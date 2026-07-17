El impacto no se limita a las empresas petroleras. Toda la cadena logística dedicada al transporte de hidrocarburos enfrenta una reconfiguración de sus operaciones, mientras las compañías evalúan si absorber los mayores costos o trasladarlos a sus clientes mediante precios más altos para los combustibles.

El Estrecho de Ormuz concentra el tránsito de aproximadamente 20% del petróleo mundial. Por ello, cualquier restricción al paso de embarcaciones repercute de inmediato en la logística internacional del sector energético y en las expectativas de los mercados.

Astrid Karam, vicepresidenta de Marina, Carga, Logística y Aviación en Marsh México, explicó que las empresas ya comenzaron a modificar sus cadenas de suministro para evitar navegar por la zona de conflicto.

“La vía más rápida y más fácil siempre va a ser la preferida, pero si después de varios meses las empresas que utilizaban este canal de tránsito descubren que hay proveedores más cercanos podrían ser una buena opción. Nos puede dar pie a revisar otras cadenas de suministro para aminorar el riesgo. Habrá otras empresas que sí puedan costear el tema tiempo (y buscar otras rutas) aunque el cargamento llegue 14 días más tarde porque tuvieron que dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza en África”, explicó en entrevista.

La especialista señaló que cada empresa deberá evaluar su exposición al riesgo geopolítico y comparar el costo de modificar sus operaciones frente al de mantener el tránsito por una zona con elevada incertidumbre.

“El caso tendrá que ser revisado en particular por empresa y/o país, hacer una matriz de riesgos y de costos y de cómo van a reestructurar sus cadenas de suministro para construir una resiliencia ante los diversos cambios políticos y geopolíticos y adaptarse”, explicó.

Para Karam, el cambio en la logística difícilmente será temporal.

“La realidad es que las cadenas de suministro no están pasando por ahí, están evitando verse en el dilema de si tienen que lidiar con uno u otro actor, y más bien yo creo que no se va a restablecer el tránsito hasta que no se regrese a una situación lo más parecida a antes de que se iniciara el conflicto”.

Las alternativas existen, pero cuestan más

La necesidad de evitar Ormuz ha llevado a las empresas a evaluar rutas alternas para transportar hidrocarburos y otras mercancías. Sin embargo, ninguna ofrece las mismas ventajas operativas ni económicas.

De acuerdo con el Strauss Center, existen oleoductos que conectan los campos petroleros con puertos ubicados en el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo, aunque su capacidad es limitada y algunos requieren trabajos de mantenimiento o ampliaciones para incrementar el volumen transportado.

(Expansión)

Además, utilizar estos ductos también incrementa los tiempos logísticos, ya que posteriormente los buques deben recorrer trayectos marítimos más largos hasta llegar a sus destinos finales.

“El uso de oleoductos para transportar petróleo a otras terminales de exportación aumenta considerablemente el tiempo de viaje, tanto en ruta a través de los oleoductos como para los buques cisterna, que deben tomar rutas menos directas hasta sus destinos finales”, señala el análisis del Strauss Center.