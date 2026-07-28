Santander supera el billón de pesos en créditos, pero caen tarjetas y financiamientos a empresas

El crecimiento de la cartera de crédito se vio favorecida por el aumento en la cartera de corporativos, que tuvo un aumento de 72% a 130,170 millones de pesos. El crédito a pymes registró un aumento de 6% con 57,116 millones de pesos.

Dentro de los préstamos a personas destacó el crecimiento de 18.8% de crédito de autos con una cartera de 67,750 millones de pesos, de acuerdo con el reporte del banco.

"El Banco continúa apoyando el desarrollo de sus clientes mediante soluciones de financiamiento que impulsan el crecimiento de sus negocios", informó . "El banco mantiene una oferta integral para atender las distintas necesidades de sus clientes a través de las tarjetas LikeU para individuos y LikeU Business para pymes y personas físicas con actividad empresarial".

Destacó la reducción en la colocación de crédito en tarjetas: el banco colocó 80,141 millones de pesos en este segmento argumentando la estrategia de mantener un portafolio rentable y balanceado. La morosidad del banco se incrementó a 2.35% desde 2.31% del año pasado.

Hasta junio, el banco contaba con 22.2 millones de clientes, 971 sucursales y 10,980 cajeros automáticos.

La utilidad neta del banco registró una caída de 3% con 8,400 millones de pesos ante mayores provisiones, otros egresos de la operación y mayores impuestos.