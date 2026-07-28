La oportunidad para la proveeduría mexicana está en 509,000 mdd de insumos importados

La oportunidad equivale a cientos de miles de millones de dólares. De acuerdo con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior del Noreste (COMCE Noreste), durante 2025 México importó 664,066 millones de dólares en mercancías.

Sin embargo, lejos de tratarse principalmente de bienes para consumo, 76.8% correspondió a bienes intermedios, es decir, materias primas, partes y componentes utilizados en procesos industriales, mientras que 8.5% fueron bienes de capital, como maquinaria y equipo para ampliar o modernizar la producción.

En conjunto, más de 85 de cada 100 dólares importados estuvieron vinculados con actividades productivas y de inversión.

Para el organismo empresarial, esa composición refleja que las importaciones se han convertido en una pieza esencial del aparato manufacturero mexicano. Cada componente electrónico, pieza metálica, circuito integrado o maquinaria que llega del exterior forma parte de una cadena de producción que posteriormente abastece tanto al mercado interno como a las exportaciones.

Desde esa perspectiva, el desafío ya no consiste en importar menos, sino en desarrollar una mayor red de proveedores nacionales capaz de fabricar una parte de esos insumos dentro del país.

COMCE Noreste indica que existe un mercado cercano a 509,000 millones de dólares en bienes intermedios que actualmente México adquiere en el exterior y que, de manera gradual, puede representar oportunidades para empresas mexicanas dedicadas a la manufactura, ingeniería, transformación industrial y servicios especializados.

La estructura del comercio mexicano confirma que esta tendencia no responde a un fenómeno temporal. En 2018, alrededor de 76.5% de las importaciones también correspondían a bienes intermedios.

El origen de esas importaciones también ha cambiado. Entre 2018 y 2025, la participación de Asia dentro de las compras mexicanas pasó de 34.6% a 44.9%, hasta alcanzar un valor cercano a 298,664 millones de dólares.

Aunque Estados Unidos permaneció como el principal proveedor de México, con 249,796 millones de dólares, China se consolidó como el segundo abastecedor con 133,270 millones, mientras economías como Taiwán, Corea del Sur, Vietnam, Alemania y Japón incrementaron su presencia en sectores de alta tecnología.

De acuerdo con COMCE Noreste, Asia se ha convertido en un proveedor estratégico de semiconductores, circuitos integrados, computadoras, equipos de telecomunicaciones y componentes para la industria automotriz, mientras Europa mantiene una posición relevante en maquinaria, automatización, autopartes, baterías, equipo médico, medicamentos y tecnologías de ingeniería avanzada.

El análisis del organismo muestra que durante 2026 las importaciones mexicanas de mayor valor se concentraron precisamente en partes y accesorios para equipos de procesamiento de datos, microestructuras electrónicas, componentes para vehículos, aparatos de telefonía, hierro, acero, aluminio y conductores eléctricos, una composición que confirma la creciente especialización de México en industrias como la automotriz, la electrónica, la metalmecánica y las telecomunicaciones.

En un escenario marcado por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la reconfiguración de las cadenas globales de suministro y la competencia por atraer inversiones industriales, el organismo considera que fortalecer la proveeduría nacional permitirá elevar el contenido regional de las exportaciones, reducir riesgos de abastecimiento y aumentar la competitividad de la industria mexicana.

El siguiente paso del modelo exportador ya no pasa únicamente por vender más al mundo, sino por fabricar en México una mayor parte de los insumos que ahora llegan del exterior.