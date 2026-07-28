Infantino planea “privatizar” el Mundial y vender acciones; UEFA muestra resistencia a modelo de negocio

“Privatización” del Mundial desata indignación de la UEFA

Esta noticia llega un par de semanas después que terminó la Copa del Mundo 2026, un certamen que sirvió para estrechar los vínculos políticos y personales entre Trump e Infantino, lo que desató múltiples polémicas.

De acuerdo con la FIFA, la FFE quedaría bajo su propiedad y serviría para consolidar las operaciones comerciales y de organización de eventos. En caso de que esta idea prospere, la Copa del Mundo podría quedar bajo la supervisión de una empresa externa al organismo rector del futbol mundial.

Ante esta posibilidad, una de las primeras reacciones llegó desde la UEFA, organismo rector del futbol europeo, que emitió un comunicado en contra del plan ideado por la FIFA.

“Esto cruza una línea que las instituciones rectoras del futbol no deberían cruzar nunca”, demanda la UEFA en su comunicado.

La UEFA aseguró que esta situación se está tomando en serio al interior de la organización y no solo eso, sino que hizo un llamado al resto de las partes involucradas en el mundo del futbol: ligas, clubes, jugadores, aficionados y hasta gobiernos.

UEFA statement on The Times article: ⬇️ pic.twitter.com/ye1tjfWRCb — UEFA (@UEFA) July 28, 2026

“El alma y la gobernanza del futbol no son activos para comerciar, especialmente cuando existe una total falta de transparencia sobre quién obtiene los beneficios económicos”, dice el comunicado publicado por la UEFA.

Además, la institución cerró con un contundente mensaje: “Ninguno de nosotros es dueño del futbol, no es algo que la FIFA pueda vender”.

Infantino tiene previsto presentarse a la elección para presidente de la FIFA del próximo año. En caso de ganar, permanecerá en el cargo hasta 2031, momento en que estaría obligado a dejar el cargo, de acuerdo con los estatutos actuales del organismo.

De acuerdo con el reporte de The Times, Infantino se perfila como uno de los principales candidatos a dirigir la empresa denominada como FFE al terminar su mandato como presidente de la FIFA.

Según el plan presentado por la FIFA, los 211 miembros del organismo estarán encargados de aprobar cualquier plan y tendrían posibilidad de “acceder a hasta 20 millones de dólares en concepto de capital único”.

En medio de las protestas contra este nuevo modelo de negocio, Infantino ha defendido la posibilidad, asegurando que se trata de una forma de “democratizar el futbol”.

Hasta el momento, no existe una fecha para que se realicen debates sobre la implementación de este nuevo modelo de negocio, pero hay un Congreso virtual programado para el próximo 23 de noviembre, donde se tiene previsto confirmar las sedes de los Mundiales femeniles de 2031 y 2035.

Esta no es la primera vez que Infantino busca inversión externa para la realización de un certamen, pues en 2018, propuso una inversión de 25,000 millones de dólares a 12 años con el banco japonés SoftBank para crear nuevas competiciones mundiales.