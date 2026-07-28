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Infantino planea “privatizar” el Mundial y vender acciones; UEFA muestra resistencia a modelo de negocio

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se encuentra inmerso en una nueva polémica que llevaría a la "privatización" de la Copa del Mundo.
mar 28 julio 2026 05:38 PM
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Gianni Infantino junto a Donald Trump en la final del Mundial 2026. (Carl Recine/Getty Images)

A solo unas semanas de que concluyó la Copa Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se encuentra inmerso en una nueva polémica.

De acuerdo con información del diario británico The Times , Infantino alista una “privatización” de la Copa del Mundo y del Mundial de Clubes, al convertirlos en sociedades anónimas cuyo capital se repartiría entre inversores privados y federaciones nacionales de futbol.

Este polémico modelo de negocio habría sido en colaboración con figuras cercanas a Donald Trump, presidente de Estados Unidos y uno de los anfitriones del pasado certamen.

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El modelo de negocio que Gianni Infantino planea para una nueva Copa del Mundo

De acuerdo con The Times, la FIFA confirmó que existen dos empresas asociadas al proyecto de Infantino: la primera es Thrive Capital, propiedad de Joshua Kushner, quien es hermano del yerno de Trump, Jared Kushner; mientras que la segunda empresa es el banco JP Morgan.

La publicación señala que JP Morgan desempeñará el papel de “asesor financiero”, mientras que Thrive Capital será el encargado de reunir un grupo de inversores dispuestos a adquirir la propiedad de los Mundiales masculino y femenino.

El reporte señala que esta nueva entidad llevaría por nombre “FIFA Forward Enterprise” (FFE), y de acuerdo con información del propio organismo rector del futbol mundial, sería capaz de recaudar hasta 4,200 millones de dólares para finales de este año y empezar a financiar programas de desarrollo.

El esquema se basaría en una valoración inicial de capital de 20,000 millones de dólares y con un cuidadoso proceso de selección de inversores a largo plazo que adquirirían participaciones minoritarias sin derecho a control.

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“Privatización” del Mundial desata indignación de la UEFA

Esta noticia llega un par de semanas después que terminó la Copa del Mundo 2026, un certamen que sirvió para estrechar los vínculos políticos y personales entre Trump e Infantino, lo que desató múltiples polémicas.

De acuerdo con la FIFA, la FFE quedaría bajo su propiedad y serviría para consolidar las operaciones comerciales y de organización de eventos. En caso de que esta idea prospere, la Copa del Mundo podría quedar bajo la supervisión de una empresa externa al organismo rector del futbol mundial.

Ante esta posibilidad, una de las primeras reacciones llegó desde la UEFA, organismo rector del futbol europeo, que emitió un comunicado en contra del plan ideado por la FIFA.

“Esto cruza una línea que las instituciones rectoras del futbol no deberían cruzar nunca”, demanda la UEFA en su comunicado.

La UEFA aseguró que esta situación se está tomando en serio al interior de la organización y no solo eso, sino que hizo un llamado al resto de las partes involucradas en el mundo del futbol: ligas, clubes, jugadores, aficionados y hasta gobiernos.

“El alma y la gobernanza del futbol no son activos para comerciar, especialmente cuando existe una total falta de transparencia sobre quién obtiene los beneficios económicos”, dice el comunicado publicado por la UEFA.

Además, la institución cerró con un contundente mensaje: “Ninguno de nosotros es dueño del futbol, no es algo que la FIFA pueda vender”.

Infantino tiene previsto presentarse a la elección para presidente de la FIFA del próximo año. En caso de ganar, permanecerá en el cargo hasta 2031, momento en que estaría obligado a dejar el cargo, de acuerdo con los estatutos actuales del organismo.

De acuerdo con el reporte de The Times, Infantino se perfila como uno de los principales candidatos a dirigir la empresa denominada como FFE al terminar su mandato como presidente de la FIFA.

Según el plan presentado por la FIFA, los 211 miembros del organismo estarán encargados de aprobar cualquier plan y tendrían posibilidad de “acceder a hasta 20 millones de dólares en concepto de capital único”.

En medio de las protestas contra este nuevo modelo de negocio, Infantino ha defendido la posibilidad, asegurando que se trata de una forma de “democratizar el futbol”.

Hasta el momento, no existe una fecha para que se realicen debates sobre la implementación de este nuevo modelo de negocio, pero hay un Congreso virtual programado para el próximo 23 de noviembre, donde se tiene previsto confirmar las sedes de los Mundiales femeniles de 2031 y 2035.

Esta no es la primera vez que Infantino busca inversión externa para la realización de un certamen, pues en 2018, propuso una inversión de 25,000 millones de dólares a 12 años con el banco japonés SoftBank para crear nuevas competiciones mundiales.

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Este proyecto contaba con un respaldo importante de parte de Arabia Saudita, pero fracasó después de una resistencia importante de parte de la UEFA, que vio amenazados sus dos activos más valiosos: la Champions League y la Europa League.

Por su parte, la organización Football Supporters’ Association emitió un comunicado en el que respaldó la postura de la UEFA, asegurando que no se puede haber un nuevo intento por “remodelar” el futbol sin que se tome en cuenta a los aficionados.

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Futbol Gianni Infantino FIFA

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