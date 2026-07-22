El Mundial no impulsó el consumo como esperaba Walmart y la minorista recorta su pronóstico para 2026

Como consecuencia, Walmart de México y Centroamérica modificó su guía para 2026. Ahora prevé que sus ventas anuales crezcan entre 3.5 y 4.5% en moneda constante, además de anticipar un margen EBITDA ligeramente inferior al registrado en 2025.

La actualización responde al desempeño observado durante la primera mitad del año. En ese periodo, los ingresos consolidados crecieron 1.8% en cifras reportadas y 3.6% sin considerar las variaciones cambiarias, un ritmo que quedó por debajo de las expectativas de la empresa.

Entre abril y junio, Walmart de México y Centroamérica registró ingresos por 250,948 millones de pesos, lo que representó un crecimiento anual de 1.9%. Excluyendo el efecto del tipo de cambio, el avance fue de 3.2%.

El EBITDA aumentó 0.6%, para ubicarse en 23,641 millones de pesos. Sin embargo, el margen EBITDA retrocedió de 9.5 a 9.4%, reflejando una menor rentabilidad frente al mismo periodo del año anterior.

La utilidad neta también mostró una ligera contracción. Entre abril y junio descendió 0.7%, al pasar de 11,227 millones de pesos a 11,152 millones.

El comportamiento de los cliente mostró un patrón de mayor cautela. Durante el segundo trimestre, el ticket promedio aumentó 2.9%, pero el número de transacciones disminuyó 1.1% frente al mismo periodo del año anterior.

Durante el torneo, Walmart observó una mayor demanda en categorías estrechamente vinculadas con el evento deportivo, como pantallas, ropa y mercancía estacional. Sin embargo, ese mejor desempeño no logró extenderse al resto de los departamentos de la cadena.

Ventas en México crecen pero hubo menos visitas a las tiendas

En México, los ingresos aumentaron 3.1% durante el segundo trimestre y alcanzaron 209,188 millones de pesos. Las ventas mismas tiendas, correspondientes a unidades con más de un año en operación, crecieron 1.8%.

Walmart destacó que este resultado superó en 180 puntos base el desempeño de las ventas mismas tiendas de autoservicios y clubes afiliados a la ANTAD. La empresa también aseguró que ganó participación de mercado conforme avanzó el año, aunque reconoció que todavía tiene espacio para mejorar su desempeño.

Sam’s Club encabezó el crecimiento entre los formatos de la compañía. La cadena logró un aumento de doble dígito en la adquisición de socios, mejoró sus tasas de renovación y consiguió que más clientes migraran a la membresía Plus.

Walmart Supercenter capturó parte del gasto relacionado con el Mundial mediante una oferta de más de 400 artículos de ropa, mercancía licenciada, productos temáticos de Great Value y coleccionables. La marca propia ONN también aprovechó la demanda de pantallas durante el torneo.

Bodega Aurrera, en cambio, quedó por debajo de las expectativas de la empresa. El formato registró un menor tráfico y canastas más pequeñas, principalmente en las tiendas grandes del centro del país. La campaña Morralla consiguió un crecimiento de doble dígito, pero no compensó la debilidad general.

Los ingresos de Walmart en México crecieron, pero los gastos avanzaron a mayor velocidad. Los gastos generales aumentaron 4.6% y representaron 17.3% de las ventas, 20 puntos base más que un año antes.

La utilidad operativa aumentó 1.6%, a 14,673 millones de pesos. El EBITDA avanzó 3.2%, hasta 20,122 millones, y su margen se mantuvo en 9.6%.

La debilidad en las tiendas contrasta con el avance del ecosistema digital. Las ventas netas de comercio electrónico en México crecieron 16.2%, mientras que el valor bruto de las mercancías vendidas mediante este canal, conocido como GMV, aumentó 11.5%.

El GMV mide el valor total de los productos comercializados en la plataforma, incluidos los artículos vendidos por terceros en Marketplace. Por ello, permite dimensionar la actividad del canal digital, aunque no equivale a los ingresos que Walmart reconoce directamente.

El comercio electrónico representó 9.5% del GMV total de Walmart en México durante el trimestre, 70 puntos base más que un año antes. Dentro de este negocio, On Demand creció 21%.

Cerca de 70% de los pedidos se entregó el mismo día y casi una cuarta parte llegó en menos de dos horas. La cobertura del servicio alcanzó aproximadamente a 82% de los hogares del país.

Walmart Supercenter y Walmart Express entregaron alrededor de 290,000 pedidos en menos de 60 minutos, más del doble que en el primer trimestre. La compañía también comenzó a probar este servicio en Bodega Aurrera Express y Sam’s Club.

Marketplace mostró un desempeño distinto. Su GMV disminuyó 6.6% debido a problemas relacionados con los vendedores desde el trimestre anterior. A pesar de la caída, el catálogo de productos creció 26%.

Walmart Fulfillment Services procesó cerca de 45% de los pedidos de Marketplace y redujo el tiempo promedio de entrega a poco más de tres días. La empresa también disminuyó en más de la mitad el tiempo necesario para incorporar nuevos vendedores.