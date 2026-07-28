José Antonio Fernández Garza, director general de FEMSA, reconoció que durante varios años la empresa priorizó la expansión de sus márgenes sobre algunos aspectos de la experiencia del cliente, lo que terminó por restarle competitividad en categorías relevantes.

“Con el tiempo, hemos desarrollado con éxito nuestras estrategias comerciales, pero a veces esto ha ido en detrimento de la orientación al cliente, priorizando la expansión de nuestros márgenes y alejándonos de ellos, lo que nos ha hecho menos competitivos en ciertas categorías clave”, dijo el directivo durante la conferencia con analistas.

Los resultados recientes muestran una mejora en el desempeño de la cadena. Durante el segundo trimestre, las ventas a mismas tiendas crecieron cerca de doble dígito y el tráfico aumentó 2% , el primer incremento positivo en ocho trimestres. No obstante, la compañía reconoció que una parte importante de ese desempeño obedeció a factores extraordinarios asociados con el Mundial 2026.

FEMSA estimó que alrededor de 60% del crecimiento registrado durante el periodo estuvo relacionado con el torneo, principalmente por la venta de álbumes de Panini y un mayor consumo durante los partidos de la Selección Mexicana.

El 40% restante provino de los cambios implementados en la operación comercial, lo que la empresa considera una señal de que la estrategia comienza a generar resultados más allá del efecto temporal del evento deportivo.

La apuesta por las compras del hogar

Uno de los principales objetivos consiste en ampliar el papel que OXXO desempeña dentro del gasto cotidiano de los consumidores. Históricamente, la cadena ha destacado por atender compras de conveniencia, es decir, adquisiciones rápidas para satisfacer una necesidad inmediata, como bebidas, botanas o café.

Ahora busca ganar terreno en las compras de reposición del hogar, aquellas en las que los consumidores adquieren productos básicos como leche, pan, huevos o artículos de limpieza sin necesidad de acudir a un supermercado.

La empresa considera que existe espacio para incrementar su participación en categorías de despensa y productos de reposición diaria, un segmento tradicionalmente dominado por supermercados y tiendas de autoservicio.

Para ello, revisará su portafolio de productos, trabajará junto con proveedores en el desarrollo de nuevas presentaciones y evaluará un mayor papel para las marcas propias dentro de su estrategia comercial.

“Lograr esto nos permitiría convertirnos en un destino más relevante para nuestros clientes, cubriendo sus necesidades diarias de comestibles, ampliando el rol de OXXO y abriendo una vía de crecimiento significativa y duradera”, afirmó Fernández.