Economía

Bankaool: Nuestros sistemas antilavado nacieron fuertes

Juan Antonio Pérez Simón, director general del banco, dijo que tienen un área de PLD fuerte que les blinda de señalamientos contra el lavado de dinero y espera mantener crecimiento de las utilidades.
lun 09 marzo 2026 04:09 PM
Bankaool va a contracorriente de otros bancos: No hacemos nada para prevenir lavado de dinero; somos fuertes
Juan Antonio Pérez Simón dijo que el banco seguirá apostando por el crédito productivo. (Bruno Muñoz Tittel)

En 2025 los señalamientos por lavado de dinero en contra de tres instituciones financieras derivó en que las utilidades de Bankaool se redujeran hasta en un 50%, pero el banco que dirige Juan Antonio Pérez Simón confía en que, con la apertura de 13 nuevas sucursales, el banco logre retomar los ritmos de crecimiento de años previos.

Bankaool es un banco de origen chihuahuense que a finales de 2023 recibió una inversión de Grupo Omni, una empresa propiedad de Moisés Chaves, y que también ha hecho compras como Marzam, uno de los mayores distribuidores de medicamentos en México en 2025 o la reciente compra, en enero pasado, de Jüsto, la plataforma de comercio electrónico.

Con motivo de la 89 Convención Bancaria y haciendo un corte de caja tras lo ocurrido el año pasado tras las acusaciones de lavado de dinero, Juan Antonio Pérez Simón, director general de Bankaool, dijo en entrevista con Expansión que la empresa tuvo que hacer una inversión que mermó las utilidades el año pasado pero se mantienen como un banco rentable.

“Debido a la estrategia de expansión y el crecimiento inorgánico que vivimos en el verano pasado, se destinaron inversiones que redujeron el margen de utilidades en 2025”, destacó el banco. Las utilidades de Bankaool en 2025 fueron de 165 millones de pesos, una cifra casi 50% menor a los 327 millones que registró en 2024.

Y es que además de haber absorbido la mesa de cambios de Intercam y a 250 extrabajadores del banco, Bankaool también compró más de 40 sucursales de CI Banco en Veracruz, Puebla, Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Jalisco, Morelos, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Campeche.

Estas se sumarán a las 25 que ya tienen en Chihuahua.

El directivo no dio detalles del monto de estas transacciones pero dijo que estas compras fueron relevantes debido a que las personas siguen prefiriendo ver una sucursal.

“México todavía no está preparado para que te vayas por algo 100% digital”, aseguró. “A la gente le gusta ver una sucursal, le gusta sentir la seguridad de que hay algo construido ahí y que ahí está su dinero”.

Al preguntarle sobre la estrategia del banco para evitar señalamientos por lavado de dinero, Pérez Simón dijo que el banco no hace nada, ya que el área de PLD nació fuerte.

No estamos haciendo nada porque las áreas nacieron fuertes; para nosotros es muy importante todo el proceso de PLD y por eso las personas que trabajan en esa área son personas con más de 30 años de experiencia
Juan Antonio Pérez Simón, director de Bankaool

Bankaool ha sostenido reuniones con la FinCEN, señaló el directivo, así como con otras autoridades en Estados Unidos, quienes han validado y aprobado los procesos del banco.

Sobre Veradat, el sistema que la Asociación de Bancos de México (ABM) echó a andar en estos meses para que los bancos compartan información sin violar el secreto bancario y tengan alertas en caso de que alguien quiera usar a los bancos para lavar dinero, Pérez Simón dijo que participarán en este plan en el futuro.

Para este año, Bankaool planea consolidar las compras y las contrataciones que hizo el año pasado e incrementar la cartera, especialmente la de las pymes.

En 2025, el banco colocó créditos por 15,860 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Para este año, Bankaool está trabajando en financiamiento a pymes con la banca de desarrollo; Con FIRA tienen una línea de crédito y para participar en el programa "Cosechando Soberanía" con el que buscan ser el primer banco apoyando el programa al campo.

Además, están en pláticas con Nacional Financiera (Nafin) para dar más crédito a las pymes. Pérez Simón descartó que el banco entre al crédito al consumo como las tarjetas de crédito ya que son un producto “riesgoso”.

“Yo veo que la tarjeta de crédito en México es un instrumento un poco riesgoso porque las personas lo ven como un ingreso extra”, dijo.

Con la cercanía del Mundial en México, Bnakaool dijo que estará listo para apoyar a las empresas que soliciten financiamiento y con soluciones como terminales de pago pero no deja de haber pesimismo sobre este evento deportivo: “Yo creo que este el Mundial lo están sobredimensionando en la cantidad de personas que van a venir”, aseguró.

Considera que los sucesos de violencia que se registraron en las últimas semanas no inhibirán el crecimiento ni la operación del banco.

Sobre los negocios de Omni, como la reciente compra de Jüsto, Pérez Simón dijo que el banco no se ha involucrado en las compras que la matriz ha hecho.

