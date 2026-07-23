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Economía

Bankaool busca consolidar su negocio y ficha a Francisco Lira

El banco informó cambios en su Consejo de Administración en el que también se incluye a Enrique Becerra como Consejero Delegado.
jue 23 julio 2026 07:20 PM
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Francisco Lira se incorpora a Bankaool
Francisco Lira tiene trayectoria en bancos como Sabadell y Actinver. (Cortesía)

Bankaool hizo un reajuste en su nivel directivo. El banco con origen en Chihuahua anunció la incorporación de Francisco Lira, ex director de Actinver.

El banco informó también de la incorporación de Sergio Enrique Becerra Rodríguez como Consejero Delegado para asegurar la implementación de los mandatos del Consejo de Administración en la operación de Bankaool.

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Los miembros del Consejo confían en que la experiencia de Lira, que también estuvo en Sabadell, HSBC y Scotiabank, ayudará a que el banco logre crecer su plataforma digital.

La víspera, la agencia Moody's informó que mantenía la calificación BBB+ con perspectiva estable argumentando que su cartera de crédito se enfoca mayoritariamente a pequeñas y medianas empresas.

"El banco ha reducido paulatinamente las concentraciones en término de principales acreditados, lo cual se considera positivo", destacó Moody's Local.

Sin embargo destacó que la calificación del banco puede sufrir una baja si se ven deterioros en los activos del banco o mayor morosidad.

"De igual forma, habría presiones a la baja si no se obtiene la aprobación regulatoria de la nueva dirección y estructura accionaria del banco", destacó. Moody's.

Sobre la salida de Juan Antonio Pérez Simón, Bankaool agradeció por las aportaciones realizadas al desempeño del banco.

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Bankaool Comisión Nacional Bancaria y de Valores

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