercado avanzaron con mayor rapidez que las ventas en las tiendas. Bait cerró el trimestre con 26.8 millones de usuarios activos, 25% más que un año antes.

Los ingresos del operador móvil aumentaron 40%, hasta alcanzar 3,800 millones de pesos. Walmart señaló que Bait ya contribuye a sus resultados, al igual que su negocio tradicional de comercio minorista.

Walmart Connect, la división de publicidad, elevó sus ingresos 31% gracias a la demanda de anunciantes relacionada con el Mundial. El torneo que no consiguió elevar de forma generalizada el consumo sí impulsó la venta de espacios publicitarios dentro del ecosistema de la minorista.

El negocio de remesas también ganó participación de mercado y alcanzó un nuevo máximo, con un incremento anual de 50 puntos base.

Walmart Beneficios entró en una etapa de madurez. La empresa dejó de concentrarse en sumar usuarios y ahora busca aumentar la interacción y la redención de recompensas.

Los clientes que utilizan sus beneficios gastan 2.5 veces más que quienes no los canjean. La redención alcanzó a una tercera parte de los usuarios activos mensuales, una proporción 2.3 veces mayor que la registrada un año antes.

Centroamérica resta impulso

Centroamérica volvió a presionar los resultados consolidados. Los ingresos de la región disminuyeron 3.7% en pesos, hasta 41,760 millones, aunque crecieron 3.6% en moneda constante.

El EBITDA cayó 11.9% en cifras reportadas y se ubicó en 3,519 millones de pesos. Sin considerar el efecto cambiario, la disminución fue de 4.2%. Su margen pasó de 9.2 a 8.4%.

Costa Rica representó el principal freno. Los consumidores ajustaron su gasto y eligieron canastas más pequeñas y de menor desembolso. Las inversiones en precio de Walmart tampoco produjeron las mejoras esperadas en percepción y volumen.

Las ventas mismas tiendas de Centroamérica crecieron 2.4% sin efectos cambiarios. Al excluir Costa Rica, el avance habría sido de 7.3%.

Para recuperar el mercado, la compañía buscará mejorar la disponibilidad de productos perecederos, ofrecer más presentaciones pequeñas para los hogares de menores ingresos, ampliar sus descuentos de 90 días y acelerar sus marcas propias.

Por otro lado, Walmart abrió 23 tiendas en México y Centroamérica, de las cuales 21 se ubicaron en el país, una en Costa Rica y otra en Guatemala.

Las aperturas añadieron cerca de 12,000 metros cuadrados de piso de venta y contribuyeron con 1.6% al crecimiento de los ingresos consolidados.

La empresa también avanza en la instalación de etiquetas digitales en Walmart Express y espera concluir el proceso en octubre. Después comenzará a implementar la tecnología en Walmart Supercenter para facilitar los cambios de precios y elevar la productividad en tienda.

Walmart también informó que está lista para aplicar la primera reducción de la jornada laboral a partir de enero de 2027, después de probar distintos modelos operativos e iniciativas de productividad en su red.

Acorde con el reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la minorista llega a la segunda mitad del año con más tiendas, un comercio electrónico en expansión y negocios como Bait y Walmart Connect creciendo a doble dígito.

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